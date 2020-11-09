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Бычки чувствуют плавниками, как пальцами

Нейроны в грудных плавниках бычков различают неровные поверхности.

Глядя на рыбий плавник, нам трудно представить, что он может быть таким же чувствительным, как наши пальцы, и что с помощью плавника рыба способна отличить более шершавую поверхность от более гладкой. Тем не менее, плавники у рыб действительно очень чувствительны – если не у всех, то у некоторых.

Бычки чувствуют плавниками, как пальцами
Бычок-кругляк. (фото: Melina E. Hale / The University of Chicago) Открыть в полном размере ‹ ›

Исследователи из Чикагского университета экспериментировали с бычками-кругляками; самих рыб умерщвляли, но нервы в передних плавниках какое-то время поддерживали в живом состоянии, чтобы нейроны могли воспринимать внешнее раздражение и передавать его другим нейронам. Плавник клали на крутящееся пластиковое колесо с бугорками. Неровности на колесе распределялись по-разному: в одном случае плавник скользил как будто по песку, в другом – по куче мелкой гальки.

В статье в Journal of Experimental Biology говорится, что нейроны в плавниках точно отмечали характер поверхности, то есть они реагировали на каждый бугорок под плавником. (Причём если колесо с неровностями начинали крутить быстрее, то и нейроны начинали реагировать быстрее.) Значит, рыба вполне могла бы отличить песок от гальки. По словам авторов работы, если судить по работе плавниковых нейронов, грудные плавники бычков не уступают в осязательной чувствительности подушечкам на пальцах обезьян.

Разумеется, эти результаты хотелось бы проверить в экспериментах с живыми рыбами, а также с другими видами рыб. Не факт, что у других видов плавники столь же чувствительны: бычки – донные рыбы с соответствующим образом жизни; они прячутся под камнями, зарываются в песок, и для них вообще очень важно чувствовать характер донной поверхности. Впрочем, бычки не единственные донные рыбы, и у каких-нибудь удильщиков плавники тоже могут быть очень и очень чувствительными.

По материалам ScienceNews.

09 ноябрь 2020 /
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