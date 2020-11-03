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Как выбрать морепродукты

Морепродукты - это не только вкусная еда, но и очень полезная. Диетологи единодушно рекомендуют добавить их в свой рацион. И пусть это не дешево, но хоть изредка наслаждайтесь морскими дарами.

Многие вкусные блюда можно приготовить из морепродуктов. Их также нередко употребляют в сыром виде. В обоих случаях важно, чтобы продукты были свежими и качественными. Мы расскажем, как это узнать.

В современных отечественных магазинах креветки можно найти в основном замороженными. Существует два типа замораживания: сразу после улавливания или после предварительного кипячения. Лучше всего замороженные свежие, серовато-коричневого цвета, потому что они полезнее и вкуснее.

Качественные креветки - это морепродукты с однородной гладкой окраской и изогнутым хвостом (если нет, значит креветка умерла до замораживания). Что выбрать: очищенные или в панцирях? Разумеется, в первом случае вы сэкономите на очистке. Но по мнению специалистов, приготовленные в панцире креветки намного вкуснее. Можете просмотреть каталог на https://frost-fish.ru/catalog/moreprodukty/

Если вы видите, что панцири подсохли, мясо пожелтело или вся поверхность покрылась чёрными пятнами, то откажитесь от покупки. Совсем не рекомендуем брать креветки с чёрными головками, потому что так выглядят больные. С зелёными головами они вполне съедобны, а их окраска свидетельствует о том, что они питались особенным планктоном. Если вы увидите в продаже коричневые креветки, то вам повезло, они беременны, и их мясо очень хорошее.

Также популярные морепродукты - устрицы. Маленькие, хоть и дороже, но нежнее. Мякоть от бледно-бежевой до коричневой, с оранжевыми или розовыми пятнами, сделать заказ свежих морепродуктов можно на https://frost-fish.ru/.

Если вы можете купить устриц с их раковиной и икрой, считайте себя счастливыми. Икра тоже съедобна. Очищенные морепродукты если слиплись друг с другом - значит они не свежие. Об этом также свидетельствует сильный неприятный запах.

Как и рыба, ракообразные должны иметь вкус свежих морепродуктов, без запаха аммиака или гнили. Замороженные продукты надо покупать с твердой и устойчивой поверхностью. В таком случае ваше блюдо из морепродуктов будет вкусным и полезным.

03 ноябрь 2020 /
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