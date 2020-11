Факты показывают, что неандертальцы и люди воевали более 100000 лет подряд

Около 600 000 лет назад человечество раскололось надвое. Одна группа осталась в Африке и превратилась в нас – Homo sapiens. Другой направился по суше, в Азию, затем в Европу, став Homo neanderthalensis – неандертальцами. Они были не нашими предками, а родственными видами, развивающимися параллельно.

Неандертальцы очаровывают нас тем, что они рассказывают нам о самих себе – кем мы были и кем могли стать. Заманчиво видеть их в идиллических условиях, мирно живущих с природой и друг с другом, как Адам и Ева в райском саду.

Если это так, то, возможно, “болезни человечества” – особенно наша территориальность, насилие, войны – не врожденные, а приобретенные.

Биология и палеонтология рисуют более мрачную картину. Неандертальцы были далеко не мирными, но, скорее всего, были опытными бойцами и опасными воинами, с которыми могли успешно соперничать только люди.

Лучшие хищники

Хищные наземные млекопитающие территориальны, особенно стайные охотники. Как львы, волки и Homo sapiens, неандертальцы были совместными охотниками на крупную дичь.

У этих хищников, находящихся на вершине пищевой цепи, мало собственных врагов, поэтому перенаселенность ведет к конфликтам из-за охотничьих угодий. Неандертальцы столкнулись с той же проблемой; если бы другие виды не контролировали свою численность, возник бы конфликт.

Эта территориальность имеет глубокие корни в людях. Территориальные конфликты интенсивны и у наших ближайших родственников, шимпанзе. Шимпанзе-самцы обычно группируются, чтобы атаковать и убивать самцов из соперничающих групп – поведение поразительно похоже на человеческую войну.

Это означает, что совместная агрессия возникла у общего предка шимпанзе и нас самих около 8 миллионов лет назад. Если так, то неандертальцы наследуют те же тенденции к совместной агрессии.

Все слишком человечно

Война – это неотъемлемая часть человеческого бытия. Война – это не современное изобретение, а древняя, фундаментальная часть нашего общества. Исторически все народы воевали. Наши самые старые произведения наполнены историями о войне. Археология обнаруживает древние крепости и сражения, а также места доисторических массовых убийств, происходивших тысячелетиями.

Воевать – это по-человечески, а неандертальцы были очень похожи на нас. Мы удивительно похожи по анатомии нашего черепа и скелета и разделяем 99,7% нашей ДНК.

В поведении неандертальцы были поразительно похожи на нас. Они разводили огонь, хоронили своих мертвых, делали украшения из ракушек и зубов животных, создавали произведения искусства и каменные святыни. Если неандертальцы разделяли так много наших творческих инстинктов, они, вероятно, также разделяли многие из наших деструктивных привычек.

Жестокая жизнь

Археологические данные подтверждают, что жизнь неандертальцев была совсем не мирной.

Неандертальцы были умелыми охотниками на крупную дичь, они использовали копья для уничтожения оленей, горных козлов, лосей, бизонов, даже носорогов и мамонтов. Трудно поверить в то, что они не решились бы применить это оружие, если бы их семьям и землям угрожала опасность. Археология предполагает, что такие конфликты были обычным делом.

Доисторические войны оставили после себя явные признаки. Удар палицей по голове – эффективный способ убить, дубинки – быстрое, мощное и точное оружие, поэтому доисторические Homo sapiens часто имеют соответствующие травмы черепа. То же самое и с неандертальцами. Еще один признак войны – перелом в предплечье, вызванный отражением ударов. У неандертальцев, как и у людей, тоже было много сломанных рук.

Травмы были особенно распространены среди молодых неандертальцев, как и смертельные случаи. Некоторые травмы могли быть получены во время охоты, но закономерности совпадают с предсказанными для людей, участвующих в межплеменной войне – мелкомасштабные, но интенсивные, продолжительные конфликты, войны с преобладанием партизанских набегов и засад, с более редкими массовыми сражениями.

Наступление человека за пределами Африки © Nicholas R. Longrich

Неандертальское сопротивление

Война оставляет более тонкий след в виде территориальных границ. Лучшее свидетельство того, что неандертальцы не только сражались, но и преуспели на войне, – это то, что они встретили нас и не были немедленно захвачены. Вместо этого около 100000 лет неандертальцы сопротивлялись человеческой экспансии.

Иначе зачем нам так долго уходить из Африки? Не потому, что окружающая среда была враждебной, а потому, что неандертальцы уже процветали в Европе и Азии.

Крайне маловероятно, что современные люди встретили неандертальцев и решили просто жить и давать жить другим. По крайней мере, рост населения неизбежно вынуждает людей занимать больше земли, чтобы обеспечить достаточную территорию для охоты и добычи пищи для себя и своих детей.

Но агрессивная военная стратегия – это еще и хорошая эволюционная стратегия.

В течение тысяч лет люди должны были испытывать агрессивное давление со стороны неандертальцев. В оружии, тактике, стратегии мы были примерно равны.

Хотя может быть, что у неандертальцев были тактические и стратегические преимущества. Они населяли Ближний Восток на протяжении тысячелетий, несомненно, досконально изучив местность, времена года, как жить за счет местных растений и животных.

Их массивное, мускулистое телосложение, должно быть, делало их хорошими бойцами в ближнем бою. Их большие глаза, вероятно, давали неандертальцам превосходное зрение при слабом освещении, позволяя им маневрировать в темноте для засад и ночных набегов. Мышечная масса неандертальца была на 30—40 % больше, чем у кроманьонца (древнего человека), скелет тяжелее.

Homo Sapiens победил

Однако со временем ситуация изменилась. Мы не знаем почему. Возможно изобретение нового оружия для дальнего боя – луков, копий, метательных дубинок – позволило более легко сложенному Homo sapiens преследовать коренастых неандертальцев на расстоянии, используя тактику «ударил и убежал».

Или, возможно, более совершенные методы охоты и собирательства позволили сапиенсам кормить более крупные племена, создавая численное превосходство в битве.

Даже после того, как древний Homo sapiens вырвался из Африки 200 000 лет назад, на завоевание земель неандертальцев ушло более 150 000 лет. В Израиле и Греции архаичные Homo sapiens заняли территорию только для того, чтобы отступить от контрнаступлений неандертальцев, прежде чем последнее наступление современных Homo sapiens, начавшееся 125000 лет назад, уничтожило их.

Это был не блицкриг, а долгая война на истощение. В конечном итоге мы победили. Но это было не потому, что неандертальцы были менее склонны к борьбе. В конце концов, мы, вероятно, просто стали лучшими войнами, чем неандертальцы.

Nicholas R. Longrich, Senior Lecturer in Evolutionary Biology and Paleontology, University of Bath.