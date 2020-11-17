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Самые известные русские художники

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Самые известные русские художники

Миллионам людей известны такие выдающиеся русские фамилии как Чайковский, Пушкин или Шишкин.

Все они оставили после себя яркий след в истории, который вряд ли когда-то исчезнет со страниц школьных учебников. Но много ли мы знаем о такой творческой касте, как художники? В сегодняшнем материале попытаемся подробнее рассмотреть основные имена, которые своими художественными творениями запомнились не только в России, но и стали известными на весь мир.

Вряд ли можно давать оценку в той степени, кто лучше, или кто хуже. Вряд ли можно говорить, что один художник лучше другого, так как картины одного продаются на аукционе за шестьдесят миллионов долларов, а другого за десять. Все эти вещи – лишь субъективная оценка тех или иных конкретных личностей, не более того.

Самые известные русские художники

Какая самая известная картина в мире? Практически большинство населения планеты, наверняка, не задумываясь ответит, что это «Чёрный квадрат» Малевича. Даже поисковик Google в результатах поиска выдает первой именно эту картину, а уже потом также всемирно известную «Мона Лизу» Леонардо да Винчи. Сам автор Казимир Малевич (1879-1935) на самом деле является автором не только «черного», но и «белого» и «красного» квадратов.

Кстати, именно его картина «Супрематическая композиция» была продана на аукционе «Sotheby`s» за шестьдесят миллионов долларов США. Помимо прочего, из интересных фактов можно сказать, что на всем протяжении своей жизни сам Малевич больше себя относил к национальности поляка или украинца, чем русского. Но, тем не менее, живя и работая в Советском Союзе, свою мировую славу он получил именно как русский художник. Также можно добавить, что на самом деле свой знаменитый «Чёрный квадрат» он рисовал целых четыре раза. Мало кто знает и сам сакральный смысл этого произведения…

В соответствии с воспоминаниями автора, в 1913 году он работал над эскизами и декорациями в опере «Победа над Солнцем» в «Луна-парке» Санкт-Петербурга. Во время постановки к нему и «пришёл» прообраз этой картины. Часть задника одной декорации выглядела именно как квадрат, полностью закрашенный черным цветом. А после того, как он однажды увидел впереди себя мальчика, следующего в гимназию с большим квадратным рюкзаком по снежной тропинке, он понял что это и есть тот прообраз – нечто новое, неопримитивистское и кубо-футуристическое, что должно стать основой для его гениальной творческой мысли и реализоваться на холсте.

Вместе появились также и «Черный круг» и «Черный крест». Они, однако, хоть и не вызвали такого глубокого резонанса в арт-среде, также имеют весьма глубокий смысл и футуристическую красоту.

Самые известные русские художники

Иван Константинович Айвазовский (1817-1900), он же Ованнес Геворкович Айвазян был также не только одним из выдающихся русских художников, но и крупным меценатом и коллекционером. Также, как и Малевич, он трудился и жил в России, хотя имел в своём происхождении исключительно армянские корни. Важно отметить, что его путь в маринисты (художники, которые рисуют морские пейзажи) был также полон сложностей и приключений.

В частности, его приняли в Императорскую Академию художеств Санкт-Петербурга «за казённый счёт». В 1835 году его картины «Этюд воздуха над морем» и «Вид на взморье в окрестностях Санкт-Петербурга» получили серебряную медаль.

Самые известные русские художники

После этого Айвазовский стал помогать модному тогда французскому маринисту Филиппу Таннеру, который запретил ему писать самостоятельно на период обучения. Иван Константинович, в тайне от учителя представил пять своих картин на выставке Академии художеств в 1836 году, после чего Таннер пожаловался императору Николаю Первому, и все его картины были немедленно сняты с выставки.

Простили юного гения только через полгода и уже в 1837 году он получает Большую золотую медаль за свою легендарную картину «Штиль». За особый талант Айвазовского на два года раньше выпустили из Академии и отправили в командировку за границу на целых шесть лет. После возврата на Родину, в общей сложности Айвазовский написал более шести тысяч картин, что является своего рода рекордом среди русских художников. О красоте его произведений можно рассказывать не просто часами, а месяцами, пожалуй, поэтому, объективно, их лучше воочию лицезреть в различных мировых музеях. Их глубину и высочайший профессионализм мастера вряд ли вообще можно хоть как-то передать «словом» …

Самые известные русские художники

Еще одним из самых удивительных и неповторимых авторов девятнадцатого века с удовольствием можно выделить Ивана Ивановича Шишкина (1832-1898). Что касается этого художника, то его род – исконно русский, и насчитывает более трёхсот лет. Он считается одним из крупнейших русских живописцев-пейзажистов. Его «визитной карточкой» стала уникальная способность трансляции огромного величия, мощи и широты родных просторов. Любой образованный человек с лёгкостью назовёт его известное «Утро в сосновом лесу» выдающимся мировым шедевром!

Самые известные русские художники

Но если немного повнимательнее проанализировать весь спектр работ этого художника, можно просто часами наслаждаться в таких произведениях как «Дубовая роща», «На севере диком…», «После шторма в Мери-Хови».

Самые известные русские художники

Самые известные русские художники

А например, вглядываясь в «Лесные дали», «Ручей в березовом лесу», «Полесье» или «Лес», складывается такое непередаваемое ощущение, что на мгновение кажется, что прямо чувствуешь запах этого соснового леса, слышишь пение птиц и чувствуешь по коже легкий летний ветерок…

Если попытаться прочувствовать один из его шедевров под названием «Рожь», то вообще минут через пять можно непроизвольно начать напевать в голос старую русскую песню «Мы пойдём с конем по полю вдвоём…». В его картинах не только передана вся любовь к Руси и её природному величию, в них как будто запечатана особая энергия, пробуждающая русскую душу. Несомненно, тем людям, которые хоть как-то хотят приобщиться к прекрасному, следует обратить особое внимание на творчество именно этого автора.

Самые известные русские художники

По большому счёту, вряд ли всю интересную и подробную информацию о каждом из этих художников можно было бы уместить даже в отдельную книгу, но тем не менее, нам очень хотелось бы, чтобы этими строками мы смогли зацепить тягу к прекрасному и чему-то до сих пор новому и неизведанному в сердцах наших читателей. Ведь люди практически всю жизнь посвятили созданию таких гениальных работ. Для нас с Вами и наших детей.


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17 ноябрь 2020 /
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