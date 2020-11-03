Иные лица в процессе банкротства

Процедура признания несостоятельности затрагивает интересы многих юридических и физических лиц. В законе существует понятия основные участники и иные лица в банкротстве. Кто относится к каждой категории, расскажет портал https://bankroty.su/.

Лица, участвующие в процессе о неплатежеспособности

Российское законодательство дает шанс юридическим и физическим лицам, которых настиг финансовый крах, освободиться от долгов и начать с чистого листа. Чтобы объявить себя банкротом, предприятие должно иметь 300-тысячную задолженность перед партнерами и бюджетом.

Минимальная сумма для банкротства в Арбитражном суде для физ. лица определена в 500 тыс. рублей. С осени 2020 года стала доступна внесудебная процедура для граждан, накопивших долги на сумму не менее 50 и не более 500 тыс. рублей.

Основными участниками арбитражного рассмотрения являются:

Должник. Арбитражный управляющий. Представитель кредиторов. Управляющий собственностью заемщика (если речь идет о временном управлении или реализации имущества банкрота).

Среди лиц, имеющих финансовые претензии к виновнику процесса, могут быть как организации, так и частные лица. Кредиторы распределяются по двум категориям:

Реестровые. Это субъекты, требования которых в отведенный срок внесены в перечень. Они получают тело задолженности в третью очередь. Зареестровые. Те, кто не подал заявку на включение в список претендентов на выплаты. Из требования будут удовлетворены после всех остальных, при условии, что вырученных средств окажется достаточно.

Право первой очереди среди заемных организаций отведено так называемому залоговому кредитору. Это компания, которая является держателем большей части активов должника по договору залога.

К иным лицам в судебном рассмотрении относят:

Представителя от организации наемных работников банкрота. Уполномоченного работника государственных структур, если дело касается гостайны. Иных заинтересованных лиц.

Все участники процедуры признания неплатежеспособности имеют право участвовать в судебном производстве, а именно:

Задавать вопросы, которые напрямую относятся к слушанию. Знакомиться с материалами разбирательства. Запрашивать выписки. Искать и предоставлять в суде доказательства, имеющие отношение к делу. Направлять ходатайства, влияющие на ход процесса. Составлять жалобы.

Каждое заявление, выраженное в зале суда, требует документального подтверждения. Так что участникам необходимо тщательно подготовиться к производству.