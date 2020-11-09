Америка-2020 как Атлантида

Район затопления США по Кейси

Автор: АмкакАт

В 2020 году весь мир смотрит на Америку ( здесь имеется ввиду США) и замечают необычные события, которые разворачиваются в этой стране. К чему все это может привести волнует многих людей, но не каждый может заглянуть в будущее. Но на нашей планете в прошлом как минимум два человека уже ответили на вопрос о будущем именно Америки. Одним из них был Эдгар Кейси, живший в Америке в прошлом веке.

Заглядывал в будущее он во сне, и все что он там видел, проговаривал вслух. Его помощник сидел в этот момент рядом с ним и записывал все, что произносил спящий Кейси. Что же видел Кейси во сне, глядя на свою Америку ? Один сон больше всего обеспокоил его. В этом сне он увидел, что все восточное побережье США покрыто морской водой, себя он видел живущим в городе Небраска (полное название — Небраска-сити, штат Небраска) наполовину затопленным этими водами.

Во сне он не смог точно определить воды какого океана стали омывать его родной город. Очевидно панамский перешеек, отделяющий Тихий океан от Атлантического разрушился и воды великих океанов соединились. Так же он отметил, что воды Великих Озер, в том числе озеро Мичиган соединятся с водами Мексиканского залива. Перед тем, как морские воды сомкнуться над восточной частью Америки, на всей территории этой страны будут происходить сильные землетрясения. Исходя из данных самого Кейси, можно примерно очертить круг затопления территории США. Более наглядно это показано на рисунке.

Сам Кейси был очень сильно обеспокоен увиденным и перед новым погружением в сон сам лично написал вопрос, который должен задать ему во сне его помощник. Вопрос был следующий -действительно ли произойдет такая катастрофа с Америкой ? Когда Кейси заснул, его помощник задал ему этот вопрос и получил ответ: Не надо бояться, чтобы ни произошло.

Это конечно был не ответ на прямой вопрос, а скорее напутствие для будущих поколений людей на нашей планете, так как очевидно, что масштаб таких изменений в Америке затронет весь мир. Если Кейси прав и всех нас ждет такая чудовищная катастрофа, то конечно сразу возникает вопрос: Когда это может случиться ? Сам Кейси на этот вопрос ответил так: Я снова появлюсь на Земле в двадцать втором веке и буду жить в городе Небраска уже на берегу океана. То есть он как бы говорит, что все это произойдет еще в двадцать первом веке. Более точную дату Кейси не назвал для нас.

Но на этот вопрос о дате свершения такого трагического события ответил довольно четко другой знаток будущего, живший в средние века в Европе. В одном из монастырей ХV века в итальянском городе Болонья жил монах Федерико Мартелли. В 1972 году археологи в этом монастыре нашли рукописную книгу, называвшеюся «Вечная книга». Ее автор вместо подписи в конце каждой главы рисовал черного паука, поэтому автора этой книги назвали Раньо Неро (что в переводе и означает — Черный паук). Есть предположение, что Федерико Мартелли и Раньо Неро одно и тоже лицо. Как оказалось, в этой книги были записаны пророчества для всего человечества на многие годы вперед.

Писатель Baschera Renzo на основе этой рукописи в 1981 году издал книгу «Предсказания Раньо Неро», куда поместил наиболее яркие предсказания этого монаха. Предсказание которое нас интересует было помещено в эту книгу, но только один раз и только в первое издание от 1981 года. В следующем издании этой книги от 1984 года по просьбе одних серьезных граждан это предсказание было удалено. Итак, что нам сказал средневековый монах: «Держава на берегу двух океанов окажется сильнейшей на земле. Править ею будут по четыре года правители, 44-й из которых станет последним».

Начнем рассматривать это предсказание по порядку. Первый признак у него связан с океанами и поэтому мы смотрим на карту мира, чтобы узнать какие государства омывают два океана ? Первым бросается в глаза США, ее основную территорию омывают два океана,Тихий и Атлантический, но здесь надо вспомнить об обособленной территории под названием Аляска, которая омывается Северным Ледовитым океаном и получается как бы уже третий океан, но очевидно монах не брал в расчет заморские территории, которые есть у многих государств во всех океанах нашей планеты. Следующая подходящая страна — ЮАР, ее омывают воды Атлантического и Индийского океана, далее идет Австралия, ее омывают воды Индийского и Тихого океана, замыкают список Мексика, Колумбия и Чили, их омывают воды Тихого и Атлантического океана. Мелкие государства панамского перешейка сюда не включены из-за их сверхмалого размера. Так же

исключен Китай, он омывается только одним Тихим океаном и Индия, которую омывает только один Индийский океан. Россия не попала в этот список из-за того,что ее берега омывают воды морей, связанные с тремя океанами — Атлантическим, Тихим и Северным Ледовитым.

