Cравнение консолей Xbox Series X и Playstation 5 – что лучше?

Microsoft и Sony выпускают свои консоли следующего поколения. Но какая из них лучше? Ниже мы сравнили характеристики, функции, оборудование и игры PlayStation 5, PlayStation 5 Digital Edition, Xbox Series S и Xbox Series X.

Microsoft и Sony выпускают Xbox и PlayStation уже несколько поколений – почти 20 лет. С точки зрения мощности различия обычно минимальны, но такие вещи, как эксклюзивные игры, онлайн-сервисы и обратная совместимость играют большую роль.

И теперь, впервые, обе игровые консоли при запуске представлены в двух различных вариантах, предлагая полностью цифровые версии по сниженной цене. Возможно, самое важное, что здесь стоит отметить, это то, что для PS5 DE отсутствие слота для диска является единственным существенным отличием от обычной PS5. Xbox Series S, с другой стороны, имеет гораздо меньшую мощность, чем его товарищ Series X, и потенциально не намного больше, чем Xbox One X прошлого поколения.

Разобравшись с этим, давайте посмотрим, как эти четыре модели сочетаются друг с другом.

Процессор

Все четыре консоли работают на специально разработанных процессорах AMD Ryzen Zen 2 с восемью ядрами. Однако есть некоторые очень незначительные различия в тактовых частотах: Xbox Series X лидирует с тактовой частотой до 3,8 ГГц. За Series S следует 3,6 ГГц, а у двух моделей PS5 тактовая частота 3,5 ГГц.

Графика

Графика – это то место, где люди действительно начинают замечать разницу. Опять же, все четыре консоли построены на одной основе – пользовательском графическом процессоре AMD Radeon RDNA 2 – но они используют разное количество ядер с разной переменной скоростью для достижения разных уровней общей вычислительной мощности.

Во-первых, пояснение: терафлопс – это триллион операций с плавающей запятой в секунду – в основном, процессор способен выполнять триллион вычислений в секунду. Чем больше из них он сможет обработать, тем быстрее он сможет обрабатывать большие сцены, полные причудливой геометрии, множества персонажей и реалистичных световых эффектов.

В чистом выражении Xbox Series X – самая крутая из всех, с мощностью в 12 терафлопс за счет 52 блоков управления, работающих на частоте до 1,825 ГГц. Две модели PS5 работают с меньшим количеством ядер, но с большей скоростью, что означает, что они не сильно отстают от скорости 10,3 терафлопс.

И, наконец, Xbox Series S с большим отрывом выходит на задний план. При всего 4 терафлопс он имеет меньшую «чистую» мощность, чем более старый Xbox One X со скоростью 6 терафлопс. Тем не менее, в жизни есть нечто большее, чем просто цифры, и, без сомнения, в Series S внесены другие настройки и улучшения, но это немного размывает границы поколений.

память

Все четыре консоли оснащены оперативной памятью GDDR6, причем Xbox Series X и две модели PS5 работают на 16 ГБ. Тем временем Xbox Series S использует 10 ГБ.

Дисковое пространство

Xbox Series X будет иметь 1 ТБ дискового пространства, встроенного в консоль, в то время как обе PS5 будут иметь 825 ГБ, а Xbox Series S всего 512 ГБ.

Во всех случаях они были заменены на твердотельные накопители (SSD), которые будут намного быстрее, чем жесткие диски (HDD), которые были стандартными в течение многих лет. И именно здесь Sony благодаря специальной интегрированной системе ввода-вывода PS5 обеспечивает скорость чтения до 5,5 ГБ в секунду в необработанном виде или до огромных 9 ГБ / с при сжатии. Это более чем в два раза быстрее, чем у Xbox.

В моделях PS5 также есть функция Preferred Install, которая позволяет пользователям устанавливать только части игры на SSD. Так, например, если вы знаете, что не будете беспокоиться о многопользовательских режимах, вы можете выбрать установку только однопользовательской кампании или удалить однопользовательскую часть, когда закончите ее, но хотите продолжать играть в многопользовательском режиме. Это должно помочь сэкономить ограниченное место для хранения.

Дополнительное хранилище

Учитывая, насколько большими станут игры следующего поколения, даже 1 ТБ хранилища не продержится слишком долго, особенно если вы выберете только цифровые варианты. К счастью, все четыре машины имеют расширяемую память .

PlayStation имеет слот для SSD и совместимы с продуктами Sony и сторонними продуктами. Что касается Xbox, то Microsoft ограничивается разработанной Seagate картой расширения SSD.

На всех четырех машинах также есть USB-разъемы, которые можно использовать для подключения жестких дисков, хотя скорость чтения, очевидно, будет ниже. Важно отметить, что в игры для PS5 можно играть только с SSD (встроенного или добавленного), в то время как игры для PS4 можно запускать на новой консоли с SSD или HDD.

