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Физики смогли нейтрализовать магнитные поля на расстоянии

Физики смогли нейтрализовать магнитные поля на расстоянии

Команда ученых-физиков нашла способ обойти теорию 178-летней давности, что означает, что они могут эффективно нейтрализовать магнитные поля на расстоянии. Они первыми могут сделать это таким способом, который приносит практическую пользу.

Ожидается, что эта работа найдет широкое применение. Например, пациенты с неврологическими расстройствами, такими как болезнь Альцгеймера или Паркинсона, в будущем могут получить более точный диагноз.

Благодаря способности нейтрализовать «шумные» внешние магнитные поля врачи, использующие сканеры магнитного поля, смогут более точно видеть, что происходит в мозге.

«Теорема Ирншоу» 1842 г. ограничивает способность формировать магнитные поля. Физики смогли вычислить инновационный способ обойти эту теорию, чтобы эффективно нейтрализовать другие магнитные поля, которые могут запутать показания в экспериментах.

На практике они достигли этого за счет создания специального устройства. Оно создает дополнительные поля и, таким образом, противодействует воздействию нежелательного магнитного поля.

Ученые годами боролись с этой проблемой, но теперь они нашли новую стратегию для решения этих проблемных областей. Хотя аналогичный эффект был достигнут на гораздо более высоких частотах, это первый раз, когда он был достигнут при низких частотах и статических полях, таких как биологические частоты, что открывает множество полезных приложений.

Другие возможные будущие приложения для этой работы включают:



Квантовая технология и квантовые вычисления, в которых «шум» от внешних магнитных полей может влиять на экспериментальные показания.



Нейровизуализация, при которой метод, называемый «транскраниальная магнитная стимуляция», активирует различные области мозга с помощью магнитных полей. Используя методы, описанные в этой статье, врачи смогут более тщательно воздействовать на области мозга, нуждающиеся в стимуляции.



Биомедицина для лучшего контроля и управления нанороботами и магнитными наночастицами, которые перемещаются внутри тела с помощью внешних магнитных полей. Возможные применения этой разработки включают улучшенную доставку лекарств и терапию магнитной гипертермией.

Доктор Роза Мах-Батль, ведущий автор статьи сказала: «Исходя из фундаментального вопроса о том, возможно ли создать магнитный источник на расстоянии, мы придумали стратегию для дистанционного управления магнетизмом, что, по нашему мнению, может оказать существенное влияние на технологии, основанные на распределении магнитного поля в недоступных областях, например внутри человеческого тела».

Исследование «Настройка магнитных полей в недоступных областях» опубликовано в Physical Review Letters.

Rosa Mach-Batlle et al, Tailoring Magnetic Fields in Inaccessible Regions, Physical Review Letters (2020). DOI: 10.1103/PhysRevLett.125.177204

29 октябрь 2020 /
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