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Миссия Ариэль по изучению атмосфер экзопланет вступила в фазу реализации

Миссия Ариэль по изучению атмосфер экзопланет вступила в фазу реализации
телескоп будет иметь спектрометры, которые будут анализировать атмосферы целевых планет, когда они проходят перед своей звездой ©ESA/ATG medialab

Европейское космическое агентство (ESA) дало добро на свою миссию по крупномасштабному обследованию экзопланеты с помощью дистанционного зондирования атмосферы в инфракрасном диапазоне (Ariel), чтобы выйти из фазы исследования и перейти в фазу реализации, а промышленный подрядчик для создания космического телескопа будет выбран в середине 2021 года.

Хотя к сегодняшнему дню было обнаружено более 4000 экзопланет и еще много тысяч кандидатов ожидают подтверждения, большая часть анализа этих планет за пределами нашей Солнечной системы проводилась на довольно базовом уровне. Однако это должно измениться, поскольку ЕКА и другие космические агентства вводят в эксплуатацию новое поколение космических аппаратов для исследования экзопланет.

Запланированный к запуску в 2029 году на ракете Ariane 6 из Куру, Французская Гвиана, Ariel выйдет на орбиту во второй точки Лагранжа солнце-земля, L2, примерно в 1,5 миллиона км от Земли, где он будет проводить исследование в видимом и инфракрасном свете около 1000 различных атмосфер экзопланет с целью определения их тепловых профилей и химического состава.

По сообщению космического агентства, это будет первая миссия, которая изучит, связаны ли эти факторы с эволюцией окружающей среды планеты или главная звезда является доминирующей силой. Миссия будет иметь дело в основном с теплыми и горячими планетами, включая суперземли и газовые гиганты на близких орбитах с атмосферой, подходящей для изучения.

Ариэль сможет обнаруживать признаки хорошо известных ингредиентов в атмосфере планет, таких как водяной пар, углекислый газ и метан. Он также обнаружит более экзотические металлические соединения, чтобы расшифровать общую химическую среду в далекой звездной системе. Для определенного количества планет Ариэль также проведет глубокое исследование их облачных систем и изучит сезонные и суточные атмосферные колебания.

Хотя отраслевые заявки на строительство Ariel еще не объявлены, полезная нагрузка уже запланирована на основе криогенного телескопа и других инструментов, производимых консорциумом Ariel Mission, в состав которого входят более 50 институтов из 17 европейских стран. , а также элементы, предоставленные НАСА.

телескоп будет иметь спектрометры, которые будут анализировать атмосферы целевых планет, когда они проходят перед своей звездой или движутся позади нее, что позволит инструментам измерять изменения кривой блеска со скоростью до 100 частей на миллион относительно звезды.

«С Ariel мы поднимем характеристики экзопланет на новый уровень, изучая эти далекие миры гораздо более детально, чем когда-либо прежде», – говорит исследователь Ариэля из ЕКА Горан Пилбратт. «Мы рады вступить в фазу реализации миссии Ariel», – говорит менеджер проекта Жан-Кристоф Сальвиньоль. «Мы движемся к оптимальной конструкции космического телескопа, чтобы ответить на фундаментальные вопросы о нашем месте в космосе».

На анимации ниже показано, как измеряется кривая блеска при использовании метода транзита.

14 ноябрь 2020 /
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