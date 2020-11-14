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Virgin Hyperloop перевез первых пассажиров по тестовой трассе

Virgin Hyperloop перевез первых пассажиров по тестовой трассе
© Virgin Hyperloop

Экспериментальная транспортная технология Virgin Hyperloop приняла на борт своих первых пассажиров, хотя и совершила короткую поездку по испытательному треку. Эти первые в истории испытания системы Hyperloop с людьми на борту последовали за сотнями испытаний без участия человека на предприятии компании в Неваде и служат хорошим предзнаменованием для ее способности безопасно транспортировать людей с помощью почти вакуумных трубок.

В течение последних нескольких лет Virgin Hyperloop тестировала свои пассажирские кабины на 500-метровой трассе в пустыне Невада, где развивала скорость в 387 км/ч. Эти магнитно-левитирующие капсулы перемещаются через почти вакуумные трубки и разработаны для достижения скорости около 1200 км/ч.

Доказательство безопасности этой технологии для людей, очевидно, является ключевым моментом для команды Virgin Hyperloop, и в воскресенье она смогла сделать важный шаг к этой цели. Используемая капсула представляла собой новый прототип под названием XP-2, который был адаптирован для комфортной перевозки двух пассажиров-людей.

Соучредитель и технический директор Virgin Hyperloop Джош Гигель и директор по работе с пассажирами Сара Лучиан были первыми людьми, которые взошли на борт, и, по данным BBC, в ходе тестового пробега они достигли скорости 172 км/ч.

«Hyperloop – это гораздо больше, чем просто технология. Речь идет о том, что он дает, – сказала Сара Лучиан. «Для меня опыт пассажиров связывает все это воедино. И какой лучший способ спроектировать будущее, чем испытать его на собственном опыте?»

Согласно Virgin Hyperloop, капсула XP-2 оснащена многими из тех же систем безопасности, которые будут в коммерческой версии Hyperloop. Хотя демонстрация этих систем безопасности является важной вехой, предстоит пройти долгий путь, прежде чем коммерческая версия будет реализована. Ранее компания заявляла, что надеется получить сертификат безопасности к 2025 году и запустить коммерческую услугу к 2030 году.

«Когда мы начали работу в гараже более шести лет назад, цель была проста – изменить способ передвижения людей», – сказал Дшож Гигель. «Сегодня мы совершили гигантский скачок к этой высшей мечте не только для меня, но и для всех нас».

Вы можете посмотреть видео с тестового запуска ниже.

14 ноябрь 2020 /
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