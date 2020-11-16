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Вероятность столкновения астероида Апофис с Землей в 2068 году выше, чем предполагалось

Вероятность столкновения астероида Апофис с Землей в 2068 году выше, чем предполагалось

Дэвид Толен, астроном из Гавайского университета, недавно сообщил о состоянии астероида Апофис во время виртуального собрания Отделения планетарных наук Американского астрономического общества. Во время своей презентации он рассказал об исследованиях, которые он и его команда провели в отношении пути астероида и вероятности его столкновения с Землей.

Астероид Апофис был впервые обнаружен астрономами еще в 2004 году. Вскоре после этого исследователи рассчитали его орбитальный путь и обнаружили, что астероид размером 340 метров пройдет рядом с Землей в 2029, 2036 и 2068 годах.

Дальнейшие исследования показали, что вероятность столкновения астероида с Землей была мала; таким образом, его не считали угрозой. Совсем недавно Дэвид Толен и его команда отметили, что более ранние исследователи не учли эффект Ярковского, при котором солнечные лучи падают на одну сторону астероида.

Когда тепло излучается от астероида, небольшое количество энергии отталкивается от астероида, заставляя его слегка повернуться. Толен и его команда подсчитали, что эффект Ярковского сдвигает Апофиса в сторону настолько, чтобы заставить его сдвигаться примерно на 170 метров в год.

Затем они применили эти знания к математике, описывающей орбиту Апофиса, и обнаружили, что дрейф изменяет курс астероида таким образом, что приближает его к Земле. Он отмечает, что пока нет никаких указаний на то, что астероид столкнется с Землей в 2029 и 2036 годах, но 2068 год может быть под вопросом. Он предполагает, что астрономы должны будут следить за Апофисом по мере приближения его к нашей планете

По мере появления новостей о возможной угрозе со стороны Апофиса другие ученые отмечали, что человечество добилось больших успехов в защите планеты от ударов астероидов.

Например, миссия НАСА DART, запланированная на 2022 год, будет включать отправку космического зонда к астероиду Дидимос и его использование для изменения пути Диморфоса, одного из его естественных спутников.

Во время своего выступления Дэвид Толен отметил, что изучение Апофиса, когда он пройдет возле Земли в 2029 году, должно дать ученым гораздо лучшее представление о том, будет ли он представлять реальную угрозу в 2068 году.

16 ноябрь 2020 /
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