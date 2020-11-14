Подо льдом Гренландии нашли древнее озеро

Ледокол у берегов Гренландии

Облик нашей планеты постоянно меняется и когда-то давно ее поверхность выглядела совершенно не так, как сейчас. Например, тысячи лет назад Гренландия, которая считается самым большим островом Земли, не была покрыта толстым слоем льда и снега. Об этом свидетельствуют останки пыльцы и других древних материалов, которые то и дело обнаруживаются учеными в окрестностях острова. Поэтому не удивительно, что подо льдом Гренландии исследователи постоянно обнаруживают то древние реки, то целые озера. Недавно американским ученым удалось найти там озеро, которое когда-то занимало площадь около 7 100 квадратных километров. В озере уже нет воды, но по своей сути она является «капсулой времени», которая может рассказать как о прошлом, так и будущем нашей планеты.

Скрытое озеро под Гренландией

Об обнаружении древнего озера подо льдами Гренландии было рассказано в научном издании ScienceAlert. Сделано это было в рамках научной миссии NASA IceBridge. В ее рамках исследователи изучают обледенелые участки Земли при помощи спутников ICESat. Они отправляют в сторону Земли радиоволны, которые по-разному отражаются в зависимости от свойств поверхности. Благодаря этой технологии ученые обнаружили подо льдом Гренландии слой рыхлой породы толщиной до 1,2 километра. Они быстро смекнули что, скорее всего, имеют дело со дном древнего озера, глубина которого составляет около 250 метров.

Работа спутника ICESat

Древнее озеро получило название бассейн Кэмп-Сенчури, потому что неподалеку от нее находится одноименная исследовательская база. Рядом с огромным озером ученые также обнаружили сеть примерно из 18 рек, которые когда-то давно наполняли его водой. К большому сожалению, определить точный возраст найденного озера нельзя. Дело в том, что площадь льда на территории Гренландии менялась очень часто, то она покрывала почти всю территорию, то практически полностью исчезала. Возраст озера может составлять как сотни тысяч, так и миллионы лет.

Красным цветом показаны границы древнего озера, а синим — когда0то впадавшие в него реки

Что скрывается подо льдом?

Как бы то ни было, на данный момент ученые уверены, что под толстым слоем льда есть много интересного. Тот факт, что в определенные моменты истории Земли крупнейший остров полностью лишался ледяного покрова говорит о том, что на нем когда-то произрастали растения и жили некоторые виды животных. Гренландия является чем-то вроде «капсулы времени», открыв которую можно узнать о неизвестных науке животных и растениях. Также можно выяснить, как с течением времени менялся климат на планете и на основе этих данных строить прогнозы на будущее.

Только вот преодолеть толстый слой льда может быть очень сложно. Дело в том, что древнее озеро находится примерно в 1,8 километрах подо льдом. Пробурить такое отверстие очень сложно, но это не значит, что это невозможно.

Важно отметить, что в рамках научной миссии IceBridge ученые обнаруживают подо льдами не только реки и озера. В ноябре 2018 года на территории гренландского ледника Гайавата был найден огромный кратер диаметром 31 километр. А потом, неподалеку от него, был найден кратер диаметром 36,5 километров. По мнению исследователей, оба кратера были образованы в результате падения на Землю метеоритов. За всю историю, на нашей планете образовалось около 200 ударных кратеров и некоторые из них скрыты подо льдом. Так что ученые еще далеко не полностью изучили Землю, хоть по сравнению с другими планетами она очень мала.