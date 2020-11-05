Как портилось «последнее золото» Боспора

Золотые монеты в первой трети III века н.э. превращаются в серебряные.

Два клада с поселения «Волна 1» (Таманский полуостров) позволили проследить, как портились боспорские монеты. Об этом рассказывается в недавно вышедшей книге группы исследователей.

Статер Савромата II. 297/298 г. н.э. фото : Абрамзон М.Г. и др. Последнее золота Боспора: клады статеров III в. н.э. из поселения Волна 1. – М., 2020. – С. 18.Часть клада 2 на месте обнаружения. фото : Абрамзон М.Г. и др. Последнее золота Боспора: клады статеров III в. н.э. из поселения Волна 1. – М., 2020. – С. 18. ‹ › Открыть в полном размере

Первый клад сокрыли в 205/206 году н.э. В него входит 109 статеров, отчеканенных при двух боспорских царях: Евпаторе (154–170 гг. н.э.) и Савромате II (174–210). Второй клад датируется 232/233 годом н.э. В нём 99 монет – Котиса III (227/228–233/234) и его соправителя Савромата III (229/230–231/232).

Монеты исследовали с помощью неразрушающего рентгенофлуоресцентного анализа. Оказалось, что все монеты первого клада изготовлены из сплава золота, серебра и меди. Самая ранняя монета – Евпатора – содержит около 62% золота. В большей части монет Савромата II – около 50% золота, но его доля заметно падает, начиная с 203/204 года, – до 40%.

Содержание золота в монетах второго клада существенно меньше, чем в первом. Между 228/229 и 230/231 гг. н.э. эта цифра составляет 13–20%. В 230/231 гг. доля золота резко падает до 5–15%, а в следующем году – до 0,24–9,67%. По сути, это уже не золотые монеты, а серебряные. Содержание золота во многих из них (0,5% и меньше) – это естественная микропримесь руды.

С порчей монеты и связаны клады – это был способ сохранить более дорогие металлы. Вместе с тем монеты могли спрятать и во время нападения варваров - сарматов и готов: клады одновременны следам разрушений на поселении.