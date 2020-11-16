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Последствия инсульта можно предсказать по анализу крови

Перспективы пациентов с инсультом можно оценить по уровню одного из нейронных белков, который выходит из погибших нейронов в кровь.

Острое нарушение мозгового кровообращения влечёт за собой массовую гибель нейронов – происходит инсульт. Симптомы зависят от того, насколько обширная область мозга затронута и какие именно нервные центры пострадали. При этом некоторые последствия инсульта оказываются временными и постепенно сходят на нет, другие же симптомы остаются на всю жизнь, становясь всё тяжелее. Спрогнозировать изменения в последствиях инсульта довольно трудно, хотя и чрезвычайно важно – без этого невозможно подобрать адекватную терапию.

Последствия инсульта можно предсказать по анализу крови
(Иллюстрация: stockdevil_666 / Depositphotos) Открыть в полном размере ‹ ›

Сотрудники клиники Мэйо пишут в Science Translational Medicine, что развитие инсульта можно вполне достоверно предсказать по уровню белка, который называется тонкий полипептидный нейрофиламент, NFL. Его в больших количествах синтезируют нейроны мозга, и когда нейроны гибнут и разрушаются, NFL оказывается в спинномозговой жидкости, а из неё попадает в кровь.

Чтобы понять, насколько по NFL можно предугадать последствия инсульта, исследователи проанализировали его количество у нескольких сотен здоровых людей и пациентов с инсультом. Уровень NFL повышался при инсультных повреждениях мозга, причём его количество соответствовало тому, насколько тяжёло пострадал мозг, насколько сильно изменились когнитивные способности больного и т. д. Но что самое главное – по NFL можно было предсказать, насколько больной сможет восстановиться после инсульта.

Для NFL создали оценочную шкалу и проверили её на других пациентах, у которых дальнейшие изменения в инсультных симптомах точно соответствовали тому, что показывал уровень NFL после инсульта. Авторы работы особо отмечают, что оценка по белку NFL работала как при ишемическом инсульте, когда из-за тромба или сосудистого спазма мозгу резко не хватает кислорода, так и при геморрагическом инсульте, который происходит при кровоизлиянии в мозг.

Пока что клинического варианта анализа NFL нет, но в скором времени удастся создать достаточно дешёвый способ определять NFL в крови. Этот метод вместе с компьютерной томографией мозга позволил бы точнее оценивать состояние больных и, как было сказано выше, подбирать более корректные варианты лечения.

По материалам MedicalXpress.

16 ноябрь 2020 /
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