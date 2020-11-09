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Новая методика микродоз Ботокса безопасна и эффективна

Новая методика микродоз Ботокса безопасна и эффективна

В течение нескольких десятилетий инъекции ботокса были популярным способом борьбы с неизбежными морщинами на лице, которые появляются с возрастом. Чтобы преодолеть стереотипное бесчувственное и жесткое «лицо ботокса», врачи работают над новыми способами введения препарата, чтобы добиться более естественного результата на лице.

Один из новых методов называется Microbotulinum. Первоначально разработанное пластическим хирургом из Сингапура, лечение включает более 100 крошечных микродоз ботокса, вводимых в поверхностный слой прямо под дермой.

«Microbotulinum – это систематическая инъекция нескольких крошечных пузырьков разбавленного ботулинического токсина в кожу с повторяющимися интервалами», – объясняет команда исследователей, проверяющим эффективность нового метода лечения. «Это воздействует на поверхностные волокна лицевых мышц и ослабляет их прикрепление к нижней поверхности кожи, которая отвечает за тонкие линии и морщины на лице и шее».

Новое исследование, опубликованное в журнале «Пластическая и реконструктивная хирургия», представляет качественную оценку нового метода введения ботокса с использованием технологии сканирования кожи, предназначенной для объективной оценки косметических эффектов лечения. Шестьдесят человек были набраны для этого предварительного исследования и завершили его.

Результаты показывают, что новый метод микродозирования ботокса безопасен и эффективен. Было зарегистрировано улучшение текстуры кожи, микрошероховатости и размера пор примерно на 20 процентов по шкале внешнего вида кожи. Субъективные оценки также были положительными: 95 процентов участников отметили, что удовлетворены результатом.

Исследование обнаружило, что этот новый метод не действует так долго, как более традиционные внутримышечные инъекции ботокса. Предполагается, что микроботулин эффективен не более трех-четырех месяцев, однако для оптимизации лечения необходимы дополнительные исследования.

«Его предпочитают пациенты среднего возраста, от 36,5 до 53 лет, которые ищут среднесрочные результаты, так как рассматриваемый здесь период наблюдения не превышает 120 дней», – пишут специалисты. «Из-за высокой степени удовлетворенности как врачей, так и пациентов, необходимы дальнейшие исследования для определения оптимального количества единиц, необходимых для более длительного эффекта».

Новое исследование было опубликовано в журнале Plastic and Reconstructive Surgery.

09 ноябрь 2020 /
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