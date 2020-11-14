Как начать быстро читать, не тренируясь скорочтению?

Кадр из сериала «Друзья»

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), в среднем россияне читают примерно 18 книг в год. И это в лучшем случае, потому что чтение занимает много времени, которого многим из нас очень не хватает. Чтобы читать быстрее, людям рекомендуется освоить навык скорочтения. Обычно он заключается в том, что читатель усваивает текст читая не отдельные слова, а целые предложения за раз. Обучение этому навыку может занять целые месяцы, потому что человеку нужно полностью менять свое отношение к способу восприятия текста. Но недавно американские ученые выяснили, что начать быстро читать можно даже без долгих тренировок. Достаточно знать один секрет, который был выявлен в ходе научного эксперимента.

Как научиться скорочтению?

Несмотря на то, что некоторые ученые не верят в способность человека развить скорочтение, методик обучения этому навыку очень много. Обычные люди считают примерно 120—180 слов в минуту. Но авторы методик скорочтения уверяют, что каждый человек может читать до 600 слов в минуту. Первый курс скорочтения был организован в 1925 году, в одном из университетов американского штата Нью-Йорк. Чтобы студенты начали быстро читать, им было предложено изучить 5 основ скорочтения:

есть человек не должен выговаривать читаемый текст про себя;предложения и абзацы;чтобы в идеале глаза могли за раз охватывать сразу несколько слов или даже целую строчку;важного для восприятия и запоминания информации;то есть умения быстро находить нужную информацию в тексте.

Освоение навыка быстрого чтения может занять долгое время. В ходе обучения человек должен много читать и регулярно выполнять упражнения для закрепления упомянутых выше основ. Одним из главных упражнений является работа с так называемой таблицей Шульте. Они представляют собой таблицы 5 на 5, на которых в случайном расположены цифры. Человеку нужно смотреть на центр квадрата и не двигая глазами найти 25 цифр в порядке возрастания.

Таблица Шульте

Как читать быстрее?

Однако, судя по опубликованным в научном журнале PNAS данным, ускорить чтение можно и без усердных тренировок. Американские ученые выяснили, что скорость чтения человека напрямую зависит от того, сколько слов расположено на каждой строчке книги. Чем их меньше, тем сложнее человеку дается чтение. Это было доказано в ходе эксперимента, в котором участвовали две группы людей. В первую вошли молодые люди в возрасте около 21 года. Во второй группе оказались пожилые добровольцы в возрасте примерно 58 лет. У членов первой группы не было особых проблем со зрением, но вторая группа людей видела плохо.

Смартфоны и планшеты могут помочь в увеличении скорости чтения

Добровольцам предложили почитать тексты сказок через смартфон, планшет или ноутбук. В каждом устройстве были установлены разные размеры букв. В результате исследования выяснилось, что чем больше слов помещалось в одну строчку на экране, тем легче было читать текст. По расчетам ученых, в идеале каждая строчка должна вмещать как минимум 13 слов. Этого можно добиться, просто уменьшив размер букв. Если же у читателя есть какие-либо проблемы со зрением и ему нужны большие буквы, в одну строчку должно помещаться около 8 букв.

К сожалению, с бумажными книгами хитрость не сработает

С чем именно связано это явление, ученым пока неизвестно. Но на результаты научного исследования явно стоит обратить внимание. Если вы любите читать книги со смартфона или другого электронного устройства, попробуйте уменьшить шрифт, чтобы в одну строку поместить больше слов. Возможно, вы заметите, что начали читать книги быстрее, чем раньше.