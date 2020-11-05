Астрономы обнаружили интенсивную радиовспышку в Млечном Пути

Художественное представление магнетара ©McGill University Graphic Design Team

Новые данные группы астрономов убедительно свидетельствуют о том, что магнетары – тип нейтронных звезд, обладающих чрезвычайно мощным магнитным полем, – могут быть источником некоторых быстрых радиовсплесков (FRB). Хотя было проведено много исследований для объяснения загадочного явления, их источник до сих пор остается непонятным.

Исследователи из Канадского эксперимента по картированию интенсивности водорода (CHIME) Fast Radio Burst Collaboration обнаружили необычно интенсивный радиовсплеск, исходящий от соседнего магнетара, расположенного в Млечном Пути.

В исследовании, опубликованном в журнале Nature, они показывают, что интенсивность радиовсплеска была в три тысячи раз больше, чем у любого магнетара, измеренного до сих пор, что придает вес теории о том, что магнетары являются источником по крайней мере некоторых FRB.

«Мы подсчитали, что такой интенсивный всплеск, исходящий из другой галактики, будет неотличим от некоторых быстрых радиовсплесков, поэтому это действительно придает вес теории, предполагающей, что магнетары могут быть причиной, по крайней мере, некоторых FRB», – сказала Прагья Чавла, одна из авторов исследования.

FRB были впервые обнаружены более десяти лет назад. Первоначально их считали единичными событиями, но астрономы с тех пор обнаружили, что некоторые из этих высокоинтенсивных вспышек радиоизлучения – более мощных, чем энергия, генерируемая Солнцем в течение миллионов или миллиардов лет – на самом деле повторяются.

Одна из теорий выдвинула гипотезу о том, что FRB – это внегалактические магнетары – молодые магнитные нейтронные звезды, которые иногда вспыхивают, выделяя огромное количество энергии.

«До сих пор все FRB, обнаруженные телескопами типа CHIME, находились в других галактиках, что затрудняет их детальное изучение», – говорят ученые.

«Более того, теория магнетаров не была подтверждена наблюдениями магнетаров в нашей галактике, поскольку до сих пор было обнаружено, что они намного менее интенсивны, чем энергия, выделяемая внегалактическими FRB».

«Однако, учитывая большой разрыв в энергетике и активности между самыми яркими и наиболее активными источниками FRB и то, что наблюдается для магнетаров, возможно, для объяснения всех наблюдений FRB необходимы более молодые, более энергичные и активные магнетары».

Доказательство происхождения магнетара для некоторых FRB явным образом явилось бы результатом одновременного обнаружения внегалактической радиовспышки и рентгеновской вспышки. Однако это, вероятно, будет возможно только для ближайших FRB. К счастью, CHIME обнаруживает их в большом количестве.

A bright millisecond-duration radio burst from a Galactic magnetar, Nature (2020). DOI: 10.1038/s41586-020-2863-y , www.nature.com/articles/s41586-020-2863-y