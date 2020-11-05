» » Как портилось «последнее золото» Боспора

Как портилось «последнее золото» Боспора

Золотые монеты в первой трети III века н.э. превращаются в серебряные.

Два клада с поселения «Волна 1» (Таманский полуостров) позволили проследить, как портились боспорские монеты. Об этом рассказывается в недавно вышедшей книге группы исследователей.

Как портилось «последнее золото» Боспора
Статер Савромата II. 297/298 г. н.э. фото: Абрамзон М.Г. и др. Последнее золота Боспора: клады статеров III в. н.э. из поселения Волна 1. – М., 2020. – С. 18.
Как портилось «последнее золото» Боспора
Часть клада 2 на месте обнаружения. фото: Абрамзон М.Г. и др. Последнее золота Боспора: клады статеров III в. н.э. из поселения Волна 1. – М., 2020. – С. 18. ‹ › Открыть в полном размере

Первый клад сокрыли в 205/206 году н.э. В него входит 109 статеров, отчеканенных при двух боспорских царях: Евпаторе (154–170 гг. н.э.) и Савромате II (174–210). Второй клад датируется 232/233 годом н.э. В нём 99 монет – Котиса III (227/228–233/234) и его соправителя Савромата III (229/230–231/232).

Монеты исследовали с помощью неразрушающего рентгенофлуоресцентного анализа. Оказалось, что все монеты первого клада изготовлены из сплава золота, серебра и меди. Самая ранняя монета – Евпатора – содержит около 62% золота. В большей части монет Савромата II – около 50% золота, но его доля заметно падает, начиная с 203/204 года, – до 40%.

Содержание золота в монетах второго клада существенно меньше, чем в первом. Между 228/229 и 230/231 гг. н.э. эта цифра составляет 13–20%. В 230/231 гг. доля золота резко падает до 5–15%, а в следующем году – до 0,24–9,67%. По сути, это уже не золотые монеты, а серебряные. Содержание золота во многих из них (0,5% и меньше) – это естественная микропримесь руды.

С порчей монеты и связаны клады – это был способ сохранить более дорогие металлы. Вместе с тем монеты могли спрятать и во время нападения варваров - сарматов и готов: клады одновременны следам разрушений на поселении.

05 ноябрь 2020 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • +1
  • Нравится

Похожие новости
Золотые олимпийские медали только на 1,5% состоят из золота
Хочу все знать

Золотые олимпийские медали только на 1,5% состоят из золота

А серебряные — на 93% из серебра Количество золота в олимпийских медалях изменяется в зависимости от каждой конкретной олимпиады. Например, самыми большими медалями за всю историю Олимпийских игр
Загадка про две монеты.
Хочу все знать

Загадка про две монеты.

На стол положили две монеты, которые в сумме дают 3 копейки. Известно, что одна из них - не 1 копейка. Вопрос: Какие это монеты?
Самые известные клады в России
Хочу все знать

Самые известные клады в России

Пока одни только мечтают найти ценные артефакты, другие, вооружившись инструментарием, направляются на раскопки. Находка древних сокровищ всегда волнующее событие. Сколько на сегодняшний день найдено
Самая тяжёлая монета
Хочу все знать

Самая тяжёлая монета

Самая тяжёлая монета была изготовлена Королевским монетным двором Канады. Ее вес составляет 100 кг, а диаметр 50 см, но толщина всего лишь 3 см. Монета изготовлена из чистейшего 99.99% золота.
Почему платина дороже золота?
Хочу все знать

Почему платина дороже золота?

Платина известна человечеству уже более 4000 лет, хотя ее ценность оценили не сразу.
Почему монеты ребристые?
Хочу все знать

Почему монеты ребристые?

Изначально стоимость монет была равна количеству металла, которое в них содержалось.
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Существует 50% вероятность того, что мы живем в симуляцииКак мы принимаем решения и существует ли свобода воли?Крупнейшая озоновая дыра зафиксирована над АнтарктидойСамые красивые города на водеКаким будет мир с населением 10 миллиардов человек?Даниэль Сваровски – великий имитатор, предприимчивый мошенник или гениальный инженер?Кинг Жиллетт: Жизнь на лезвии бритвыСуществовали ли другие вселенные до Большого взрыва?


Свежие Статьи
Получены новые данные о космической эволюции блазаров

Получены новые данные о космической эволюции блазаров

Денисовская митохондриальная ДНК найдена в Тибетской пещере

Денисовская митохондриальная ДНК найдена в Тибетской пещере

Ученые из РФ и США разработали методику превращения графена в наноалмазные пленки

Ученые из РФ и США разработали методику превращения графена в наноалмазные пленки

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+