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Ракета-носитель Atlas Centaur 1966 года, возможно, вернулась на околоземную орбиту

Ракета-носитель Atlas Centaur 1966 года, возможно, вернулась на околоземную орбиту
Модель посадочного модуля Surveyor 2, © NASA/JPL-Caltech

Реликвия космической гонки 1960-х годов может нанести короткий визит на Землю, а НАСА объявило, что ракета-носитель от космического корабля Surveyor 2 1966 года, как предполагается, вернулась из глубокого космоса и вышла на временную орбиту вокруг Земли.

Хотя космические агентства любят следить за тем, где находятся их зонды в дальнем космоса, даже после того, как они вышли из строя, их не так интересует, что происходит с ракетами, которые запустили эти зонды в космос. Пока они сгорают в атмосфере Земли, врезаются в океан или улетают в глубины космоса и не представляют опасности, они просто расходное оборудование.

До тех пор, пока они не сделают что-нибудь неожиданное. 20 сентября 1966 года НАСА запустило спускаемый аппарат Surveyor 2 к Луне в надежде, что это будет вторая успешная мягкая посадка США на лунную поверхность после Surveyor 1. Ракета-носитель Atlas Centaur отработала, как и планировалось, и доставила космический корабль именно туда, где он должен был пролететь над Sinus Medii, но из-за неисправности подруливающего устройства посадочный модуль упал и разбился возле кратера Коперника.

Тем временем разгонный блок ракеты-носителя «Кентавр», как и планировалось, пролетел мимо Луны и вышел на орбиту вокруг Солнца. На этом история должна была закончиться, но в сентябре 2020 года финансируемый НАСА обзорный телескоп Pan-STARRS1 на острове Мауи на Гавайях зафиксировал объект, движущийся по дуге в небе, что указывало на то, что он находился недалеко от Земли.

По данным НАСА, астрономы определили его как небольшой астероид и присвоили ему стандартное обозначение 2020 SO. Однако у ученых Центра изучения околоземных объектов (CNEOS) Лаборатории реактивного движения НАСА в Южной Калифорнии были другие идеи.

Орбита 2020 SO не была похожа на орбиту астероида. Вместо того, чтобы быть вытянутым и наклоненным относительно плоскости эклиптики, его траектория была почти круговой и прямо в плоскости. Кроме того, давление солнечного света меняло его орбиту, указывая на то, что он был очень легким. Поскольку пустая ракета-носитель представляет собой пустую трубу, сделанную из очень легких металлических сплавов, это был очевидный кандидат.

Затем директор CNEOS Пол Чодас взял рассчитанную орбиту и запустил ее в обратном направлении, обнаружив, что 2020 SO несколько раз пролетел мимо Земли, а в 1966 году он был так близко, что мог быть запущен с Земли в дату, соответствующую старту Surveyor 2.

Ракета-носитель Atlas Centaur 1966 года, возможно, вернулась на околоземную орбиту
Ракета-носитель Centaur соединяется с первой ступенью Atlas, © НАСА

НАСА сообщает, что 8 ноября 2020 года объект вошел в сферу Хилла, радиус которой составляет около 1,5 миллиона км и отмечает область гравитационного доминирования Земли. Это вывело 2020 SO на временную орбиту вокруг планеты, которая продлится примерно до марта 2021 года, когда он вернется на орбиту вокруг Солнца.

До тех пор, 2020 SO совершит близкий пролет Земли 10 декабря 2020 года, когда астрономы проведут спектроскопический анализ, чтобы определить его состав и, возможно, подтвердить, что это действительно давно потерянная ракета.

На анимации ниже показана временная орбита SO 2020 года.

16 ноябрь 2020 /
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