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Новый герой японского фарса

Возможно ли очередное воцарение Синдзо Абэ на политическом Олимпе? Тактические ходы хитреца
Новый герой японского фарса

Еще в конце августа автор этих строк высказывал подозрение по поводу того, что главной причиной объявления Синдзо Абэ об уходе в отставку с поста премьер-министра было обострение его хронического заболевания – язвенного колита.

 

Статья, в которой высказывалось сомнение по поводу ухода Абэ из большой политики, так и называлась – «Синдзо Абэ – уйти, чтобы остаться?».

 

За год до истечения официального срока пребывания во главе государства Абэ становилось ясно, что его планы изменить конституцию страны, разрешить «территориальный вопрос» с Россией, вернуть на родину захваченных северокорейскими спецслужбами японских граждан за оставшееся до отставки время осуществить не удастся. А значит, до сентября 2021 года ему пришлось бы находиться в малопривлекательном положении «хромой утки». Так что обострение хронического заболевания лишь дало удобный повод и ускорило решение сложить с себя полномочия главы государства. Но навсегда ли?

 

О том, что Абэ не собирался отходить от политических дел и пребывать на заслуженном отдыхе, свидетельствовала кандидатура преемника, которым по личной рекомендации уходящего лидера партии и государства был, по сути, назначен верный «оруженосец» - Ёсихидэ Суга. Это напоминало выдвижение Владимиром Путиным на один президентский срок Дмитрия Медведева, который, будучи всем обязанным патрону, не мог его обмануть и был готов уступить президентское место по первому требованию.

 

Заболевание Абэ, похоже, не столь серьезное и вполне поддается лечению. Что и подтвердилось довольно скоро. Об этом свидетельствует японский еженедельник «Сюкан гэндай» в статье с многозначительным заголовком «Возродились ли «новые амбиции» бывшего премьер-министра Абэ?

 

«Удивительный сценарий» нового восхождения». В статье утверждается, что «бывший премьер ведет активный образ жизни, ежедневно до 18 часов работает в своем парламентском кабинете, радушно приветствует коллег и сотрудников и выглядит хорошо». Подтверждение этого можно встретить и в других японских СМИ

 

Это позволило китайскому информационно-аналитическому изданию Sohu утверждать, что «неожиданная отставка премьера Японии Синдзо Абэ, о которой он объявил в августе 2020 года, сославшись на состояние здоровья, на самом деле – хитрый ход, цель которого снова встать во главе правительства и вернуть Курилы». Отмечая при этом, что японское законодательство не запрещает политикам вновь баллотироваться на должность главы правящей Либерально-демократической партии Японии, председатель которой автоматически становится премьер-министром страны. «Для этого Абэ и был нужен «перерыв», - пишет китайское издание.

 

И китайские аналитики делают вывод, что «Абэ провернул хитрый трюк, чтобы получить возможность закончить дела, которые он всегда называл принципиальными для себя. Среди них – Олимпиада в Токио, которая должна была состояться летом 2020 года, но из-за коронавируса перенесена на 2021 год или даже позже. Еще он обещал японцам внести поправки в Конституцию».

 

При этом авторы Sohu считают, что «главное дело жизни Абэ – Курильские острова». Они указывают, что он известен «как иностранный премьер, имевший больше всех личных встреч с президентом РФ Владимиром Путиным, но до сих пор это не помогло ему добиться возвращения «северных территорий». Напоминая, что Абэ не раз говорил, что хочет войти в историю как политик, решивший вопрос Курил в пользу Японии, издание допускает возврат бывшего премьера в политику для начала новых переговоров с Россией. Недвусмысленно указывается, что очередные выборы лидера ЛДП Японии, который станет главой правительства Страны восходящего солнца, состоятся в сентябре 2021 года.

 

О том, что Абэ намерен играть ключевую роль в «переговорах о Курилах», он давал понять президенту РФ Владимиру Путину перед уходом в отставку. По утверждению японского издания Yahoo News Japan, Абэ заверил Путина в сохранении сингапурской договоренности в переговорах по «территориальному вопросу» взять за основу Совместную советско-японскую декларацию 1956 года

 

Как известно, в эту декларацию по настоянию тогдашнего руководителя СССР Н. Хрущева было вписано согласие «передать Японии острова Шикотан и Хабомаи (Плоские)», но только после подписания мирного договора. «Перед отставкой Абэ позвонил Путину и подчеркнул важность сингапурских договоренностей. Мы полагаем, что именно поэтому во время разговора с Сугой Путин затронул тему этого соглашения», - пишет японское издание.

 

О том, что Абэ поправился и намерен активно участвовать в политике, сообщает и крупнейшая газета страны «Ёмиури симбун». Она приводит слова бывшего премьера о том, что он намерен в качестве депутата парламента оказывать поддержку премьер-министру Суге, а также планирует вновь влиться во влиятельную в ЛДП фракцию, возглавляемую Хироюки Хосода, который, по словам бывшего премьер-министра Ёсихиро Мори, заинтересован в скорейшем возвращении Абэ. Это имеет важное значение, ибо именно эта фракция во многом определяет, кто займет пост следующего председателя партии и премьера.

 

Можно не сомневаться, что внешнеполитические шаги и контакты кабинета Суги будут определяться и координироваться Абэ, тем более что нынешний премьер не очень силен в дипломатии. И, уж конечно, слово Абэ будет решающим при выстраивании политики на российском направлении. Вот только удастся ли тандему Абэ-Суга вернуть российских руководителей к формату закрытых переговоров о каком-либо «компромиссном решении» вопроса о Курилах?

 

Напомним, что «тайная дипломатия» Абэ была встречена в штыки японской оппозицией, ведущими СМИ и общественностью страны. Дело доходило до прямых обвинений в отказе от «принципиального курса» Японии на «возвращение всех северных территорий», обвинений в том, что, соглашаясь «положить в основу» переговоров Совместную декларацию 1956 года, Абэ в тайне от народа идет на беспринципные уступки Москве

 

Автору этих строк уже доводилось указывать на явное противоречие между заявлением Суга в разговоре с Путиным о приверженности условиям Совместной декларации и официально заявленной новым японским кабинетом министров позицией. О том, что Токио ни в коей мере не меняет свои устремления на отстаивание суверенитета своей страны на все южнокурильские острова, включая самые крупные – Кунашир и Итуруп. Не говоря уже о том, что ныне после принятия в России известной конституционной поправки «территориальные переговоры» с Японией становятся незаконными.

 

Что же касается перспектив очередного, уже в третий раз, возвращения Абэ на японский политический Олимп, то тут напрашивается известное высказывание Фридриха Гегеля о том, что «все великие всемирно-исторические события и личности повторяются дважды: первый раз как трагедия, а второй — как фарс»…

08 ноябрь 2020 /
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