Футбольный солдат Фриц Вальтер: Я знаю, как русские воюют

Исполнилось 100 лет со дня рождения форварда, прославившегося на поле и воспетого в стихах СССР

В августе 1955 года в Москву приехала сборная ФРГ, год назад ставшая победительницей чемпионата мира. Капитаном западногерманской команды, встречавшейся со сборной Советского Союза, был 34-летний форвард Фриц Вальтер.

Это был самый колоритный игрок гостей. Спустя много лет его упомянул Евгений Евтушенко в стихотворении «СССР – ФРГ. 1955 год. Репортаж из прошлого века»:

…Еще все трибуны были негромки,

но Боря Татушин, пробившись по кромке,

пас Паршину дал. Тот от радости вмиг

мяч вбухнул в ворота, сам бухнулся в них.

Так счет был открыт, и в неистовом гвалте

прошло озаренье по тысячам лиц,

когда Колю Паршина поднял Фриц Вальтер,

реабилитировав имя «Фриц».

Фриц дружбой – не злостью за гол отплатил ему,

он руку пожал с уваженьем ему,

и – инвалиды зааплодировали

бывшему пленному своему!

Здесь нужны пояснения, но о них - позже. Сначала – несколько строк из биографии Фрица Вальтера. Он рано проявил свои способности – в 17 лет это высокий парень с копной темных волос уже играл в команде «Кайзерслаутерн» вместе с братьями Людвигом и Оттмаром. Фрицу еще не было и двадцати, когда он надел футболку сборной Германии. Его дебют состоялся в июле 1940 года во Франкфурте-на-Майне в игре с Румынией…

В Европе уже вовсю бушевала Вторая мировая война, но стадионы не пустовали. Конечно, матчей стало меньше, тем не менее, некоторые европейские сборные продолжали выяснять отношения. Многие встречи проходили при переполненных трибунах – людям хотелось хотя бы ненадолго забыть об опасностях, лишениях и других тяготах войны…

В той товарищеской игре с Румынией, завершившейся разгромной победой хозяев со счетом 9:3, Вальтер проявил себя блестяще: забил три гола и сделал две голевые передачи. Разумеется, рейхстренер Зепп Хербергер был доволен дебютантом. Отныне дверь в сборную для Фрица была распахнута настежь…

Вальтер провел и следующий матч в составе сборной Германии. И забил «всего» два мяча в ворота Финляндии, которая на Лейпцигской арене без боя сдалась на милость победителя – 0:13!

Вальтер выступал в сборной Германии до ноября 1942 года. Последний матч в форме этой команды он провел в Братиславе. В столице Словакии немцы встретились со сборной этой страны и победили со счетом 5:2. Но отличиться Фрицу не удалось. Видимо настроение у него было не самое лучшее, ибо в кармане уже лежала повестка в армию. Ему предстояло не только надеть военную форму, но и отправиться на фронт, в далекую Россию. В то время там бушевало сражение под Сталинградом…

Последний гол в сборной Третьего рейха Фриц вколотил в ворота Хорватии 1 ноября 1942 года. Следующий гол за команду – уже Федеративной республики Германии - Вальтер забил почти через девять лет – в апреле 1951 года сборной Швейцарии.

Вальтеру повезло и на фронте он избежал ранений. В конце войны Фриц угодил в советский плен и попал в лагерь Мармарош-Сигед на венгеро-украинской границе. Никаких привилегий у него не было, поскольку никто не знал, что изможденный, наголо обритый парень – бывшая звезда футбола. Вальтера и других его товарищей по несчастью уже собирались оправить в Сибирь, однако…

«Мы стояли у кромки поля и наблюдали, как охрана играет в футбол, - вспоминал Вальтер в своей книге «Матчи, которые я никогда не забуду». - В какой-то момент мяч отлетел в мою сторону, я машинально отбил его – получился классный пас на ход, форвард вышел на ворота и забил. Играющие жестами предложили мне присоединиться к ним…»

