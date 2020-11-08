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Розы и их разновидности

Саженцы штамбовых роз покупают те дачники и садовники, которые не желают прививать розу на подвой шиповника своими руками. Если вы решили купить саженцы этих цветов почтовым переводом, важно выбрать надежный магазин, гарантирующие качество предлагаемой продукции. Заказать саженцы штамбовых роз вы можете в специализированном интернет-магазине, с доставкой. Однако, этого недостаточно: для успешного выращивания таких цветов нужно уметь обрабатывать рассаду.

Привитая роза полностью развивается в течение четырех лет. В это время необходимо сделать все возможное, чтобы растение чувствовало себя хорошо и выжило. Поэтому готовые к посадке штамбовые розы имеют более высокую стоимость. Чаще всего они продаются в горшках объемом 10-25 литров и имеют закрытую корневую систему. Побеги гладкие, ярко-зеленые, без непонятных пятен и плесени. Если у розы всего один бутон, этого будет мало, лучше выбирать растения с тремя почками.

Перед тем, как заказать штамбовые розы, надо подобрать для них место в саду, клумбе. Здесь должно быть солнечно и с легким ветерком, но не против застоя воздуха, иначе цветы начнут болеть от повышенной влажности. То же самое и с тенистыми участками. Больше всего сеянцы предпочитают суглинки

Сначала надо обрезать крону покороче, чтобы остались несколько самых сильных побегов, которые торчали в разные стороны. Не жалейте, обрезайте тонкие и слабые ветки. Полученные срезы обработайте садовым варом. Ямки, в которые помещают рассаду, выкапывают - примерно за месяц до посадки - в марте-апреле. Сюда вносят минеральные удобрения и перегной. Категорически запрещено использование свежего навоза: он отрицательно воздействует на корневую систему.

Тщательно полейте розу перед посадкой. Обрезайте корни за пределами почвенного комка: это стимулирует дальнейшее образование корней. После посадки утрамбуйте почву, убедитесь, что нигде нет пустых мест, а затем обильно увлажните землю. Далее мульчируйте ее. В первый раз после посадки (около трех недель) стебель розы надо поливать часто и в большом количестве. Если вы не хотите, чтобы цветок пересыхал на солнце или ветре, сначала заверните его в плотную бумагу, накройте влажной ватой. Делать это нужно до тех пор, пока почки не начнут расти.

08 ноябрь 2020 /
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