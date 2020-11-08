» » Что такое болезнь Паркинсона и можно ли ее излечить?

Что такое болезнь Паркинсона и можно ли ее излечить?

Что такое болезнь Паркинсона и можно ли ее излечить?

Болезнь Паркинсона названа в честь автора «Эссе о дрожательном параличе» Джеймса Паркинсона

Болезнь Паркинсона — это одно из самых распространенных нейродегенеративных заболеваний. При нейродегенеративных заболеваниях у человека гибнут нервные клетки, что приводит к неработоспособности различных отделов головного и спинного мозга. Симптомы болезни Паркинсона включают в себя нарушения координации движений, дрожь конечностей в состоянии покоя и общая неспособность нормально двигаться. Как правило, симптомы заболевания проявляются в возрасте 50-60 лет и усиливаются с возрастом. Но иногда признаки могут возникнуть даже в возрасте до 40 лет. Но из-за чего именно возникает болезнь Паркинсона, какова ее полная симптоматика и можно ли ее вылечить? Давайте разбираться.

 


Из-за чего развивается болезнь Паркинсона?

Главной причиной возникновения заболевания считается гибель нейронов, которые вырабатывают дофамин. Так называется биологически активное химическое вещество, которое передает электрохимические импульсы между нервными клетками. Также дофамин является гормоном, который отвечает за чувство удовлетворения. Недостаток дофамина ведет к тому, что серое вещество мозга начинает давить на кору головного мозга. Это приводит к поражению отделов головного мозга, которые в основном ответственны за координацию движений.

Что такое болезнь Паркинсона и можно ли ее излечить?

Поражение мозга в связи с болезнью Паркинсона

Причин возникновения болезни Паркинсона много, у каждого пациента он свой. Но в основном заболевание возникает по следующим причинам:


наследственность, которая становится причиной примерно в 20% случаев;
поражение мозговых оболочек ядовитыми веществами, что бывает при отравлениях и выбросе токсинов из печени;
недостаток витамина D, который играет важную роль в построении защитных механизмов организма;
воспаления, случившиеся в результате бактериальных и вирусных инфекций вроде энцефалита;
травмирования головного мозга;
нарушения кровообращения в головном мозге.

Сначала у человека развивается синдром паркинсонизма, который хорошо поддается лечению. Но потом заболевание перетекает в основную форму, которую практически невозможно излечить. Иногда болезнь Паркинсона развивается даже у 20-летних и в этом случае причиной обычно является наследственность. Мужчины страдают от заболевания чаще, чем женщины.

Симптомы болезни Паркинсона

Клиническая картина болезни Паркинсона состоит из 4 основных симптомов:

  • тремор, который заключается в дрожании тела человека. На начальном этапе у людей трясутся только руки и ноги, причем пальцы двигаются так, будто человек считает деньги. При осложнениях у человека трясется голова, челюсть, веки и другие части тела. Тремор усиливается при волнении и исчезает во время сна;
  • гипокинезия, которая заключается в отсутствии спонтанной двигательной активности. То есть, человек с болезнью Паркинсона может часами сидеть в одном положении и не двигаться. Ходьба характера наличием маленьких шагов, человек с трудом выражает эмоции при помощи мимики. Речь становится монотонной, а почерк очень мелким;
  • мышечной ригидности, которая заключается в том, что конечности человека при сгибании и разгибании застывают в приданном положении. Люди с болезнью Паркинсона обычно сутулятся, а их ноги слегка согнуты в коленных суставах;
  • постуральной неустойчивости, которая заключается в трудности начать движение и таких же проблемах при попытке его остановить. Человеку становится трудно удерживать равновесие.

Также стоит отметить, что у людей с болезнью Паркинсона наблюдаются проблемы с обменом веществ. Они либо сильно худеют, либо набирают большой вес. Также у них наблюдается повышенное слюноотделение и потливость. С психологической точки зрения пациенты часто пребывают в депрессивном состоянии, ведут себя очень вяло и склонны к повторению одних и тех же вопросов.

Что такое болезнь Паркинсона и можно ли ее излечить?

