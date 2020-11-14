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Основные преимущества искусственных елок

Актуальность выбора новогодней елки растет ежегодно, да с такой стремительностью, что даже те, кто никогда ранее не задумывался над этим вопросом, невольно начинает задаваться им. И, если выбор между елкой и сосной не столь существенен, то, какое именно деревцо выбрать: искусственное или живое – спорная тема для многих.

Высокий интерес к данному вопросу вызван, в первую очередь, непростой экологической ситуацией в мире, а именно массовой вырубкой хвойных деревьев во всех уголках нашей планеты.

Польза отказа от использования живых хвойных деревьев для встречи нового года очевидна. Однако не всем известны достоинства альтернативных искусственных елочек и сосен. Об этом мы расскажем далее.

Преимущества искусственных елочек

Сложно однозначно определить, когда началась популярность на искусственные елки. Однако известно, что на сегодняшний день большое количество людей все чаще предпочитают живой флористике искусственные цветы, купить которые, как и реалистичные искусственные елки, не составит особого труда. Обусловлено это тем, что неживая флористика отличается такими характеристиками:

  • практичность;
  • универсальность;
  • долговечность;
  • легкость в уходе и хранении.

Кроме этого, искусственные елки не вызывают аллергию, а это огромное преимущество для людей, склонных к аллергическим заболеваниям.

Безусловной пользой использования искусственных новогодних красавиц считается также момент установки и уборки. С искусственным вариантом все очень просто и не хлопотно. Такие елки, как правило, оснащены устойчивыми подставками, а пластиковая хвоя не осыплется, и вам не придется собирать ее по всему дому.

Как выбрать искусственную елку?

Выбирая искусственную елочку или сосну важно ориентироваться на такие критерии:

  • высота;
  • густота хвои;
  • тип материала;
  • дизайн.

Сегодня на рынке можно найти елочки из пластика, акрила и силикона. Современные производители предлагает огромное разнообразие искусственных елочек, среди которых встречаются не только деревья разных размеров и пышности, но также оригинальные варианты с дополнительным декором:

  • глиттеры в виде посыпки;
  • шишки на ветках;
  • искусственный снег на иголочках.

При желании вы можете купить елку белого, серебристого, золотистого, красного и других цветов. Такие елочки выглядят очень оригинально и необычно, становясь главным украшением любого интерьера.

Как ухаживать за искусственными елочками?

Красивое искусственное деревцо не требует особого ухода. Периодически веточки и хвою следует протирать влажной салфеткой, или мыть под проточной водой. Делать это можно в теплое время года, чтобы дерево быстро высохло.

Хранить искусственные елочки следует в надежной упаковке (пленке, бумажной упаковке, коробке).

Если возникла необходимость в ремонте елочки, не стоит огорчаться. Оценив ситуацию, все можно легко поправить своими силами. Например, если повредилась хвоя или вся веточка, помочь сможет флористическая тейп-лента. Нужно просто заклеить место повреждения липкой лентой подходящего цвета.

14 ноябрь 2020 /
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