Он, что называется, дорвался до мяча и буквально поразил всех своей блестящей техникой и голевым чутьем. Вот уж воистину, мастерство пропьешь и не потеряешь даже в заключении – Вальтер и его русский коллега Стрельцов это подтвердили. Кстати, однажды они встретились на поле. Это было в товарищеском матче сборных ФРГ и СССР в Ганновере на стадионе «Нидерзаксен» в сентябре 1956 года. 19-летний Стрельцов, которому до тюрьмы оставалось меньше двух лет, сумел отличиться. 35-летний Вальтер, побывавший в за колючей проволокой, голов не забил. Итог встречи – 2:1 в пользу советской команды.

Это был уже второй матч двух стран, еще недавно воевавших друг против друга. Первая встреча сборных СССР и ФРГ состоялась годом ранее. К ней мы еще вернемся…

Фокусы Вальтера в игре на лагерном плацу увидел пожилой венгр, «Как тебя зовут, парень?» - спросил он. Фриц ответил. И тут венгр, всплеснув руками, воскликнул: «Боже, я видел в Будапеште!» Он имел виду матч Венгрия - Германия в мае 1942 года, в котором немцы разгромили хозяев со счетом 5:2. Вальтер в тот день был неудержим – положил ворота хозяев пару «штук» и трижды выводил партнеров на голевые удары.

Об известном пленнике узнал комендант лагеря, однофамилец знаменитого советского полководца Жукова. Он тоже оказался любителем футбола и даровал Фрицу свободу. И не только ему – этот добрый русский майор отпустил на волю его брата Людвига, оказавшегося в том же лагере. «Если бы меня упекли в Сибирь, - вспоминал Вальтер, - я бы точно уже никогда не вернулся на спортивный путь и, может быть, даже не выжил»

Фриц вернулся домой, отдохнул, набрался сил. И снова стал с жадностью поглядывать на футбольное поле. Он вернулся в родной «Кайзерслаутерн» и был приглашен в сборную ФРГ, которую взялся тренировать хорошо знакомый ему Хербергер. Тренер утверждал, что Фриц прекрасно воплощал его замыслы. «Наши антенны были словно настроены на одну и ту же частоту», - говорил он.

Второй приход Вальтера в сборную Германии состоялся в 1950 году, когда Фрицу было уже около тридцати. В клубе и национальной сборной ФРГ был не один Вальтер, а два. Вместе с Фрицем играл его младший брат Оттмар, который составил ему отличную компанию в нападении.

…То, что произошло в финале первенства планеты 1954 года, футбольные летописцы назвали «Чудом Берна». В решающем матче немцы встретились с великолепной сборной Венгрии, прозванной «магическими мадьярами» с кучей звезд в своем составе. Между прочим, обе команды соперничали на групповом этапе, и германцы, играя, правда, вторым составом, проиграли с катастрофическим счетом 3:8.

Казалось, и в решающем матче немцев не ждет ничего хорошего. Уже к десятой минуте матча они проигрывали - 0:2. Но команда Хербергера продолжала искать пути к воротам соперника. И нашла, отквитав один гол еще до перерыва, после углового, поданного Вальтером. Во втором тайме немецкая сборная сравняла счет, а на 84-й забила победный мяч

В ФРГ царило всеобщее ликование. Впрочем, торжествовали не только в капиталистической Западной Германии, но и в социалистической Восточной. С тех пор немецкий футбол стал ковать одну победу за другой. Но все помнят, что тропу к будущим успехам «бундестим» проложил Фриц Вальтер и его партнеры, среди которых был его брат Оттмар.

На счету Вальтера, капитана сборной – участие в двух чемпионатах мира (первенство 1958 года стало его последним в карьере). Он провел более шестидесяти матчей за национальную сборную (военных времен и послевоенную) и забил 33 мяча. Одной из самых памятных для Вальтера стала товарищеская встреча в Москве. Ей посвятил поэтическую оду «СССР – ФРГ. 1955 год. Репортаж из прошлого века» Евгений Евтушенко, фрагмент из которой автор привел в начале очерка.

