На что обращать внимание при покупке Honda Civic с пробегом

Проводим самостоятельный осмотр

Для тех, кто ценит комфорт и надежность, идеально подойдет б/у Хонда Цивик. Это авто отличается послушным управлением, динамичностью и стильным дизайном. Однако покупая автомобиль Honda Civic обязательно проверяйте техническое состояние машины. В противном случае велика вероятность, что вам придется сразу же после покупки планировать солидные вложения, чтобы устранить неполадки, о которых умолчал продавец.

Вряд ли сейчас можно встретить покупателя, который согласиться купить авто без проведения независимой экспертизы в автосервисе. Но кое-какие дефекты можно обнаружить и самостоятельно. Тщательный осмотр позволит сэкономить на диагностике заведомо неподходящих вариантов.

Первое, на что смотрят при покупке автомобиля - состояние кузова. Насторожить должны следующие моменты:

следы ржавчины;

неравномерность лакокрасочного покрытия;

нарушение геометрии;

проблемы с открыванием и закрыванием окон и дверей.

Все эти «симптомы» могут свидетельствовать о том, что машина побывала в аварии. При осмотре салона также обратите внимание на покрытие руля. Обычно логотип компании начинает белеть после пробега в 100 тысяч км. Также проверьте фары на предмет помутнения, корректную работу всех систем и приборов: лампочек, стеклоподъемников, печки, кондиционера и т. д.

Слабые места Хонды Цивик

Обычно специалисты автосервиса отлично знают слабые места любой модели. Но на всякий случай стоит напомнить специалистам, на какие элементы и узлы нужно обратить особое внимание. Из основных проблем у Хонды Цивик выделяют:

слабые пружины задней подвески;

опорные подшипники передних стоек (ресурс около 30 тысяч км пробега)

втулки стабилизатора (ресурс 100 тысяч км)

тормозная система.

Нередко возникают проблемы у транспортных средств, оснащенных механической коробкой передач. Особого внимания требует также диагностика рулевой рейки.

В целом же машина отличается надежностью и солидным запасом прочности. Если на автосервисе не выявят никаких серьезных проблем, смело покупайте автомобиль. Хонда Цивик не подводит своего владельца на дороге, если ей обеспечен должный уход и проведение технического обслуживания в соответствии с регламентом производителя.

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