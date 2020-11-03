Антитела против коронавируса остаются с нами надолго

После небольшого снижения в первые месяцы после инфекции, уровень антител против SARS-CoV-2 остаётся стабильным как минимум пять месяцев.

В ответ на инфекцию наш иммунитет начинает синтезировать антитела, которые помогают обнаруживать и уничтожать бактерии и вирусы. Иммунные клетки конструируют антитела – белки иммуноглобулины – так, чтобы они узнавали патоген по его характерным молекулярным особенностям, и благодаря специфичным антителам от инфекции удаётся избавиться быстро и эффективно. Но здесь важно не только качество самих антител, но и способность иммунных клеток синтезировать их достаточно долго. То есть, например, если человек во время гриппозного сезона переболел гриппом, и иммунитет сразу же после выздоровления забыл, как делать антитела против вируса гриппа, то болезнь может снова начаться, например, через месяц или через пару недель – как только вирус снова залетит в организм.

Про новый коронавирус SARS-CoV-2 порой говорят, что антитела к нему по какой-то причине быстро исчезают, а значит, высок риск снова и снова болеть коронавирусной инфекцией COVID-19. Однако сотрудники Медицинского центра Майнт-Синай утверждают в статье в Science, что антитела против SARS-CoV-2 остаются с нами всё же надолго – как минимум, на пять месяцев. Исследователи воспользовались данными анализов более чем 72 тысяч пациентов медицинского центра, которые попадали в него с марта по октябрь. Их кровь проверяли на антитела к вирусу с помощью иммуноферментного метода, суть которого сводится к тому, что антитела ловятся на вирусный белок (в данном случае – на S-белок оболочки SARS-CoV-2). Этот метод очень чувствителен, и с ним мала вероятность ложных результатов, как положительных, так и отрицательных.

Количество антител у пациентов определяли разведением образца для анализа. Если образец разбавляли в 960 и более раз, и антитела всё равно обнаруживались, это означало, что их много. Если антитела обнаруживались при разведении не более чем в 320 раз, значит, антител у человека умеренное количество. Если же антитела обнаруживались при разведении не больше, чем в 80–160 раз, значит, их мало и очень мало.

Более чем из 72 тысяч проверенных пациентов антитела против коронавируса были найдены чуть более чем у 32 тысяч. Очень мало антител было у 2,29%, просто мало – у 4,83%, умеренно количество антител было у 22,29%, высокое – примерно у 70%. То есть у большинства больных антител против SARS-CoV-2 образуется много.

Другой вопрос – насколько хорошо эти антитела нейтрализуют вирус , потому что, даже будучи нацелены против конкретного патогена, они могут плохо с ним связываться. Оказалось, что антитела против вируса эффективно нейтрализуют вирус лишь у половины тех больных, у которых их образуется немного. У тех, у кого уровень антител умеренный, антитела нейтрализуют вирус у 90%. И они эффективно срабатывают у всех больных, чей уровень антител высок.

Наконец, у некоторых больных уровень антител проверяли спустя три и пять месяцев после проявления симптомов инфекции. У тех, у кого антител было много, их уровень слегка снижался к третьему месяцу, но в следующие месяцы оставался умеренно высоким. У тех, у кого уровень антител был небольшим или умеренным, их даже становилось немного больше, чем было вначале, и потом их концентрация в крови опять же оставалась стабильной. В начале инфекции антитела синтезировали одну разновидность «антительных» клеток, потом – другую, но в целом всё происходило так же, как и при других вирусных инфекциях.

Исследователи собираются и дальше наблюдать за уровнем антител у переболевших COVID-19, чтобы понять, как их уровень будет меняться на большем временном промежутке. То, что их концентрация остаётся достаточно высокой, не обязательно означает, что человек ни за что не заразится снова. Но, по крайней мере, это уменьшает вероятность повторной инфекции, а если она всё-таки случилась, высокий уровень антител смягчить симптомы и поможет побыстрее от неё избавиться.