Люди с болезнью Паркинсона в основном испытывают проблемы с движениями

Диагностика болезни Паркинсона

Болезнь Паркинсона проявляется в пожилом возрасте и в большинстве случаев имеет необратимый характер. Но если распознать заболевание на ранних стадиях и начать своевременное лечение, возникновение негативных последствий можно избежать. Обычно о проявлении синдрома паркинсонизма свидетельствуют упомянутые выше симптомы. Но они могут свидетельствовать и о других нейродегенеративных заболеваниях вроде болезни Альцгеймера. Чтобы быть уверенными, что речь идет именно с болезнью Паркинсона, врачи направляют пациентов на так называемую магнитно-резонансную томографию головного мозга. Если на полученных снимках мозга заметны пустоты, которые свидетельствуют о поражении его отделов, значит, врачи имеют дело именно с болезнью Паркинсона.

Что такое болезнь Паркинсона и можно ли ее излечить?

Самый надежный способ выявить болезнь Паркинсона — направить человека на МРТ

Лечение болезни Паркинсона

На данный момент болезнь Паркинсона считается неизлечимой. Но существуют лекарства и хирургические операции, которые могут снизить тяжесть заболевания. В основном, лекарства нацелены на повышение количества дофамина в центральной нервной системе. Но в лекарственных средствах используется не сам дофамин, потому что извне он плохо воспринимается организмом. Вместо него используются предшественники дофамина, которые попадают в печень, который и производит дофамин.

Что такое болезнь Паркинсона и можно ли ее излечить?

Лекарства не могут полностью излечить от болезни Паркинсона

Что касается хирургических операций, самым современным из них является стимуляция поврежденных отделов мозга при помощи электрических разрядов. В головной мозг пациента вводятся тонкие электроды, соединенные с небольшим устройством, который остается под кожей человека в области груди. В большинстве случаев это помогает людям улучшить координацию движений и избавиться от других симптомов болезни Паркинсона. Но эта операция стоит дорого и всегда есть риск поломки оборудования, после которого нужно повторение хирургического вмешательства.

На нашем сайте есть много статей про болезнь Паркинсона, потому что это одна из самых изучаемых заболеваний в мире. Иногда врачам удается избавить людей от многих проявлений заболевания, но после этого пациенты сталкиваются с еще одной проблемой.

08 ноябрь 2020 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Закон Паркинсона
Хочу все знать

Закон Паркинсона

Закон Паркинсона - чем крупнее предприятие, тем хуже работники.
Болезнь Паркинсона может начинаться в утробе матери
Хочу все знать

Болезнь Паркинсона может начинаться в утробе матери

Люди, у которых болезнь Паркинсона развивается раньше 50 лет, могли родиться с уже пораженными клетками мозга, которые не обнаруживались в течение десятилетий.
Ученые выявили болезнь Паркинсона в кишечнике и сердце
Хочу все знать

Ученые выявили болезнь Паркинсона в кишечнике и сердце

Болезнь Паркинсона традиционно понимается как нейродегенеративное заболевание, которое проявляется только в головном мозге. Хотя в основном так и происходит, все больше данных свидетельствует о том,
Исследование: вино помогает избежать болезней Альцгеймера и Паркинсона
Хочу все знать

Исследование: вино помогает избежать болезней Альцгеймера и Паркинсона

За это стоит выпить!...
Симптомы старческой деменции
Хочу все знать

Симптомы старческой деменции

«Старческая деменция» или «старческое слабоумие» получило свое название в связи с распространенностью патологии среди пожилых людей.
Летаргический сон
Хочу все знать

Летаргический сон

Сомнолог Михаил Полуэктов об эпидемическом энцефалите, болезни Паркинсона и синдроме спящей красавицы
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Существует 50% вероятность того, что мы живем в симуляцииКак мы принимаем решения и существует ли свобода воли?Самые красивые города на водеКаким будет мир с населением 10 миллиардов человек?Даниэль Сваровски – великий имитатор, предприимчивый мошенник или гениальный инженер?Испанка: пандемия, о которой знает каждый, и о которой не известно ничегоКинг Жиллетт: Жизнь на лезвии бритвыАстероид Апофис поменял траекторию движения. Может ли он упасть на Землю?


Свежие Статьи
Ученые продемонстрировали сверхпроводник, который ранее считался невозможным

Ученые продемонстрировали сверхпроводник, который ранее считался невозможным

Объяснение гравитации без теории струн

Объяснение гравитации без теории струн

Предложен новый способ увидеть темную материю

Предложен новый способ увидеть темную материю

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+