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Как выглядит самый большой айсберг в мире и чем он опасен?

Как выглядит самый большой айсберг в мире и чем он опасен?

Из космоса айсберг А-68 выглядит как рука с указательным пальцем

Самым большим айсбергом на нашей планете считается А-68. Об образовался в 2017 году, в результате раскола шельфового ледника Ларсена у побережья Антарктического полуострова. На данный момент его площадь составляет 4200 квадратных километра, то есть он в два раза больше Москвы. Айсберг находится в движении и, если верить спутниковым снимкам, держит путь в сторону британского острова Южная Георгия в южной Атлантике. По мнению ученых, если он каким-то чудом не поменяет маршрут своего движения, обитающим на территории острова грозит вымирание. Причем это связано не с тем, что айсберг с грохотом ударится о побережье и уничтожит все живое. Вымирание большинства животных произойдет постепенно. В общем, тема достойна детального объяснения и очень важна, потому что сегодня многие животные и так находятся на грани вымирания. А тут появился еще и айсберг.

 


Что такое айсберг?

Айсбергами принято называть ледяные глыбы, которые откололись от огромных ледников, покрывающих материки. Они бывают разных форм и размеров. Обычно размер айсберга зависит от того, где он был образован. Айсберги, образованные на северном полюсе (Арктике), намного меньше тех, что образовались на южном полюсе (Антарктиде). Около 90% айсбергов находятся под водой и на поверхности видна лишь их малая часть. Размеры айсбергов непостоянные, потому что во время снегопадов они становятся больше. Но в последнее время это происходит редко, потому что на нашей планете наблюдается повышение температуры воздуха. Обычно айсберги постепенно тают и становятся меньше, но это не значит, что они становятся менее опасными.

Как выглядит самый большой айсберг в мире и чем он опасен?

Южные айсберги всегда больше северных


Айсберг А-68

Самый большой в мире айсберг А-68 родом из Антарктиды, поэтому и является очень крупным. В 2014 году ученые заметили на леднике Ларсена растущую трещину и начали подозревать, что от него скоро отколется айсберг. Долгое время айсберг был соединен с ледником «перемычкой» длиной около 20 километров. В конечном итоге, в период между 10 и 12 июля 2017 года айсберг откололся от ледника и ушел в открытое плавание. На тот момент его площадь составляла 5800 квадратных километров, а масса достигала около одного триллиона тонн. Однако, с течением времени, он таял и разрушался и на данный момент его площадь равняется 4200 квадратным метрам.

Как выглядит самый большой айсберг в мире и чем он опасен?

Трещина на леднике Ларсена

Опасность айсберга А-68

По данным издания BBC News, на данный момент айсберг А-68 движется в сторону британского острова Южная Георгия и скоро может с ним столкнуться. По мнению ученых, он может стать причиной гибели местных пингвинов и тюленей. Но опасно не само столкновение, а его последствия. Огромный айсберг способен перекрыть привычные пути для поиска пищи и животные не смогут кормить своих детенышей. В конечном итоге это может привести к снижению популяции животных.

Как выглядит самый большой айсберг в мире и чем он опасен?

Помимо пингвинов на острове Южная Георгия регулярно обитает около 23 ученых

В большой опасности находятся и морские животные. Движущийся айсберг может их раздавить. В общем, ледяная глыба способна нанести двойной удар и разрушить целую экосистему. Исследователи надеются, что после исчезновения айсберга животные смогут восстановить прежнюю жизнь. Но айсберг может растаять только через 10 лет, а сколько времени животным потребуется для восстановления популяции — вообще неизвестно. За настолько большой промежуток времени ущерб может быть нанесен не только экосистеме острова, но и ее экономике.

Как выглядит самый большой айсберг в мире и чем он опасен?

Вид на Южную Георгию из космоса

Есть небольшая надежда на то, что айсберг успеет изменить курс своего плавания. По словам специалиста по картографии Питера Фретвелла (Peter Fretwell), айсберг может сделать петлю и повернуть в совершенно другую сторону. Если он действительно обогнет остров, на его пути могут встретиться теплые воды, которые ускорят его таяние.

Образование айсбергов — это одно из самых удивительных явлений нашей планеты. Эти ледяные глыбы настолько огромны, что ученые занимаются их изучением с большим трудом. В начале 2020 года я рассказывал про фотографа Тобиаса Фридриха, который стал одним из первых, кто смог показать нижнюю часть айсберга на фотографии. Чтобы сделать удивительные кадры, Тобиасу и его команде пришлось пробурить несколько отверстий на льду и опуститься на большую глубину. Что у них получилось снять на камеру, можно посмотреть в этом материале.

08 ноябрь 2020 /
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