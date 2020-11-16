Как интернет влияет на вашу память?

Оказалось, частое использование интернета негативно влияет на работу мозга

Кажется, сегодня все мы знаем, что долго сидеть за компьютером вредно для физического здоровья. Но как на счет мозга? Согласно результатам последних научных исследований, частое использование интернета может привести к изменениям в работе мозга. Это – главный вывод из новых исследований американских, австралийских и европейских ученых, которые обнаружили, что заядлые пользователи интернета хуже справляются с задачами на память и, как правило, легче отвлекаются, а это – пугающий признак того, каким серьезным может оказаться ущерб, нанесенный технологией, настолько повсеместной, что отказ от нее почти невообразим. По мнению авторов исследования, наличие информации, доступной в интернете всякий раз, когда нам это нужно, могло бы изменить способ хранения информации нашим мозгом. В конце концов, в мире поисковых систем Google и Википедии намного меньше необходимости запоминать что-либо.

Как интернет влияет на мозг

Известный писатель-фантаст Айзек Азимов предсказал, что однажды у нас «будут компьютерные розетки в каждом доме, каждая из них подключена к огромным библиотекам, где каждый может задать любой вопрос и получить ответы, получить справочные материалы, быть тем, что вам интересно знать, с раннего возраста, как бы глупо это ни казалось кому-то другому», и «с этим прибором вы сможете по-настоящему наслаждаться обучением вместо того, чтобы быть вынужденным изучать обыденные факты и цифры».

Проницательность великого фантаста оказалась удивительно точной, поскольку мы теперь живем в мире с Интернетом, где почти все богатство человеческих знаний находится у нас под рукой – прямо в кармане. Более того, сегодня мы работаем и учимся не выходя из дома. Нет абсолютно никаких сомнений в том, что интернет оказал колоссальное влияние на нашу жизнь. Так, со временем исследователи начали замечать, что интернет не только служит для удовлетворения любопытства, но и перепрограммирует работу мозга.

Интернет – наш жесткий диск

мозг – самый малоизученный орган человеческого тела

Сегодня нам больше не нужно запоминать номера телефонов или адреса. Достаточно просто открыть телефонную книгу в своем смартфоне и найти нужную информацию. Так, согласно результатам исследовния. опубликованного в журнале Science, «Интернет стал первичной формой внешней или транзактивной памяти, где информация хранится коллективно вне нас», и наш мозг стал полагаться на доступность информации.

Мы научились лучше искать информацию

Хотя мы не можем помнить все, со временем мы стали лучше искать информацию. Похоже, что умственные способности, которые раньше использовались для запоминания фактов и информации, теперь используются для запоминания того, как их искать. Как сообщает портал Onlinecollege.org мы запоминаем меньше, зная саму информацию, чем зная, где ее можно найти. Но это не обязательно плохо, и даже может быть «отчасти удивительно», поскольку мы адаптируемся к новым технологиям и становимся высококвалифицированными в запоминании того, где найти ту или иную информацию.

Мы стали рассеянными

Когда вы находитесь в Сети, уведомления стимулируют мозг и даже ошеломляют. Слишком много информации – и вы можете стать чрезвычайно рассеянным и расфокусированным. Но после того, как выключить компьютер или телефон (если вы когда-нибудь это делаете), ваш мозг остается перепрограммированным. При этом отсутствие концентрации и раздробленное мышление могут сохраняться, мешая ежедневной деятельности.

Как интернет влияет на нашу память ?

Международная группа исследователей из Западного Сиднейского университета, Гарвардского университета, Кингс-колледжа, Оксфордского университета и Манчестерского университета подвергла анализу ведущую гипотезу о том, как интернет может изменять когнитивные процессы и изучили степень, в которой эти гипотезы были подтверждены недавними результатами психологических, психиатрических и нейровизуализационных исследований.

Основные выводы работы, опубликованной в журнале World Psychiatry, заключаются в том, что чрезмерное использование интернета действительно может повлиять на многие функции мозга. Например, бесконечный поток подсказок и уведомлений из интернета побуждает нас постоянно удерживать разделенное внимание, что, в свою очередь, может снизить нашу способность сохранять концентрацию на одной задаче и способности запоминать информацию.

Обширный доклад, возглавляемый доктором Джозефом Фертом, старшим научным сотрудником Института медицинских исследований NICM, Западного Сиднейского университета и почетным научным сотрудником Манчестерского университета, объединил данные для создания пересмотренных моделей того, как интернет может влиять на структуру, функции и когнитивное развитие мозга.

В ходе исследования также было установлено, что подавляющее большинство научных работ, посвященных влиянию интернета на мозг , проводилось среди взрослых, поэтому необходимы дополнительные исследования для определения преимуществ и недостатков использования интернета молодыми людьми. А как вы думаете, как интернет влияет на память и нужно ли что-то с этим делать? Ответ будем ждать в комментариях к этой статье.