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Исследователи полагают, что первобытные женщины принимали участие в охоте на крупную дичь

Исследователи полагают, что первобытные женщины принимали участие в охоте на крупную дичь
Иллюстрация женщины-охотника, которая жила в Андах 9000 лет назад. © Matthew Verdolivo

На протяжении веков историки и ученые в основном соглашались с тем, что, когда первобытные группы людей добывали пищу, мужчины охотились, а женщины занимались собирательством. Однако, согласно новому исследованию, проведенному в Калифорнийском университете в Дэвисе, захоронение 9000-летней женщины-охотника в Андах в Южной Америке свидетельствует о другом.

«Археологическое открытие и анализ ранних методов захоронения опровергает давнюю гипотезу «мужчины-охотника», – сказал Рэнди Хаас, доцент антропологии и ведущий автор исследования «Женщины-охотники ранней Америки».

«Мы считаем, что эти выводы особенно своевременны в свете современных разговоров о гендерной трудовой практике и неравенстве», – добавил он. «Трудовая практика в недавних обществах охотников-собирателей сильно гендерна, что может привести некоторых к мысли, что неравенство в таких вещах, как заработная плата или звание, является каким-то «естественным». Но теперь ясно, что половое разделение труда было принципиально другим – вероятно, более справедливым – в глубоком прошлом охотников-собирателей нашего вида».

В 2018 году во время археологических раскопок на высокогорном участке под названием Wilamaya Patjxa на территории современного Перу исследователи обнаружили раннее захоронение, в котором находился охотничий набор с наконечниками для стрел и инструменты для обработки животных.

По словам исследователей, объекты, сопровождающие людей в смерти, как правило, были те же, что и в жизни. Было установлено, что охотница, скорее всего, была женщиной, на основании выводов остеолога Джеймса Уотсона из Университета Аризоны. Оценка была позже подтверждена анализом зубного белка.

Неожиданное открытие захоронения женщины-охотника заставило ученых задаться вопросом, была ли она частью более широкого круга женщин-охотников или просто единичным экземпляром.

Глядя на опубликованные записи захоронений позднего плейстоцена и раннего голоцена в Северной и Южной Америке, исследователи идентифицировали 429 человек из 107 захоронений.

Из них 27 человек были связаны с орудиями охоты на крупную дичь: 11 женщин и 15 мужчин. По словам исследователей, выборки было достаточно, чтобы «сделать вывод о том, что участие женщин в охоте на крупную дичь не было чем-то необычным». Более того, анализ выявил женщину-охотницу Виламая Патджа как самое раннее захоронение охотников в Америке.

Статистический анализ показывает, что от 30 до 50 процентов охотников в этих популяциях составляли женщины, говорится в исследовании. Этот уровень участия резко контрастирует с недавними охотниками-собирателями, и даже с земледельческими и промышленными обществами, где охота является явно мужским занятием с низким уровнем участия женщин, определенно менее 30 процентов, объясняют ученые.

05 ноябрь 2020 /
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