Новый вид птерозавров был обнаружен прямо в музее

Впечатление художника от аждархидского птерозавра Alanqa saharica © Davide Bonadonna

Новое повторное исследование ископаемых материалов, хранящихся в музее Седжвик в Кембридже и в музее Бута в Брайтоне, выявило окаменелые фрагменты челюстей нового птерозавра из мелового периода, ранее идентифицированного как шипы акульих плавников и челюсти рыб.

Рой Смит, палеонтолог Портсмутского университета, сделал открытие, когда изучал окаменелости рыб, собранные в формации West Melbury Marly Chalk около века назад.

Окаменелости на самом деле были фрагментами челюстей беззубых птерозавров, которые действительно напоминают шипы акульих плавников, но есть много тонких различий, которые позволяют их отличить.

«Одна из таких особенностей – крошечные дырочки, в которых нервы выходят на поверхность и используются птерозаврами для чувствительного питания», – сказал Рой Смит.

«У шипов акульих плавников их нет, но ранние палеонтологи явно упустили эти особенности».

Два экземпляра, проанализированные Роем Смитом и его коллегами, могут быть идентифицированы как птерозавр под названием Ornithostoma sedgwicki, но еще один экземпляр явно отличается и представляет новый вид в кладе птерозавров Azhdarchoidea.

«К сожалению, этот образец слишком фрагментарен, чтобы служить основанием для определения нового вида», – сказал Рой Смит.

«Сомнительно, чтобы какие-либо останки этого птерозавра были обнаружены, так как больше нет обнажений в скале, из которой произошли окаменелости».

«Небольшой кусочек клюва дразнит тем, что он маленький, и он несколько отличается от орнитостомы (род птеродактилеобразных птерозавров из надсемейства Azhdarchoidea), возможно, так же, как большая белая цапля может отличаться от цапли», – сказал соавтор статьи профессор Портсмутского университета Дэйв Мартил.

«Скорее всего, различия в жизни были больше связаны с цветом кожи, издаваемыми звуками и поведением, чем со скелетом».

Птерозавры с этим типом клювов более известны в то время в Северной Африке, поэтому было бы разумно предположить сходство с североафриканской аланкой – родом птерозавров из семейства аждархид.

Эта находка важна, потому что она расширяет наши знания об этих древних и увлекательных летающих доисторических рептилиях, но также демонстрирует, что такие открытия можно сделать, просто повторно изучив материал из старых коллекций.

Исследование было опубликовано в Proceedings of the Geologists’ Association.