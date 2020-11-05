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Птерозавры развили свою способность к полету за миллионы лет

Птерозавры развили свою способность к полету за миллионы лет
Реконструкция гигантского птерозавра Hatzegopteryx, взлетающего в воздух сразу после того, как передние конечности оторвались от земли. © Mark Witton

В новом исследовании, опубликованном на этой неделе в журнале Nature, группа ученых объединила летописи окаменелостей с новой моделью полета, чтобы измерить эффективность полета птерозавров и заполнить пробелы в наших знаниях об их эволюционной истории.

Ученые смогли отследить постепенную эволюцию птерозавров и продемонстрировать, что они стали вдвое лучше летать за свое 150-миллионное существование. Авторы также показали, что их эволюция была вызвана последовательными небольшими улучшениями в течение длительного периода, а не внезапными эволюционными всплесками, как предполагалось ранее.

Птерозавры были первыми крылатыми позвоночными на Земле, а птицы и летучие мыши появились намного позже. Они процветали примерно от 210 до 65 миллионов лет назад, когда были уничтожены астероидом.

Некоторые птерозавры, такие как гигантские аждархиды, были самыми крупными летающими животными всех времен, их размах крыльев превышал 9 метров , а высота стоя была сопоставима с ростом современных жирафов.

Птерозавры отделились от предков динозавров в эпоху раннего триаса (около 245 миллионов лет назад). Однако первые окаменелости птерозавров датируются 25 миллионами лет спустя, в эпоху позднего триаса.

Таким образом, при отсутствии окаменелостей протоптерозавров трудно изучить, как впервые появился полет в этой группе.

«Несмотря на то, что в конечном итоге их мастерство в воздухе хорошо известно, вопрос о том, научились ли птерозавры лучше летать и дает ли это им преимущество перед их предками, десятилетиями озадачивал ученых», – сказал профессор Крис Вендитти, биолог-эволюционист из Университет Ридинга.

«Есть много примеров того, как естественный отбор работает в относительно коротких временных масштабах, но до сих пор было очень сложно продемонстрировать, адаптируются ли растения или животные, чтобы стать более эффективными в течение длительного периода».

«Наш новый метод позволил нам совершенно по-новому изучить долгосрочную эволюцию и, наконец, ответить на этот вопрос, сравнив существ на разных этапах своей эволюционной последовательности за многие миллионы лет».

Профессор Вендитти и его коллеги наблюдали за изменениями в эффективности полета птерозавров, используя окаменелости, чтобы измерить их размах крыльев и размер тела на разных этапах.

Их новая модель, основанная на живых птицах, была применена к данным по 75 видам птерозавров, которые показали, что птерозавры постепенно научились летать на протяжении миллионов лет.

Модели показали, что птерозавры адаптировались к форме и размеру своего тела, поэтому они использовали на 50% меньше энергии при полете в конце своей долгой истории развития.

Ученные показали, что существа увеличились в массе в десять раз, а некоторые в конечном итоге весили более 300 кг.

Новый метод также показал, что аждархоидные птерозавры были исключением из правил. Палеонтологи расходятся во мнениях относительно того, насколько хорошо эти животные летали, но новое исследование показало, что они не улучшили свой полет за все время своего существования.

Вместо этого большой размер аждархоидов, казалось, обеспечивал их преимущество в выживании.

C. Venditti et al. 150 million years of sustained increase in pterosaur flight efficiency. Nature

05 ноябрь 2020 /
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