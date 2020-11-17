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ТОП самых выдающихся композиторов России

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ТОП самых выдающихся композиторов России

Если любого образованного человека в мире спросить, слышал ли он что-то, скажем, о Чайковском, то с огромной долей вероятности мы получим утвердительный ответ.

Всё это связано с тем, что многие гении творят свои шедевры настолько качественно и громко, что это не просто распространяется по территории той страны, где родилось произведение, но и по всем уголкам планеты земля. Все знают, например, такие имена, как Шекспир или Тесла, но ведь на мировой арене знаменитостей с легкостью можно встретить много и русских имён.

В частности, в сегодняшнем материале мы хотели бы особое внимание уделить таким всемирно известным деятелям искусств, как русские композиторы.

ТОП самых выдающихся композиторов России

«Я артист, который может и должен принести честь своей Родине. Я чувствую в себе большую художественную силу, я еще не сделал и десятой доли того, что могу сделать. И я хочу всеми силами души это сделать» — это цитата, пожалуй, самого известного русского композитора – Петра Ильича Чайковского (1840-1893).

Его имя известно и является одним из авторитетнейших среди композиторов мировой классической музыки. В своих произведениях он чарующим образом объединял старые русские традиции Михаила Глинки и западные симфонические наследия Бетховена и Моцарта. Если применять поговорку «талантливый человек – талантлив во всем», то это прекрасно коррелируется с жизнью великого русского композитора. Он вёл весьма активный образ жизни – работал и дирижёром, и педагогом, и общественным деятелем, и даже критиком. При чём ему удавалось совмещать свою работу сразу в двух российских столицах, а также гастролировать по Европе и Америке. Характер и многообразие музыкальных произведений Чайковского сложно вообще охватить единым взглядом и сознанием.

В них мы можем всей душой ощутить практически весь спектр человеческих эмоций, от любви до ненависти, от страха до отваги, от грусти до смеха, от детства до старости. В каждом творении чувствуется с какой долей собственной энергии и несравненным талантом была насыщена та или иная музыкальная история. Его несравненным наследием стали десять опер, семь симфоний, три полноценных балета, более сотни романсов и еще десятки различных сочинений, включая кантаты, симфонические произведения камерно-инструментальные ансамбли и много другого.

«Я готов день и ночь стоять почетным караулом у крыльца того дома, где живет Петр Ильич, - до такой степени я уважаю его» - как-то отзывался об этом человеке известный русский писатель Антон Павлович Чехов.

ТОП самых выдающихся композиторов России

На самом деле, важно понимать, что, если бы не было основоположника русской классической музыки – Михаила Ивановича Глинки (1804-1857) не было, скорее всего, и остальных талантливых русских композиторов, прославившихся на весь мир. Он получил достойное образование в Санкт-Петербурге, знал шесть языков, и, имея честь тепло дружить с такими выдающимися деятелями того времени, как А.С. Пушкин, А.С. Грибоедов, решил также увековечить своим вкладом в искусство русские имена на мировой арене. Для этого он набирается колоссального опыта в Европе, где знакомится с Ф. Мендельсоном, Г. Берлиозом, В. Беллини и другими известными композиторами того времени.

Результатом становится опера «Иван Сусанин» («Жизнь за царя») 1836 года, в которой удивительным образом объединились русское хоровое искусство и европейская оперная и симфоническая практика. В.Ф. Одоевский охарактеризовал эту оперу как «новая стихия в Искусстве, и начинается в его истории новый период - период Русской музыки». После он пишет всемирно известную оперу «Руслан и Людмила» на фоне трагических событий о смерти его близкого приятеля Александра Сергеевича Пушкина. «Чтобы красоту создать, надо самому быть чистым душой» — это была одна из его известных цитат, которая актуальна и по сегодняшний день.

ТОП самых выдающихся композиторов России

Также одним из талантливейших композиторов девятнадцатого столетия был Модест Петрович Мусоргский (1839-1881). Наверняка многие помнят эти потрясающие произведения «Хованщина» и «Борис Годунов». В них настолько ярко и инновационно сочетаются ментальный характер русской души, народная музыка и разнообразие музыкальных подходов, что эти произведения по своему праву являются одними из самых выдающихся и популярных опер в мире. А просто вдумайтесь в тонкость и глубину подхода в его цикле фортепианных пьес «Картинки с выставки»! Практически никому еще не удавалось и не приходило в голову так ярко и красочно вырисовывать музыкой русскую душу и православную веру в одном сочетании.

ТОП самых выдающихся композиторов России

Продолжая вспоминать величайшие имена русских композиторов, обязательно следует обратить внимание на творчество Николая Андреевича Римского-Корсакова (1844-1908). Его потрясающие произведения наполнены невероятной любовью к мирозданию и Вселенной, восхищением природного и человеческого начала, как частички чего-то Божественного. Ничего подобного в русской музыке вряд ли удастся отыскать. В своих пятнадцати операх он демонстрирует огромное разнообразие композиционных, стилистических, жанровых и драматургических нюансов, в большей части въедающихся в память и позволяющих прощупать и истинно насладиться уникальным почерком автора при всем величии и глубинности. Кстати, за его любовь к историям и миру эпоса, он получил прозвище «сказочник». Это также было одним из его любимых направлений в творчестве. «Римский-Корсаков был очень русским человеком и очень русским композитором. Я считаю, что эта его исконно русская суть, его глубинная фольклорно-русская основа сегодня должна быть особенно ценима» - отзывался о нём Мстислав Ростропович.

ТОП самых выдающихся композиторов России

Завершает наш обзор величайший мировой композитор начала двадцатого века Сергей Васильевич Рахманинов (1873-1943). Его часто называют «самым русским композитором». На самом деде, ему, наверное, как никому другому, была близка тема «России и её судьбы», ведь ему пришлось пережить революционные годы и покинуть родину. В частности, шесть из своих многих всемирно известных произведений, автор написал далеко от Родины. В его потрясающих творениях чувствуется та боль и тот огромный поток эмоций, схлестывающийся с вулканом патриотизма и неимоверной любви к родной земле. В том числе, значительный вклад Сергей Васильевич сделал также в развитие русской духовной музыки в «Литургии св. Иоанна Златоуста» 1910 года и «Всенощной» 1915-го. К сожалению, умер Рахманинов на другом краю Земли, так и не вернувшись на родную землю.

Было бы невероятно замечательно, если бы российская классика сегодняшнего времени могла бы своей школой зарождать очередных гениев, которые могли бы дарить этому миру вековые и всемирно известные произведения, произведенные именно на Родине – России, а не где-то за её пределами. Ведь все эти великие люди, о которых мы сегодня рассказали, фактически положили свои жизни для того, чтобы в душах русских людей хотя бы иногда зажигался теплый свет и пробуждалась чистая энергия!


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17 ноябрь 2020 /
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