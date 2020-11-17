Нераскрытая Карелия. Удивительный край для тонких ценителей красоты

Один из лучших регионов мира у нас под самым носом. Хватит таскаться на море

Пока весь мир с упоением наблюдал на гонку американских президентов, наша страна постепенно готовилась к зиме и многие уже потихоньку начинали задумываться о том, где праздновать Новый год.

Вообще странно, когда в огромной суете бытовых проблем, простое население задумывается не о том, как получить какие-то новые впечатления и зафиксировать в создании счастливые моменты от путешествий, а о том, какой именно дедушка будет руководить страной с противоположной стороны земного шара. Да и нам, по большому счёту, какая разница.

В этом ключе, достаточно мудро выразился один из лидеров коммунистической партии Советского Союза – Юрий Владимирович Андропов: «Порой в политике блеф допустим, но это занятие не для глав государств. На этом уровне нужно быть, а не казаться».

А много ли из нас знает, что этот выдающийся политический деятель начинал свою карьеру в Карелии? Да, еще с июня 1940 года Андропова избрали первым секретарем комсомольской организации Карело-Финской ССР. В военные годы он организовывал партизанское движение, а после освобождения республики в 1944 перешел на партийную работу, которая впоследствии и привела его к должности Генерального секретаря ЦК КПСС.

Много ли россиян в курсе, что после посещения Валаамского монастыря летом 1866 года со своим приятелем поэтом А.Н. Апухтиным, великий русский композитор Пётр Ильич Чайковский создал свои уникальные, всемирно известные произведения? В их числе, между прочим, несколько симфоний и даже увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». Да, безусловно Валаам известен не только многим жителям России, но он привлекает своей уникальностью туристов со всего мира. Это святое место, например, в период с 1858 по 1860, а также в 1867 и 1878 годы было своего рода «местом силы» великого русского живописца, одного из крупнейших мастеров реалистической пейзажной живописи девятнадцатого века Ивана Ивановича Шишкина. За свою картину «Вид на острове Валааме. Местность Кукко» он был удостоен Большой золотой медали, а за этюд «Сосна на Валааме» - серебряной. Так что же за такие волшебные места, которые вдохновляли великих создавать уникальные образцы культурного наследия, вошедшие в сердца людей и искусствоведов по всему миру? Да, это она - красавица Карелия!

Раз уж мы начали с такого интересного и удивительного места, как Валаам, то давайте немножко подробнее окунемся в историю этого объекта культурного наследия. По различным источникам, Валаамский монастырь берет своё основание еще в X-XI века, однако более достоверная документальная история начинается в XIV веке. В частности, в «Сказании о Валаамском монастыре» год основания указан 1407. Просто представьте величие и непередаваемую энергетику этих древнейших мест! Так и плюс ко всему, весьма значительной романтики и эмоций придает факт того, что Валаам — это вообще остров в Ладожском озере.

Кстати говоря, некоторые путешественники интересуются, а можно ли купаться в водоёмах Карелии в летний период? Конечно да! Во-первых, на Ладожском и Онежском озере есть пляжи, и в летний период с июня по август они также наполнены людьми. Но есть и тихие уголки с нетронутой природой, на которых можно прекрасно покупаться на отличном песчаном пляже. Например, это чистейшее и красивейшее озеро Сургубское, которое находится всего в двадцати пяти километрах от Петрозаводска (столица Карелии). Озеро прямо в окружении леса – незабываемая красота.

Если хочется несколько более ярких впечатлений, то к услугам туристов Рускеальские водопады, заповедный водопад Кивач и красивейший водопад «Белые мосты», который, кстати, включен в список особо охраняемых природных памятников регионального значения. Там высота достигает восемнадцати метров! Невероятно красивое зрелище!

Также в Карелии есть целых три национальных парка. «Паанаярви» находится рядом с Северным полярным кругом и на западе граничит с Финляндией. Своё название он получил из-за названия уникального озера Паанаярви, которое привлекает своей красотой по-настоящему искушенных туристов.

Национальный парк «Водлозерский» настолько огромный, что даже не поместился полностью на территории Карелии. Он считается одним из самых больших в Европейской части. Его отличительной особенностью служит уникальная заповедная зона, составляющая около одной пятой от территории, куда запрещен доступ для туристов. Тем не менее, туристы, выбирающие сплав по рекам Илекса или Вама – Водла могут в полной мере насладиться уникальностью и многообразием флоры и фауны тех мест. Можно даже порыбачить, ведь то количество видов рыбы, которое водится в тех местах, удивит своим числом даже заядлого рыбака-профессионала. Зимой там также проводятся лыжные туры.

Наконец, национальный парк «Калевальский» насчитывает в себе не только более четырех сотен озер, сорока видов млекопитающих, включая бурых медведей, лосей и рысей, но и огромный многовековой сосновый лес. Нельзя передать чистоту воздуха и уникальную энергию тех мест. Её можно только ощутить вживую, побывав там.

А если вдруг захочется увидеть что-то прямо очень необычное, то тогда Вам нужно увидеть Беломорские петроглифы! Это один из немногих всемирно известных памятников первобытного искусства, находящийся в Беломорском районе республики Карелия. Там хорошо сохранились наскальные изображения, созданные целыми сюжетами, которые своей историей уходят примерно в VI-III тысячелетия до нашей эры! И таких рисунков там обнаружено более двух тысяч. Размеры варьируются от трех сантиметров до трех метров. Археологи нашли в тех местах более двухсот тысяч находок того времени на более чем тридцати стоянках первобытных людей.

На самом деле, рассказывать о многообразии достопримечательностей Карелии можно не просто часами, а целыми сутками. И уж поверьте, мы всего лишь приоткрыли вершину айсберга в этом материале. Только чтобы в действительности понять, насколько это захватывающий и чарующий регион, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать!