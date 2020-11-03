Преимущества настольных календарей
Маленькие и компактные сувениры обычно самые эффективные. Люди с радостью принимают их в качестве подарков и будут ими пользоваться еще долгое время.
Настольные календари попадают в эту категорию презентаций. В принципе, они изготавливаются в виде «пирамидок» со вставками. Их смело можно назвать неотъемлемой частью рабочего стола любого сотрудника: от руководителя до рядового сотрудника. В то же время календари дают дизайнеру большую свободу фантазии, они могут быть выполнены в разных размерах и формах, убедится в этом можно на сайте типографии 24Print.
Современные настольные календари могут принести компании много преимуществ, если их заказывать или покупать у надежного поставщика.
Это практичный элемент офисной работы. Они очень удобны в пользовании и помещаются на любой стол. Поэтому такой сувенирной продукцией пользуются с удовольствием. К тому же срок службы - целый год. За этот период календарь напоминает о компании и услугах, то есть, выполняет свою задачу - рекламировать.
Однако реклама не воспринимается потребителем, как нечто навязчивое или неприятное. Это не раздражает. Конечно, вам нужно выбрать правильный дизайн и верстку для своего календаря. Наиболее предпочтительны календари с интересными фактами или красивыми изображениями, которые могут иметь или не иметь прямого отношения к рекламируемому бизнесу. Такие сувениры становятся украшением стола, а логотип компании на изделиях - эффективным маркетинговым инструментом.
Эффективность рекламной коммуникации обеспечивается непосредственной близостью потребителя. Если настенный календарь висит далеко и взгляд падает на него несколько раз в день, человек может регулярно просматривать настольный вариант.
В то же время настольные календари отличаются доступностью изготовления и печати. Даже очень дешёвые варианты могут выглядеть стильно и презентабельно. Вам просто нужно создать хороший дизайн.
Печать настольных календарей практически не ограничивает выбор подходящих форм и вариантов оформления. Их даже можно дополнить отрывным бумажным блоком для заметок, наклейками или другими канцелярскими принадлежностями. Такой календарь гарантированно останется на рабочем столе сотрудника целый год и обеспечит желаемый рекламный эффект!
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