Что такое болезнь Паркинсона и можно ли ее излечить?

Болезнь Паркинсона названа в честь автора «Эссе о дрожательном параличе» Джеймса Паркинсона

Болезнь Паркинсона — это одно из самых распространенных нейродегенеративных заболеваний. При нейродегенеративных заболеваниях у человека гибнут нервные клетки, что приводит к неработоспособности различных отделов головного и спинного мозга. Симптомы болезни Паркинсона включают в себя нарушения координации движений, дрожь конечностей в состоянии покоя и общая неспособность нормально двигаться. Как правило, симптомы заболевания проявляются в возрасте 50-60 лет и усиливаются с возрастом. Но иногда признаки могут возникнуть даже в возрасте до 40 лет. Но из-за чего именно возникает болезнь Паркинсона, какова ее полная симптоматика и можно ли ее вылечить? Давайте разбираться.

Из-за чего развивается болезнь Паркинсона?

Главной причиной возникновения заболевания считается гибель нейронов, которые вырабатывают дофамин. Так называется биологически активное химическое вещество, которое передает электрохимические импульсы между нервными клетками. Также дофамин является гормоном, который отвечает за чувство удовлетворения. Недостаток дофамина ведет к тому, что серое вещество мозга начинает давить на кору головного мозга. Это приводит к поражению отделов головного мозга, которые в основном ответственны за координацию движений.

Поражение мозга в связи с болезнью Паркинсона

Причин возникновения болезни Паркинсона много, у каждого пациента он свой. Но в основном заболевание возникает по следующим причинам:

наследственность, которая становится причиной примерно в 20% случаев;поражение мозговых оболочек ядовитыми веществами, что бывает при отравлениях и выбросе токсинов из печени;недостаток витамина D, который играет важную роль в построении защитных механизмов организма;воспаления, случившиеся в результате бактериальных и вирусных инфекций вроде энцефалита;травмирования головного мозга;нарушения кровообращения в головном мозге.

Сначала у человека развивается синдром паркинсонизма, который хорошо поддается лечению. Но потом заболевание перетекает в основную форму, которую практически невозможно излечить. Иногда болезнь Паркинсона развивается даже у 20-летних и в этом случае причиной обычно является наследственность. Мужчины страдают от заболевания чаще, чем женщины.

Симптомы болезни Паркинсона

Клиническая картина болезни Паркинсона состоит из 4 основных симптомов:

тремор, который заключается в дрожании тела человека. На начальном этапе у людей трясутся только руки и ноги, причем пальцы двигаются так, будто человек считает деньги. При осложнениях у человека трясется голова, челюсть, веки и другие части тела. Тремор усиливается при волнении и исчезает во время сна;

который заключается в дрожании тела человека. На начальном этапе у людей трясутся только руки и ноги, причем пальцы двигаются так, будто человек считает деньги. При осложнениях у человека трясется голова, челюсть, веки и другие части тела. Тремор усиливается при волнении и исчезает во время сна; гипокинезия, которая заключается в отсутствии спонтанной двигательной активности. То есть, человек с болезнью Паркинсона может часами сидеть в одном положении и не двигаться. Ходьба характера наличием маленьких шагов, человек с трудом выражает эмоции при помощи мимики. Речь становится монотонной, а почерк очень мелким;

которая заключается в отсутствии спонтанной двигательной активности. То есть, человек с болезнью Паркинсона может часами сидеть в одном положении и не двигаться. Ходьба характера наличием маленьких шагов, человек с трудом выражает эмоции при помощи мимики. Речь становится монотонной, а почерк очень мелким; мышечной ригидности, которая заключается в том, что конечности человека при сгибании и разгибании застывают в приданном положении. Люди с болезнью Паркинсона обычно сутулятся, а их ноги слегка согнуты в коленных суставах;

которая заключается в том, что конечности человека при сгибании и разгибании застывают в приданном положении. Люди с болезнью Паркинсона обычно сутулятся, а их ноги слегка согнуты в коленных суставах; постуральной неустойчивости, которая заключается в трудности начать движение и таких же проблемах при попытке его остановить. Человеку становится трудно удерживать равновесие.

Также стоит отметить, что у людей с болезнью Паркинсона наблюдаются проблемы с обменом веществ. Они либо сильно худеют, либо набирают большой вес. Также у них наблюдается повышенное слюноотделение и потливость. С психологической точки зрения пациенты часто пребывают в депрессивном состоянии, ведут себя очень вяло и склонны к повторению одних и тех же вопросов.

Диагностика болезни Паркинсона

Болезнь Паркинсона проявляется в пожилом возрасте и в большинстве случаев имеет необратимый характер. Но если распознать заболевание на ранних стадиях и начать своевременное лечение, возникновение негативных последствий можно избежать. Обычно о проявлении синдрома паркинсонизма свидетельствуют упомянутые выше симптомы. Но они могут свидетельствовать и о других нейродегенеративных заболеваниях вроде болезни Альцгеймера. Чтобы быть уверенными, что речь идет именно с болезнью Паркинсона, врачи направляют пациентов на так называемую магнитно-резонансную томографию головного мозга. Если на полученных снимках мозга заметны пустоты, которые свидетельствуют о поражении его отделов, значит, врачи имеют дело именно с болезнью Паркинсона.

Лечение болезни Паркинсона

На данный момент болезнь Паркинсона считается неизлечимой. Но существуют лекарства и хирургические операции, которые могут снизить тяжесть заболевания. В основном, лекарства нацелены на повышение количества дофамина в центральной нервной системе. Но в лекарственных средствах используется не сам дофамин, потому что извне он плохо воспринимается организмом. Вместо него используются предшественники дофамина, которые попадают в печень, который и производит дофамин.

Что касается хирургических операций, самым современным из них является стимуляция поврежденных отделов мозга при помощи электрических разрядов. В головной мозг пациента вводятся тонкие электроды, соединенные с небольшим устройством, который остается под кожей человека в области груди. В большинстве случаев это помогает людям улучшить координацию движений и избавиться от других симптомов болезни Паркинсона. Но эта операция стоит дорого и всегда есть риск поломки оборудования, после которого нужно повторение хирургического вмешательства.

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