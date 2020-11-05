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Люди становятся холоднее

Нормальная температура тела у современных людей становится ниже.

У человека температура тела может колебаться в течение суток на градус–полтора с лишним, но нормальной температурой считается 36,6 °С, если измерять под мышкой, и 37 °С, если измерять во рту. Эти цифры вошли в обиход благодаря выдающемуся немецкому врачу Карлу Вундерлиху, который долго и подробно изучал связь температуры тела с разными болезнями: измерив температуру у 25 тыс. человек, он пришёл к выводу, что норма – это 37 °С.

Люди становятся холоднее
(фото: Wavebreakmedia / Depositphotos) Открыть в полном размере ‹ ›

Однако в последнее время стали появляться исследования, в которых нормальная человеческая температура оказывается ниже канонических цифр. Так, в 2017 году в The BMJ вышла статья, согласно которой нормальная температура британцев уже не 37 °С, а 36,6 °С (здесь и далее мы будем иметь в виду температуру, измеряемую во рту). А в начале этого года в eLife была опубликована работа, авторы которой утверждали, что жители США за последние полтораста лет остыли с 37 °С до 36,3 °С. И в одном, и в другом случае исследователи учитывали, что температура меняется не только в течение суток – она ещё может зависеть от возраста, массы тела, хронических заболеваний и даже расовой принадлежности. Тем не менее, с учётом всех оговорок получалось так, что люди стали холоднее, чем раньше – в прямом смысле.

Одно из объяснений напрашивается само собой. За последние сто лет санитарные условия стали лучше, мы соблюдаем правила гигиены и потому реже сталкиваемся с инфекциями, а если и заболеваем, то быстро вылечиваемся. Инфекционные болезни (да и не только инфекционные) повышают температуру, и если вы болеете часто, или же у вас есть хроническая инфекция, то и ваша обычная температура будет в среднем повыше. Проще говоря, люди слегка остыли, потому что стали более здоровыми.

Чтобы медицинскую гипотезу проверить, нужно найти людей, которые живут вдали от достижений современной медицины. Такие люди есть – это индейцы чимане из Боливии. Чимане – один из народов, которые не слишком затронуты цивилизацией: они до сих ведут вполне натуральный образ жизни, добывая пропитание охотой и рыбалкой и выращивая рис и бананы. К чимане часто приезжают антропологи, культурологи и физиологи: на примере чимане несколько лет назад удалось показать, что паразитические черви могут даже приносить пользу своим хозяевам, а сотрудники Массачусетского технологического института с помощью чимане изучают, как культура влияет на восприятие музыки.

Исследователи из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре, Университета штата Аризона и других научных центров США, Боливии и Швейцарии с 2002 года ездили от одной деревни чимане к другой, измеряя разные физиологические показатели их жителей. И если в начале 2000-х температура тела чимане была 37 °С, то за 16 лет она постепенно упала до 36,5 °С. Температуру измеряли около 18 тыс. раз почти у 5500 взрослых людей, так что результаты получились статистически достоверными.

В статье в Science говорится, что за то время чимане не стали меньше болеть: вероятность инфекций к 2020 году среди них осталась такой же, как в начале 2000-х. То есть индейцы чимане остыли, несмотря на достаточно широкое распространение инфекционных болезней среди них. Доступность противовоспалительных лекарств вроде аспирина или ибупрофена тоже не объясняет падение средней нормальной температуры тела.

Ещё одно объяснение могло бы быть в том, что телу не нужно слишком напрягаться для регуляции температурного режима. Это может быть вполне справедливо для городского человека, у которого везде есть кондиционеры и сплиты. У чимане нет кондиционеров и сплит-систем, но разная одежда и ткани становятся для них всё-таки доступнее, чем раньше. Тем не менее, трудно понять, насколько одеяла, штаны, рубашки и пр. обуславливают общее понижение температуры тела. Так что пока исследователям остаётся только констатировать этот странный феномен, накапливая больше данных и думая над гипотезами, которые могли бы его объяснить.

По материалам The Conversation.

05 ноябрь 2020 /
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