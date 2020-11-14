Правило пяти секунд: можно ли есть еду с пола?

На полу могут обитать болезнетворные бактерии, но как быстро они прилипают к еде?

Многие люди считают, что если поднять упавшую с пола еду в течение 5 секунд, ее можно есть. Ведь действительно — вряд ли болезнетворные микробы настолько быстрые, что могут прилипнуть к кусочку печенья или другого лакомства за такое короткое время. К сожалению, из-за доверия к правилу 5 секунд некоторые люди заболевают расстройством пищеварения и другими неприятными недугами. Ведь в некоторых случаях опасные бактерии действительно могут оказаться на поверхности упавшей пищи и проникнуть в человеческий организм. Это было доказано в ходе нескольких исследований и сегодня верить во всем известное правило верить точно не стоит. На самом деле, исследование правила 5 секунд — это целая история, полная интересных событий.

Что такое правило 5 секунд?

Кто и когда придумал правило 5 секунд неизвестно. Скорее всего, оно произошло из народных поговорок. В России она звучит как «Быстро поднятое упавшим не считается», «Не поваляешь — не поешь» и так далее. А в Германии есть поговорка «Dreck reinigt den Magen», что можно перевести как «Грязь очищает желудок». В этих поговорках, как правило, имеется твердая пища вроде печенья. Если еда упала на пол, ее якобы можно поднять и без какой-либо опаски съесть. Считается, что микробы либо вообще не успеют засесть на еде, либо их будет настолько мало, что они будут уничтожены желудочной кислотой.

В поговорках обычно речь идет о твердой пище

Можно ли есть с пола?

Правило известно человечеству очень давно. Но ученые как-будто даже не думали проверить его на достоверность. Поэтому, в 2003 году этим занялась девушка по имени Джиллиан Кларк (Gillian Clarck), которая проходила стажировку в исследовательском университете американского штата Иллинойс. В начале своей научной работы она помыла полы во всем университете и изучила состав грязной воды. К ее удивлению, опасных бактерий в ней обнаружено не было. Скорее всего, это было связано с тем, что полы в заведении почти всегда были сухими, а для размножения бактерий важна влага.

На сухом полу меньше микробов, чем на влажном

Поэтому молодая исследовательница решила ронять печенье и мармелад на заранее подготовленное покрытие. Она взяла гладкие и шершавые плитки и покрыла их слоем бактерий кишечной палочки (Escherichia coli). Вот тут-то и выяснилось, что опасные микробы способны прилипнуть к еде даже за пару секунд. То есть, знаменитого правила 5 секунд не существует и если еда упала на пол — ее лучше выбросить. Ведь кто знает, вдруг на полу есть бактерии кишечной палочки? А ведь они являются возбудителями желудочно-кишечных инфекций и многих других опасных заболеваний.

Кишечная палочка под микроскопом

За проделанную работу Джиллиан Кларк была удостоена Шнобелевской премии. Она обычно дается за научные исследования, которые «сначала заставляют смеяться, а потом — задуматься». В рамках своего проекта она также выяснила, что с правилом 5 секунд знакомы 70% женщин и 56% мужчин. Причем женщины пользуются этим правилом чаще, чем мужчины. Вдобавок, печенье и другие сладости поднимаются с пола и съедаются чаще, чем овощи.

Правило 5 секунд в «Разрушителях легенд»

Но изучением правила занималась не только Джиллиан Кларк. Выяснением правды также занимались ведущие передача «Разрушители легенд», которая шла по каналу Discovery. Миф проверялся в 39 эпизоде 3 сезона и дал множество результатов. Но в конечном итоге выяснилось, что бактерии могут очутиться на поверхности пищи даже за две секунды.





Тот самый выпуск «Разрушителей легенд»

Также знаменитое правило проверяли американские ученые под руководством профессора Дональда Шаффнера (Donald Schaffner). В ходе проведенных экспериментов они узнали, что скорость загрязнения пищи зависит от ее вида. Например, упавший на пол кусочек арбуза может стать грязным даже за одну секунду, причем микробов на нем будет очень много. А вот печенье загрязняется дольше, потому что оно сухое. Но это совершенно не значит, что после падения его можно есть.