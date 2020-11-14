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Плюсы клея ПВА

Клей ПВА знают все, и о действительно нашёл своё обширное применение. По внешним свойствам поливинилацетат представляет собой жидкость белого цвета без сгустков и вкраплений. Такой клей в настоящее время производится в промышленных масштабах на промышленном оборудовании.

Используется смеситель раствора, в который погружается дисперсия с наполнителем. Затем смесь тщательно перемешивают в течение 30 минут.

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К достоинствам этого вида клея можно отнести следующее:

  1. Он не горит, то есть пожаробезопасен.
  2. Обладает повышенной химической стойкостью.
  3. Нетоксичен.
  4. Быстро схватывает.
  5. Механически устойчивый.
  6. Практически без запаха.
  7. Клеи имеют разные физические свойства, при разных температурах.

В то же время у клея ПВА есть недостаток. Так, он имеет низкую водостойкость (по крайней мере, предыдущие версии, потому что некоторые из его современных вариаций обладают отличной водостойкостью за счет добавления различных добавок).

В основном этот вид клея используется, при ремонтных и строительных работах. Применяется для наклеивания обоев, без них деревянные детали и древесноволокнистые плиты не клеятся, их добавляют в смесь, требуемую для облицовки плитки, грунтуют на поверхность для подготовки к окончательной отделке.

Кроме того, клей предлагаемый на https://www.kleysnab.ru/ используется в полиграфической промышленности для изготовления книг и брошюр.

Перед применением клея ПВА, рабочую поверхность надо тщательно очистить от загрязнений и пыли. Если поверхность имеет пористую структуру, рекомендуется обработать её грунтовкой. Удаляется старая краска, поверхность шлифуется. Сначала надо перемешать сам клей, затем нанести тонким слоем на нужные детали. Далее эти детали плотно прижимаются.

Клей ПВА пригоден в течение шести месяцев со дня изготовления. Если тара с клеем уже открыта, её надо хранить, при температуре не ниже 10С. Если температура ниже точки замерзания, это средство можно хранить до месяца.

Фактически выше мы выяснили, что такое клей ПВА и каковы его свойства.

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14 ноябрь 2020 /
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