Второй признак монаха говорит о том, что это самое могучее государство на Земле. Говорить о том, что ЮАР, Австралия, Мексика, Колумбия и Чили претендуют на эту роль бессмысленно, все согласны с тем, что в данный момент сильнейшая страна — это США. Третий признак по версии монаха относится к сроку нахождения у власти правителя этим государством. Монах говорит о четырех годах, что абсолютно точно указывает на сроки правления президентов в США. В итоге все три признака государства, о котором говорит монах, четко указывают на Америку. А далее монах произносит свою зловещую фразу о 44-м последнем правителе указанного им государства.

Что означает эта фраза монаха Неро применительно к США ? В данный момент эту страну возглавляет Дональд Трамп, который официально считается 45-м президентом. С этой точки зрения вроде пророчество итальянского монаха не сбылось. Но здесь мы еще раз более внимательно читаем фразу монаха и понимаем, что он имел ввиду именно 44-го человека, который будет править данной страной, а не номер на его груди, который ему присвоит канцелярия Белого дома. А вот если посчитать президентов Америки по головам, то окажется, что именно Дональд является тем 44-м правителем, о котором говорил монах Неро. Как это могло произойти, что Трамп как президент 45-й, а как правитель — 44-й .

Здесь придется рассказать немного истории. 4 марта 1885 года Гровер Кливленд стал 22-м президентом Америки. Через четыре года он проиграл выборы и 4 марта 1889 года 23-м президентом стал Бенджамин Гаррисон. Еще через четыре года выборы выиграл известный нам уже Гровер Кливленд и чтобы не было путаницы канцелярия Белого дома присвоила ему номер 24-го президента Америки. В итоге у одного человека оказалось на груди два номера президента: № 22 и № 24. Поэтому дальше и пошли эти отставания на один номер. Итак мы выяснили, что предсказание монаха Неро относится к 44 правителю США, которого сейчас именуют 45-й президент Дональд Трамп.

Поскольку смысл фразы монаха в том, что 45-го правителя указанного им государства не будет, это означает только одно — нет государства, следовательно нет и правителя. То есть монах Неро как и Эдгар Кейси предсказывают исчезновение США как государство в нынешнем виде. Только если Кейси говорит о большом промежутке времени, а именно, что это произойдет до начала 22 века, то монах Неро утверждает уже более конкретно, что это произойдет во время нахождения у власти 44-го правителя страны.

Поскольку время предстоящей возможной катастрофы Америки связано с Дональдом Трампом, рассмотрим три варианта развития событий. Первый вариант самый неприятный для всех нас, он может случится в любую секунду настоящего времени, вплоть до того, что эту статью не успеют даже напечатать. Имеется ввиду внезапная смерть президента Америки Дональда Трампа. Как сказал

монах, 45-го правителя не будет, то есть катастрофа разразится через несколько часов, а может быть даже минут после смерти Трампа. Почему в этом варианте счет идет на часы или даже минуты ? На это отвечает история. Когда умер президент Джон Кеннеди, в срочном порядке нашли первого попавшего судью и библию и буквально через час в соответствии с законом вице-президент Джонсон на борту самолета №1, стоящего в аэропорту Далласа принес присягу перед судьей Сарой Хьюз, положив руку на библию. Как только он произнес последнее слово присяги, он стал новым президентом США. Поэтому пожелаем Дональду Трампу крепкого здоровья и долгих лет жизни, что автоматически сулит и нам более спокойную жизнь.

Второй вариант возможного развития трагических событий дает нам некоторое время на подготовку к встрече предсказанного двумя пророками, если не материально, то хотя бы морально. Главный указатель здесь на временной интервал, в течении которого нам надо внимательно поглядывать на Америку, будут выборы президента США 03 ноября 2020 года. Если выборы проиграет Дональд Трамп, то в соответствии с законом 20 января 2021 года примерно в 12 часов у Америки должен появиться 45-й человек, который будет носит титул 46-й президент США. Но если монах Неро прав, то это не должно случится. Это значит, что после 03 ноября 2020 года и до 20 января 2021 года по предсказанию монаха Неро именно в этот промежуток времени надо ждать катастрофы в Америке.

Третий вариант практически повторяет второй, но период ожидания грозного катаклизма в Северной Америке растянется на несколько лет. Это произойдет, если 03 ноября 2020 года выборы выиграет Дональд Трамп. Тогда по закону новый 46-й правитель Америки появится только 20 января 2025 года. У человечества появится условно пять лет спокойной жизни, которую возможно в любой момент могут превратить в сущий ад события в Америке.

P.S. Жителей России конечно больше всего будет волновать вопрос, как возможная катастрофа в Северной Америке, когда половина ее континента исчезнет в волнах океана подобно мифической Атлантиде, как все это отразится на нашей стране. В данный момент у меня нет соответствующей информации, а если она появится, я конечно постараюсь успеть донести ее до заинтересованных читателей. Сейчас могу сказать только то, что больше всего это будет опасно для жителей прибрежных городов европейской части нашего государства.