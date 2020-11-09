Матери заражают детей аллергией

Материнские аллергические антитела проникают сквозь плаценту в эмбрион и повышают чувствительность иммунных клеток эмбриона к аллергенам.

Аллергия – это слишком сильная реакция иммунитета на относительно безвредные субстанции, например, на цветочную пыльцу или шерсть животных. Иммунная система чувствует некоторые молекулы, которые входят в состав пыльцы или шерсти, и воспринимает их как признак опасного патогена. В результате начинается сильное воспаление, в котором большую роль играет особая группа антител – иммуноглобулинов класса Е (IgE), которых часто называют аллергическими иммуноглобулинами.

Исследователи из Медицинской школы Университета Дьюка и Национального университета Сингапура обнаружили, что аллергические IgE способны проникать через плаценту из организма беременной самки в организм плода. Эксперименты ставили с мышами, которых обрабатывали пыльцой амброзии, которая ежегодно доставляет массу неприятностей аллергикам. У некоторых мышей возникала повышенная чувствительность к амброзии, то есть начиналось воспаление, отекали слизистые и пр., причём эта сверхчувствительность возникала только на амброзию, но не на другие возможные аллергены.

Затем самки спаривались с самцами, беременели, и, как было сказано выше, передавали эмбрионам аллергические IgE. (Удалось также определить вспомогательный белок, который помогал IgE пройти через плаценту.) В статье в Science говорится, что эти IgE взаимодействовали с так называемыми тучными клетками. Их можно найти почти во всех тканях, они сидят рядом с сосудами и нервами и доверху заполнены веществами, которые дают нам аллергические симптомы. Например, тучные клетки выбрасывают из себя большое количество гистамина, который повышает проницаемость сосудов, вследствие чего развивается отёк, повышает температуру и раздражает нейроны, из-за чего мы начинаем чувствовать боль.

Когда мышь появлялась на свет, её тучные клетки были уже с повышенной чувствительностью, и сразу реагировали на аллерген, как только он появлялся рядом. В этом смысле матери действительно заражали своих детёнышей аллергией. Правда, со временем аллергия у детёнышей сходила на нет: четыре недели после появления на свет она держалась, а вот у шестинедельных мышей аллергическая реакция была уже значительно слабее, если вообще хоть как-то проявлялась.

По словам авторов, их результаты могут объяснить многие случаи аллергических реакций у новорождённых. Конечно, часто бывает так, что аллергия просто переходит вместе с генами, когда ребёнок получает от матери аллергические варианты иммунных генов, делающие его сверхчувствительным к тем или иным веществам. Но при наследственной передаче нужно время, чтобы аллергия проявилась в полную силу.

Если же явная аллергия случается уже у новорождённого, то здесь, вероятно, имеет место именно аллергическое заражение. Чтобы этого не происходило, вероятно, во время беременности нужно по возможности избегать встречи с аллергенами, а если аллергия всё-таки случилась, нужно побыстрее её успокоить, чтобы как можно меньше аллергических антител успело перейти к ребёнку.