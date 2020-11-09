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Редкое захоронение ребенка, жившего 8000 лет назад, раскрывает свои тайны

Редкое захоронение ребенка, жившего 8000 лет назад, раскрывает свои тайны

На острове Алор в Индонезии археологи ANU обнаружили редкое детское захоронение, возраст которого составляет 8000 лет. Алор — крупнейший остров Алорского архипелага, который входит в состав Малых Зондских островов. Единственное в своем роде захоронение в регионе относится к среднему голоцену и дает важное представление о практике захоронения того времени.

Ведущий исследователь доктор София Сампер Карро сказала, что ребенок в возрасте от четырех до восьми лет был похоронен во время какой-то церемонии.

«Охристый пигмент был нанесен на щеки и лоб, а булыжник цвета охры был помещен под голову ребенка, когда его хоронили», – сказала она. «Детские захоронения очень редки, и это полное захоронение – единственное захоронение того времени», – сказала София Карро.

«С 3000 лет назад и до наших дней мы начинаем видеть больше детских захоронений, и они очень хорошо изучены. Но, не имея ничего из раннего периода голоцена, мы просто не знаем, как люди этой эпохи обращались со своими мертвыми детьми. Эта находка изменит наше представление”.

Примечательно, что кости руки и ноги были удалены перед погребением и перемещены в другое место.

«Отсутствие длинных костей – практика, которая была задокументирована в нескольких других захоронениях того же периода на Яве, Борнео и Флоресе, но мы впервые видим это в погребении ребенка», – говорит София Карро.

«Мы не знаем, почему практиковалось удаление длинных костей, но, вероятно, это какой-то аспект системы убеждений людей, живших в то время».

Расчетный возраст ребенка по зубам соответствует возрасту от шести до восьми лет, но скелет соответствует возрасту от четырех до пяти лет.

Редкое захоронение ребенка, жившего 8000 лет назад, раскрывает свои тайны
Элементы скелета, выделенные темно-серым цветом, задокументированы из захоронения и реконструкции лобной кости. Диагональные линии указывают на расположение охровой пигментации. © Dr Sofia Samper Carro, ANU

Ученые хотят провести дальнейшие палеологические исследования, чтобы выяснить, связан ли этот меньший скелет с диетой или окружающей средой или, возможно, с генетической изоляцией на острове.

«Моя более ранняя работа из Алора показала, что черепа взрослых также были маленькими. Эти охотники-собиратели питались в основном морской пищей, и есть данные, свидетельствующие о том, что насыщение белком из одного источника пищи может вызывать симптомы недоедания, что влияет на рост. Однако они могли поедать другие ресурсы, такие как клубни. Сравнивая другие захоронения взрослых, найденные нами в тот же период времени, с этим детским захоронением в будущем проекте, мы надеемся построить хронологию и общий взгляд на методы захоронения в этом регионе между от 12000 до 7000 лет назад”.

Sofia C. Samper Carro et al. Burial practices in the early mid-Holocene of the Wallacean Islands: A sub-adult burial from Gua Makpan, Alor Island, Индонезия, Quaternary International (2020). DOI: 10.1016/j.quaint.2020.10.004

09 ноябрь 2020 /
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