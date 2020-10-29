На что обращать внимание при покупке Honda Civic с пробегом
Для тех, кто ценит комфорт и надежность, идеально подойдет б/у Хонда Цивик. Это авто отличается послушным управлением, динамичностью и стильным дизайном. Однако покупая автомобиль Honda Civic обязательно проверяйте техническое состояние машины. В противном случае велика вероятность, что вам придется сразу же после покупки планировать солидные вложения, чтобы устранить неполадки, о которых умолчал продавец.
Проводим самостоятельный осмотр
Вряд ли сейчас можно встретить покупателя, который согласиться купить авто без проведения независимой экспертизы в автосервисе. Но кое-какие дефекты можно обнаружить и самостоятельно. Тщательный осмотр позволит сэкономить на диагностике заведомо неподходящих вариантов.
Первое, на что смотрят при покупке автомобиля - состояние кузова. Насторожить должны следующие моменты:
- следы ржавчины;
- неравномерность лакокрасочного покрытия;
- нарушение геометрии;
- проблемы с открыванием и закрыванием окон и дверей.
Все эти «симптомы» могут свидетельствовать о том, что машина побывала в аварии. При осмотре салона также обратите внимание на покрытие руля. Обычно логотип компании начинает белеть после пробега в 100 тысяч км. Также проверьте фары на предмет помутнения, корректную работу всех систем и приборов: лампочек, стеклоподъемников, печки, кондиционера и т. д.
Слабые места Хонды Цивик
Обычно специалисты автосервиса отлично знают слабые места любой модели. Но на всякий случай стоит напомнить специалистам, на какие элементы и узлы нужно обратить особое внимание. Из основных проблем у Хонды Цивик выделяют:
- слабые пружины задней подвески;
- опорные подшипники передних стоек (ресурс около 30 тысяч км пробега)
- втулки стабилизатора (ресурс 100 тысяч км)
- тормозная система.
Нередко возникают проблемы у транспортных средств, оснащенных механической коробкой передач. Особого внимания требует также диагностика рулевой рейки.
В целом же машина отличается надежностью и солидным запасом прочности. Если на автосервисе не выявят никаких серьезных проблем, смело покупайте автомобиль. Хонда Цивик не подводит своего владельца на дороге, если ей обеспечен должный уход и проведение технического обслуживания в соответствии с регламентом производителя.
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