Дисковод

Наличие или отсутствие дисковода – одно из самых больших различий между моделями каждой консоли. Топовые PS5 и Xbox Series X имеют приводы Blu-ray Ultra-HD, которые могут воспроизводить игровые диски (очевидно), а также Blu-ray, Ultra HD Blu-ray и DVD.

PS5 Digital Edition и Xbox Series S не имеют этого привода, поэтому все ваши игры и мультимедиа придется скачивать или транслировать. Это по-прежнему дает вам большой выбор и более низкую цену покупки, но означает, что вы не можете продавать, обменивать, сдавать или брать игры взаймы.

Контроллеры

С PS5 Sony представляет самую крупную модернизацию контроллера со времен DualShock на оригинальной PlayStation. Теперь он называется DualSense. Основной новой фишкой является детальная система тактильной обратной связи, которая, по-видимому, достаточно продвинута, чтобы точно воссоздать такие разнообразные ощущения, как плескание по воде или столкновение машины со стеной. Также есть новые адаптивные триггеры, которые могут воссоздавать различные уровни сопротивления, чтобы воспроизводить такие чувства, как натягивание лука.

PS5 также может поддерживать гарнитуру PlayStation Virtual Reality (PSVR) предыдущего поколения и контроллеры движения PS Move.

Microsoft, с другой стороны, стремится к более инклюзивной экосистеме Xbox. Конечно, есть новый контроллер, который компания называет просто беспроводным контроллером Xbox – это потому, что он не ограничивается сериями X и S, но также может работать с семейством Xbox One и ПК. Точно так же вы можете перенести свои существующие контроллеры с новой консолью, включая контроллер Xbox One, настраиваемый контроллер Elite или универсальный адаптивный контроллер, который может удовлетворить игроков с различными физическими потребностями.

Разрешение картинки

Хотя это все еще не совсем привычно, но разрешение 4K становится все более распространенным, и все четыре консоли могут отображать визуальные эффекты с таким разрешением и 60 кадрами в секунду (fps). В некоторых случаях они могут даже довести это до гладких 120 кадров в секунду.

И PlayStation, и Xbox Series X также могут подтолкнуть визуальные эффекты к впечатляющему разрешению 8K – хотя на данный момент практически ни у кого нет оборудования для отображения этого контента для просмотра или игры. Тогда считайте это некоторой перспективой на будущее.

Визуальные эффекты

Трассировка лучей – одно из тех модных словечек, которые, кажется, определяют разговоры об играх следующего поколения, и как на PlayStation, так и на Xbox, это будет встроено в оборудование. По сути, это означает, что графический процессор будет отслеживать путь отдельных фотонов света через виртуальную сцену, обеспечивая более реалистичные тени, отражения, преломления и освещение.

Microsoft заявляет, что Xbox также будут иметь затенение с переменной скоростью (VRR), что означает, что консоли могут выборочно отображать затенение объектов, которые находятся ближе к игроку, по сравнению с объектами, которые находятся дальше, вне поля зрения или фокусировки. Это освобождает графический процессор, чтобы поддерживать частоту кадров в хорошем темпе.

Технически PS5 тоже должны быть способны на это, но Sony официально этого не подтвердила.

Звук

На всех четырех консолях также был обновлено оборудование, обеспечивающее более реалистичный и детальный объемный звук. Sony называет свою версию Tempest 3D AudioTech, а Xbox используют Dolby TrueHD.

Эксклюзивные игры

Для многих решающий фактор – это игры. Нет смысла иметь действительно красивую консоль, если на ней не во что играть. В подавляющее большинство игр можно будет играть и на том, и на другом, например, в новые игры 2020 года, такие как Assassin’s Creed: Valhalla и Cyberpunk 2077, но здесь мы сосредоточимся на эксклюзивах.

Важно отметить, что во многие из них можно играть также на соответствующих консолях старого поколения или ПК. Для наших целей «эксклюзив» PS5 не будет на Xbox, и наоборот.

Sony делает несколько серьезных игр в течение первого года, начиная с Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, продолжением / расширением веб-игры 2018 года. Рэтчет и Кланк возвращаются в Rift Apart, а Horizon Forbidden West – футуристическая игра против животных-роботов, являющаяся продолжением фантастического Horizon Zero Dawn 2017 года. Каждая PS5 также поставляется с предустановленной игровой комнатой Astro’s Playroom, которая предназначена для демонстрации новых возможностей контроллера DualSense.

Что касается Xbox, Microsoft в течение первого года выпустит новые версии некоторых из своих крупнейших франшиз, таких как Halo Infinite, Gears 5 и State of Decay 3. Есть также долгожданное продолжение S.T.A.L.K.E.R. 2007 года, а также ряд новых франшиз, таких как киберпанк-ролевая игра The Ascent, хоррор-игры, такие как Scorn и The Medium, приключенческий Call of the Sea и шутер о динозаврах Second Extinction.

