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Звери стали социальными ещё при динозаврах

Мелкие млекопитающие конца мелового периода жили небольшими социальными группами.

Первые млекопитающие были мелкими мышеподобными существами, путавшимися под ногами у динозавров. Тем не менее, уже на заре своей истории звери вполне понимали преимущества социальной жизни. Сотрудники Вашингтонского университета в Сиэтле восстановили по останкам образ жизни Filikomys primaevus – мелкого млекопитающего из вымершего отряда Многобугорчатых.

Звери стали социальными ещё при динозаврах
Реконструкция внешнего вида Filikomys primaevus. (Иллюстрация: University of Washington)
Звери стали социальными ещё при динозаврах
Filikomys primaevus жили группами в норах, пока по поверхности земли разгуливали древние ящеры. (Иллюстрация: University of Washington)
Звери стали социальными ещё при динозаврах
Групповые останки Filikomys primaevus. (Иллюстрация: University of Washington) ‹ › Открыть в полном размере

Много костей F. primaevus обнаружили при раскопках в известном палеонтологическом месте под названием «Яичная гора» в западной части штата Монтана. Здесь было много динозавровых гнёзд, и до сих пор тут находят остатки совсем маленьких детёнышей динозавров, которые вряд ли даже умели ходить. Неподалёку от динозавровых гнёзд удалось раскопать останки F. primaevus, которые принадлежали по меньшей мере 22 особям. Эти F. primaevus жили около 75,5 млн лет назад, как раз во время расцвета древних пресмыкающихся.

Останки зверей находили не поодиночке, а по двое – по пятеро; около тринадцати особей были найдены на площади в 30 м2 в одном слое породы. Строение их скелета говорит о том, что они жили в норах, которые сами рыли. В их группах были кости нескольких взрослых особей помоложе и постарше. Отсюда можно сделать вывод, что эти группы – не просто семьи с родителями и детёнышами, что F. primaevus были истинно социальными животными, подобно львам, слонам, обезьянам или землекопам (хотя вряд ли мы сумеем узнать подробности их социальной жизни – какая у них была иерархия, разделение труда и пр.).

Прежде считалось, что социальность у зверей начала просыпаться после того, как динозавры вымерли. Однако, по всей видимости, это случилось раньше. Социальные навыки повышают шансы выжить, что особенно кстати, если выживать приходится под ногами у динозавров.

Результаты исследования опубликованы в Nature Ecology & Evolution.

09 ноябрь 2020 /
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