Спустя десять лет после окончания Второй мировой войны между СССР и ФРГ еще не были установлены дипломатические отношения. В нашей стране находилось множество немецких пленных. В Москву на тяжелые переговоры с лидером Советского Союза Никитой Хрущевым собирался канцлер Конрад Аденауэр. Он намеревался любой ценой вызволить из неволи своих соотечественников. И ему это удалось…

Когда автобус футболистами ФРГ ехал на стадион «Динамо», Вальтер с любопытством смотрел в окно. Он видел Москву, о которую часто слышал в военных сводках. Гитлер обещал, что части вермахта вот-вот пройдут победным маршем по Красной площади. Когда Фриц служил в вермахте, сослуживцы не раз говорили, что он когда-нибудь попадет в Москву. Сначала, когда немцы наступали - с надеждой, потом, во время отступления – с усмешкой…

И вот он в многолюдной столице России, залитой солнцем, золотящейся куполами церквей. Бьются о гранит набережных воды Москвы-реки, упираются в облака шпили высоток. У чаши стадиона «Динамо» колышется огромная толпа. Тысячи людей обтекают колонны конных милиционеров и шеренги солдат.

«Сегодня будет аншлаг, Фриц, - трогает Вальтера за рукав, сидящий рядом вратарь – его тезка Геркенрат. - Какое у тебя предчувствие?». Вальтер пожимает плечами: «Я знаю, как русские воюют…». И усмехается: «Но никогда не видел, как они играют в футбол. В войне нам не удалось устоять, но надеюсь, что нам сегодня повезет на поле…»

Зрители, среди которых было немало фронтовиков, в том числе инвалидов – безногих, безруких, встретили немцев злыми выкриками и пронзительным свистом. Они стали скандировать: «Сталинград!» «Сталинград!». Но затем прониклись к ним уважением – немцы играли слаженно и технично.

Обе команды сражались, не жалея сил. Но сборная СССР оказалась чуточку сильнее чемпионов мира и победила. Стоит отметить и болельщиков, которые с неистовой силой поддерживали нашу команду все 90 минут игры.

Евтушенко в своем стихотворении еще раз упомянул немецкого форварда, забившего гол в ворота Льва Яшина: «Но все мы вдруг сгорбились, постарели, / когда вездесущий тот самый Фриц / носящий фамилию пистолета, / нам гол запулил, завершая свой «блиц».

В финале стихотворения поэт удостоил своим вниманием немецкого форварда в третий раз:

Фриц Вальтер, вы где?

Что ж мы пиво пьем розно?

Я с этого матча усвоил серьезно –

дать руку кому-то не может быть поздно.

А счет стал 3:2.

В нашу все-таки пользу.

Но выигрыш общий неразделим.

Вы знаете, немцы, кто лучшие гиды?

Кто соединил две Германии вам?

Вернитесь в тот матч и увидите там:

кончаются войны не жестом Фемиды,

а только, когда, забывая обиды,

войну убивают в себе инвалиды,

войною разрезанные пополам.

…Годы шли, а Вальтер все играл и играл. Он был настоящий футбольный солдат – стойкий, отважный, неукротимый. Форварда, которому было уже далеко за тридцать, приглашали солидные европейские клубы. Жена, обладательница экзотического имени Италия, была не прочь сменить обстановку, но Фриц ни за что хотел уходить из родного «Кайзерслаутерна». Он не произносил громких слов, не клялся в патриотизме, а лишь задумчиво повторял: «Родина – есть родина»…

После Вальтера в сборной Германии сверкало еще немало игроков: Уве Зеелер, Франц Беккенбауэр, Герхард Мюллер, Лотар Маттеус, Карл-Хайнц Румменигге, Юрген Клинсманн, Оливер Кан... Но самой первой немецкой звездой был Фриц Вальтер. В честь этого форварда названа домашняя арена «Кайзерслаутерна». А Северная трибуна стадиона носит имя Оттмара Вальтера. Так что, братья снова вместе.