Как выглядит самый большой айсберг в мире и чем он опасен?

Из космоса айсберг А-68 выглядит как рука с указательным пальцем

Самым большим айсбергом на нашей планете считается А-68. Об образовался в 2017 году, в результате раскола шельфового ледника Ларсена у побережья Антарктического полуострова. На данный момент его площадь составляет 4200 квадратных километра, то есть он в два раза больше Москвы. Айсберг находится в движении и, если верить спутниковым снимкам, держит путь в сторону британского острова Южная Георгия в южной Атлантике. По мнению ученых, если он каким-то чудом не поменяет маршрут своего движения, обитающим на территории острова грозит вымирание. Причем это связано не с тем, что айсберг с грохотом ударится о побережье и уничтожит все живое. Вымирание большинства животных произойдет постепенно. В общем, тема достойна детального объяснения и очень важна, потому что сегодня многие животные и так находятся на грани вымирания. А тут появился еще и айсберг.

Что такое айсберг?

Айсбергами принято называть ледяные глыбы, которые откололись от огромных ледников, покрывающих материки. Они бывают разных форм и размеров. Обычно размер айсберга зависит от того, где он был образован. Айсберги, образованные на северном полюсе (Арктике), намного меньше тех, что образовались на южном полюсе (Антарктиде). Около 90% айсбергов находятся под водой и на поверхности видна лишь их малая часть. Размеры айсбергов непостоянные, потому что во время снегопадов они становятся больше. Но в последнее время это происходит редко, потому что на нашей планете наблюдается повышение температуры воздуха. Обычно айсберги постепенно тают и становятся меньше, но это не значит, что они становятся менее опасными.

Южные айсберги всегда больше северных

Айсберг А-68

Самый большой в мире айсберг А-68 родом из Антарктиды, поэтому и является очень крупным. В 2014 году ученые заметили на леднике Ларсена растущую трещину и начали подозревать, что от него скоро отколется айсберг. Долгое время айсберг был соединен с ледником «перемычкой» длиной около 20 километров. В конечном итоге, в период между 10 и 12 июля 2017 года айсберг откололся от ледника и ушел в открытое плавание. На тот момент его площадь составляла 5800 квадратных километров, а масса достигала около одного триллиона тонн. Однако, с течением времени, он таял и разрушался и на данный момент его площадь равняется 4200 квадратным метрам.

Трещина на леднике Ларсена

Опасность айсберга А-68

По данным издания BBC News, на данный момент айсберг А-68 движется в сторону британского острова Южная Георгия и скоро может с ним столкнуться. По мнению ученых, он может стать причиной гибели местных пингвинов и тюленей. Но опасно не само столкновение, а его последствия. Огромный айсберг способен перекрыть привычные пути для поиска пищи и животные не смогут кормить своих детенышей. В конечном итоге это может привести к снижению популяции животных.

В большой опасности находятся и морские животные. Движущийся айсберг может их раздавить. В общем, ледяная глыба способна нанести двойной удар и разрушить целую экосистему. Исследователи надеются, что после исчезновения айсберга животные смогут восстановить прежнюю жизнь. Но айсберг может растаять только через 10 лет, а сколько времени животным потребуется для восстановления популяции — вообще неизвестно. За настолько большой промежуток времени ущерб может быть нанесен не только экосистеме острова, но и ее экономике.

Есть небольшая надежда на то, что айсберг успеет изменить курс своего плавания. По словам специалиста по картографии Питера Фретвелла (Peter Fretwell), айсберг может сделать петлю и повернуть в совершенно другую сторону. Если он действительно обогнет остров, на его пути могут встретиться теплые воды, которые ускорят его таяние.

Образование айсбергов — это одно из самых удивительных явлений нашей планеты. Эти ледяные глыбы настолько огромны, что ученые занимаются их изучением с большим трудом. В начале 2020 года я рассказывал про фотографа Тобиаса Фридриха, который стал одним из первых, кто смог показать нижнюю часть айсберга на фотографии. Чтобы сделать удивительные кадры, Тобиасу и его команде пришлось пробурить несколько отверстий на льду и опуститься на большую глубину. Что у них получилось снять на камеру, можно посмотреть в этом материале.