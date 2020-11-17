Самые известные русские художники

Заметки на полях. Краткий обзор культурных достижений человечества

Миллионам людей известны такие выдающиеся русские фамилии как Чайковский, Пушкин или Шишкин.

Все они оставили после себя яркий след в истории, который вряд ли когда-то исчезнет со страниц школьных учебников. Но много ли мы знаем о такой творческой касте, как художники? В сегодняшнем материале попытаемся подробнее рассмотреть основные имена, которые своими художественными творениями запомнились не только в России, но и стали известными на весь мир.

Вряд ли можно давать оценку в той степени, кто лучше, или кто хуже. Вряд ли можно говорить, что один художник лучше другого, так как картины одного продаются на аукционе за шестьдесят миллионов долларов, а другого за десять. Все эти вещи – лишь субъективная оценка тех или иных конкретных личностей, не более того.

Какая самая известная картина в мире? Практически большинство населения планеты, наверняка, не задумываясь ответит, что это «Чёрный квадрат» Малевича. Даже поисковик Google в результатах поиска выдает первой именно эту картину, а уже потом также всемирно известную «Мона Лизу» Леонардо да Винчи. Сам автор Казимир Малевич (1879-1935) на самом деле является автором не только «черного», но и «белого» и «красного» квадратов.

Кстати, именно его картина «Супрематическая композиция» была продана на аукционе «Sotheby`s» за шестьдесят миллионов долларов США. Помимо прочего, из интересных фактов можно сказать, что на всем протяжении своей жизни сам Малевич больше себя относил к национальности поляка или украинца, чем русского. Но, тем не менее, живя и работая в Советском Союзе, свою мировую славу он получил именно как русский художник. Также можно добавить, что на самом деле свой знаменитый «Чёрный квадрат» он рисовал целых четыре раза. Мало кто знает и сам сакральный смысл этого произведения…

В соответствии с воспоминаниями автора, в 1913 году он работал над эскизами и декорациями в опере «Победа над Солнцем» в «Луна-парке» Санкт-Петербурга. Во время постановки к нему и «пришёл» прообраз этой картины. Часть задника одной декорации выглядела именно как квадрат, полностью закрашенный черным цветом. А после того, как он однажды увидел впереди себя мальчика, следующего в гимназию с большим квадратным рюкзаком по снежной тропинке, он понял что это и есть тот прообраз – нечто новое, неопримитивистское и кубо-футуристическое, что должно стать основой для его гениальной творческой мысли и реализоваться на холсте.

Вместе появились также и «Черный круг» и «Черный крест». Они, однако, хоть и не вызвали такого глубокого резонанса в арт-среде, также имеют весьма глубокий смысл и футуристическую красоту.

Иван Константинович Айвазовский (1817-1900), он же Ованнес Геворкович Айвазян был также не только одним из выдающихся русских художников, но и крупным меценатом и коллекционером. Также, как и Малевич, он трудился и жил в России, хотя имел в своём происхождении исключительно армянские корни. Важно отметить, что его путь в маринисты (художники, которые рисуют морские пейзажи) был также полон сложностей и приключений.

В частности, его приняли в Императорскую Академию художеств Санкт-Петербурга «за казённый счёт». В 1835 году его картины «Этюд воздуха над морем» и «Вид на взморье в окрестностях Санкт-Петербурга» получили серебряную медаль.

После этого Айвазовский стал помогать модному тогда французскому маринисту Филиппу Таннеру, который запретил ему писать самостоятельно на период обучения. Иван Константинович, в тайне от учителя представил пять своих картин на выставке Академии художеств в 1836 году, после чего Таннер пожаловался императору Николаю Первому, и все его картины были немедленно сняты с выставки.

Простили юного гения только через полгода и уже в 1837 году он получает Большую золотую медаль за свою легендарную картину «Штиль». За особый талант Айвазовского на два года раньше выпустили из Академии и отправили в командировку за границу на целых шесть лет. После возврата на Родину, в общей сложности Айвазовский написал более шести тысяч картин, что является своего рода рекордом среди русских художников. О красоте его произведений можно рассказывать не просто часами, а месяцами, пожалуй, поэтому, объективно, их лучше воочию лицезреть в различных мировых музеях. Их глубину и высочайший профессионализм мастера вряд ли вообще можно хоть как-то передать «словом» …

Еще одним из самых удивительных и неповторимых авторов девятнадцатого века с удовольствием можно выделить Ивана Ивановича Шишкина (1832-1898). Что касается этого художника, то его род – исконно русский, и насчитывает более трёхсот лет. Он считается одним из крупнейших русских живописцев-пейзажистов. Его «визитной карточкой» стала уникальная способность трансляции огромного величия, мощи и широты родных просторов. Любой образованный человек с лёгкостью назовёт его известное «Утро в сосновом лесу» выдающимся мировым шедевром!

Но если немного повнимательнее проанализировать весь спектр работ этого художника, можно просто часами наслаждаться в таких произведениях как «Дубовая роща», «На севере диком…», «После шторма в Мери-Хови».

А например, вглядываясь в «Лесные дали», «Ручей в березовом лесу», «Полесье» или «Лес», складывается такое непередаваемое ощущение, что на мгновение кажется, что прямо чувствуешь запах этого соснового леса, слышишь пение птиц и чувствуешь по коже легкий летний ветерок…

Если попытаться прочувствовать один из его шедевров под названием «Рожь», то вообще минут через пять можно непроизвольно начать напевать в голос старую русскую песню «Мы пойдём с конем по полю вдвоём…». В его картинах не только передана вся любовь к Руси и её природному величию, в них как будто запечатана особая энергия, пробуждающая русскую душу. Несомненно, тем людям, которые хоть как-то хотят приобщиться к прекрасному, следует обратить особое внимание на творчество именно этого автора.

По большому счёту, вряд ли всю интересную и подробную информацию о каждом из этих художников можно было бы уместить даже в отдельную книгу, но тем не менее, нам очень хотелось бы, чтобы этими строками мы смогли зацепить тягу к прекрасному и чему-то до сих пор новому и неизведанному в сердцах наших читателей. Ведь люди практически всю жизнь посвятили созданию таких гениальных работ. Для нас с Вами и наших детей.