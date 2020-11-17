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Самоизоляция и обнуление. Что Вы хотите этим нам сказать?

Что чувствуем, то и говорим. В словах, как в зеркале отражается наша жизнь. Лингвистический экскурс
Самоизоляция и обнуление. Что Вы хотите этим нам сказать?

На днях филологи Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина назвали результаты проекта «Слово года».

То есть, того слова, что было наиболее популярно в 2020-м. На этот раз их оказалось два – «самоизоляция» и «обнуление». Их популярность вполне объяснима: россияне активно обсуждали две темы – пандемию коронавируса и изменния в Конституции РФ.

- Интересно, что «обнуление» очень быстро отошло от политики, –заметил научный руководитель проекта «Слово года», доктор филологических наук Михаил Осадчий. – В половине контекстов оно не связано с конституцией. Люди стали использовать это слово для обозначения всего, что происходит с нами сегодня: обнуление доходов, связей, коммуникаций, передвижений. Это слово – символ, оно ушло в свое смысловое плавание

На втором месте - слова «карантин», «поправки», «удаленка». На третьем - «голосование», «дистанцирование», «конституция», «коронавирус».

Самые популярные слова 2020-го определялись по наиболее частому их употреблению по сравнению с тремя предыдущими годами. Слово «ковид» не участвовало в этом сравнении, так как раньше его не существовало.

Необходимая ремарка. Выборы «Слова года» в России проводятся в 14-й раз. Подобная акция регулярно проводится в Германии, США, Великобритании, Польше, Японии, Австралии и других странах. Этот лингвистический «турнир» позволяет подвести итог году и запечатлеть его в памяти людей.

Что касается мирового сообщества, то оно тоже выбрало слово-символ 2020 года. По версии словаря Collins Dictionary, это - «локдаун». В прошлом году «чемпионом» была «климатическая забастовка».

Стоит напомнить, что на первом российском конкурсе 2007 года самым популярным было признано слово «гламур», год спустя – «кризис». И в дальнейшем в словах, коротких, звучных, как в зеркале, отражалась наша жизнь. Например, в 2010-м, когда стояла испепеляющая жара, говорили только о ней.

Спустя два года многотысячная демонстрация состоялась в Москве, на Болотной. И это слово стало мемом. Потом возникли такие символы, как «Госдура», «Крымнаш», «Новичок», «реновация», «криптовалюта, «фейк», «безвиз», «брекзит», «культуробесие», «харассмент».

В 2019 году часто говорили о брожении в обществе, протестах, манифестантах, транзите власти, мусорных бунтах, иностранных агентах. Тогда появились слова «пещерные русофобы», «предпенсионеры». «массовые беспорядки», «токсичные люди», «вкусняшки», «обнимашки».

Появились и удачные выражения: «Мы попадем в рай, а они просто сдохнут» (автор - президент РФ Владимир Путин); «Фабрикация ложных фальсификаций» (глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова); «Государство не просило вас рожать» (экс-директор Департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких), «Макарошки стоят всегда одинаково» (бывший министр труда и занятости правительства Саратовской области Наталья Соколова)

«Времена не выбирают, в них живут и умирают», - писал один поэт. «Как слово наше отзовется?» - вопрошал другой. Новые слова входят в нашу жизнь, устраиваются в ней, действуя решительно а порой нагло. Они напоминают соседей, которые не всегда приятны, но мы вынуждены их терпеть.

Некоторые слова и раньше были обиходными, но не обращали на себя внимание. Но они вышли на первый план, стали злободневными. Другие слова возникли в результате оригинальной трансформации, благодаря фантазии и остроумию авторов. Впрочем, не все мыслят неординарно. Иные – банально, косно, да и вообще с трудом. Но и им следует выразить благодарность за усилия. Теперь мы знаем не только их фамилии, но и видим лица. Поэтому можем судить и, если надо осуждать, их дела и поступки.

Ну а сам русский язык? Как он относится к тому, что его постоянно тревожат, уплотняют?

Он, бедный, все вытерпит. Русский язык привык ко всему и выработал крепкий иммунитет. Вторжение новых слов русский язык переживает спокойно и даже невозмутимо. Потому что знает, что ничего с этим не поделаешь. Быстротекущее время приносит все новые слова, выражения, высказывания. Одни смываются новыми событиями, другие приживаются.

Подумалось, что историки вполне могли, полистав старые газеты, воспоминания, познакомившись с высказываниями известных людей, составить «Слова года», например, 1917-го, 1937-го, 1941- го, 1953-го, 1978-го. Да какого угодно! Заглянуть в любое время было бы очень интересно!

Цитата рождает интерес: откуда она, кто автор, по какому поводу высказался? Например, философу Ивану Ильину принадлежат слова «Февральское безумие». Так он назвал крушение Российской империи зимой семнадцатого года. Хлестко выразился и глава советского правительства Владимир Ленин о соглашении с Германией, заключенное в Бресте в марте 1918 года – «Похабный мир».

«Ничего существенного не произошло» - традиционная фраза советских дикторов, сообщающих по радио о положении на фронтах в первые месяцы Великой Отечественной войны. «Мягкое подбрюшье Европы» - так премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль назвал Балканы. А его коллегу, стойкую и решительную Маргарет Тэтчер иронически, но и в то же время уважительно называли «Железная леди». Кто конкретно придумал этот символ, не известно.

А слова все вспоминаются, будоражат память. «Оттепель» помните? «Перестройку» не забыли? Еще недавно у многих на устах было словосочетание «Оранжевая революция». Оно появилось на во время протестов на Украине в начале ХХI cтолетия. Почему оранжевая? Потому что в толпе часто появлялась атрибутика оранжевого цвета - он был основным в символике блока «Наша Украина».

Есть выражения, что называется, на все времена. «Продавец воздуха» - название романа фантаста Александра Беляева. Сегодня оно подходит для характеристики нечистых на руку продавцов, хапуг, обманщиков-бизнесменов.

«Русские идут!» - с этим истерическим возгласом якобы выбросился из окна 16-го этажа военного госпиталя в Вашингтоне бывший министр обороны Джеймс Форрестол. И сегодня жители западных стран трепещут перед российской военной мощью.

«У вас продается славянский шкаф?» - так звучал пароль в старой советской ленте «Подвиг» разведчика». Эта фраза благополучно дожила до наших дней и используется с иронией по разным поводам.

Кстати, великое множество цитат из фильмов вырвались на свободу, и давно живут самостоятельной жизнью. Вот лишь некоторые: «Муля, не нервируй меня!»(«Подкидыш»), «Свободу Юрию Деточкину!» («Берегись автомобиля», «Ерунда, бандитская пуля! («Бриллиантовая рука», «И, боже вас сохрани, не читайте до обеда советских газет! («Собачье сердце»), «Вор должен сидеть в тюрьме» («Место встречи изменить нельзя»), «Я мзду не беру, мне за державу обидно!» («Белое солнце пустыни»). «Штирлиц, а вас я попрошу остаться!» (Семнадцать мгновений весны»), «Не учите меня жить, лучше помогите материально» («Москва слезам не верит»)

Слова, которые выплывают из памяти, обладают чудесными свойствами. Вспоминается не только событие, миновавшее давным-давно, но и царившее тогда время. И даже какая была погода, с какой девушкой шел под ручку, о чем болтали. В общем, некоторые цитаты – это сплошная романтика…


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17 ноябрь 2020 /
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