Но, возможно, козырем Microsoft в рукаве является всплеск покупок студий, который наблюдается в последнее время. В последние годы он купил такие студии, как Mojang, Obsidian и Double Fine, а совсем недавно совершил гигантскую покупку ZeniMax Media за 7,5 миллиардов долларов. Это означает, что теперь он владеет IP для таких франшиз, как Doom, Wolfenstein, Fallout и The Elder Scrolls, которые в будущем могут появиться только на платформах Xbox и ПК.

Совместимость

Иногда речь идет не только о новых играх – и на PlayStation, и на Xbox можно играть в жемчужины прошлого. Ваши старые файлы сохранения тоже сохранятся.

Sony заявляет, что PS5 совместима практически со всей библиотекой PS4, и только 10 игр из тысяч не работают. Любые игры, купленные в цифровом виде на PS4, можно бесплатно повторно загрузить на новую консоль, а если вы приобретете модель со слотом для дисков, вы можете просто вставить свои диски PS4 в PS5. Некоторые игры даже выиграют от увеличенной частоты кадров и увеличенного разрешения. PSVR также работает с новой консолью, но для этого требуется специальный адаптер, поскольку аксессуар для камеры PS5 HD несовместим с гарнитурой PSVR. К счастью, Sony предоставляет адаптер для камеры бесплатно.

Microsoft уделяла больше внимания обратной совместимости, поэтому Xbox Series S и X будут запускать большинство игр для Xbox One (кроме тех, которые используют Kinect), а также многие другие игры от оригинальных Xbox и Xbox 360. Все аксессуары и контроллеры от Xbox One тоже можно использовать – опять же, за исключением Kinect.

У Microsoft также есть щедрая услуга Smart Delivery. Игроки, купившие совместимую игру на одной платформе Xbox, автоматически получают другие версии бесплатно. Так, например, вы сможете обновить часть существующей библиотеки Xbox One версиями, оптимизированными для Series X, а также переносить файлы сохранения.

Хотя у Sony нет версии Smart Delivery для всей платформы, многие разработчики объявили, что игроки игр для PS4 получат бесплатное обновление до версии для PS5. Сюда входят такие игры, как Assassin’s Creed: Valhalla, Cyberpunk 2077, No Man’s Sky и Destiny 2. Другие, такие как Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, можно обновить за определенную плату.

Абонентские услуги

Обе компании расширяют свои существующие услуги подписки, которые позволяют пользователям играть в игры онлайн, предлагают скидки в цифровых магазинах и иногда предлагают им бесплатные игры.

PlayStation Plus от Sony останется в силе, и подписчики теперь получат доступ к PlayStation Plus Collection, набору игр для PS4, включая Batman Arkham Knight, Bloodborne, Fallout 4, God of War, Monster Hunter: Весь мир, The Последнее of Us Remastered и несколько других. Их можно скачать и играть без дополнительной платы.

Однако в нынешнем виде это бледнеет по сравнению с Xbox Game Pass. В рамках этой услуги ежемесячная плата позволяет вам загружать и играть в более 100 игр, пока вы подписаны, и все игры Xbox Studios будут добавлены в первый день их выпуска. Кроме того, она будет включать в себя членство в EA Play, в котором есть еще 60 игр из коллекции основного издателя, включая такие франшизы, как Battlefield, Mass Effect, Need For Speed, The Sims и многие спортивные игры.

Пользовательский интерфейс

В меню и интерфейсах оба набора консолей явно заимствованы у своих предшественников, добавляя при этом некоторые удобные новые функции.

В Xbox есть новая функция быстрого возобновления, которая позволяет пользователям приостанавливать сразу три разные игры, удерживая эту позицию во время игры в другие игры, просмотра мультимедиа или даже когда консоль выключена. Когда вы будете готовы вернуться в игру, это можно будет сделать за секунды.

PlayStation 5 имеет аналогичную функцию, но может приостанавливать только одну игру за раз. Вместо этого у него есть новая функция под названием Activities, которая может быть даже более полезной. Из главного меню пользователи могут переходить прямо к определенным уровням или задачам в игре, вместо того, чтобы загружаться через все титульные экраны и игровые меню, чтобы попасть туда.

А если вы в чем-то застряли, Game Help поможет вам пройти через сложный раздел. Вы можете посмотреть пояснительное видео в меню или даже установить его в режиме «картинка в картинке» во время игры.

Размеры и вес

Xbox Series S – это самый маленький Xbox, который когда-либо производила Microsoft, и это высокая и относительно тонкая машина. Между тем Series X намного больше и квадратнее, примерно такого же размера, как Xbox One X. Оба могут быть поставлены вертикально или положены на бок.

Однако PlayStation 5 – это абсолютный монстр, самая большая игровая консоль за последние десятилетия. Сравнительные изображения показывают, что она будет доминировать в вашей развлекательной системе, поэтому у вас должно быть достаточно места для нее. Digital Edition немного тоньше, но все равно очень высокий.

PS5 и Xbox Series X весят одинаково – 4,5 кг. PS5 DE немного легче – 3,9 кг, а Xbox Series S – 1,9 кг.

Итак, с учетом всего этого – какую консоль вы купите и почему? Или вы планируете немного подождать?:)