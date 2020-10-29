Бесславная история царской Госдумы

Почему в Российской империи не прижились традиции парламентаризма

30 октября 1905 года император Николай II подписал высочайший манифест «Об усовершенствовании государственного порядка». Документ был подготовлен под руководством Сергея Витте, занимавшего на тот момент пост председателя Комитета министров.

Манифест стал одним из важнейших достижений революционного движения в России и был принят на фоне прокатившихся почти по всей империи волнений. В митингах и беспорядках участвовали в основном рабочие, чья оппозиционная активность едва не парализовала страну.

Численность участников всероссийской стачки (12-18 октября) составила свыше 2 млн человек. Кроме того, в столкновениях с властями во второй половине октября погибли свыше 4 тыс. человек, около 10 тысяч получили ранения. Одним из своих «достижений» революционеры (в частности, эсеры) считали убийство московского генерал-губернатора Сергея Александровича Романова, родного дяди царя.

В таких условиях Николай II был вынужден пойти на серьёзные уступки, чтобы нормализовать ситуацию. Император сохранил незыблемым самодержавный строй, но даровал подданным элементарные гражданские права — неприкосновенность личности, свободу совести, слова, собраний и союзов



Также царь значительно расширил полномочия Государственной думы, порядок формирования которой был определён ещё 6 августа 1905 года. Николай II отменил законосовещательный статус нижней палаты парламента и сделал её полноценным представительным органом, где должны присутствовать депутаты от всех классов и сословия из разных уголков империи.

«Установить, как незыблемое правило, чтобы никакой закон не мог восприять силу без одобрения Государственной думы и чтобы выборным от народа обеспечена была возможность действительного участия в надзоре за закономерностью действия постановленных от нас властей», — говорилось в документе.

Трудности организации

В манифесте Николай IIпризвал прекратить «смуту и волнения», однако до окончания революции было ещё далеко. Оппозиция восприняла дарованные права как проявление слабости. Беспорядки, забастовки, покушения на представителей императорской власти продолжались до 1907 года.

Тем не менее, значительную часть оппозиционных сил Николаю II всё же удалось отвлечь посредством вовлечения в выборы и деятельность Госдумы. 1 декабря 1905 года император издал указ «Об изменении положения о выборах в Государственную думу». В соответствии с ним практически всё мужское население страны в возрасте старше 25 лет наделялось избирательными правами.

Компетенции нижней палаты были определены указом от 20 февраля 1906 года. Император при этом сохранил контроль над всей исполнительной ветвью власти, а для создания противовеса Госдуме превратил Государственный Совет в верхнюю палату парламента. Всех членов сената царь, как и прежде, назначал лично.

Ещё одним указом от 23 апреля 1906 года Николай II постановил, что вопросы внешней политики и введения военного или чрезвычайного положения мог решать только он сам. Кроме того, император наделил себя правом издавать законы в перерывах между сессиями Думы.

Царское правительство разработало сложную многоступенчатую избирательную, рассчитывая на прохождение как можно большего числа помещиков и крестьян. Данные сословия рассматривались как опора в борьбе с либеральной интеллигенцией и рабочим движением



Однако итоги выборов для Николая IIбыли неутешительными. Первое место на них заняла Конституционно-демократическая партия (кадеты), второе досталось «Трудовикам», представлявшим идеологию крестьянства, третье получили представители от национальных окраин. В общей сложности в первом составе Госдуме оказалось 524 депутата.

С 1990-х годов в России принято несколько романтизировать работу первого созыва ГД. Депутаты действительно представляли всю Россию. В парламент попали аристократы, представители нацменьшинств, разных религиозных конфессий, рабочих и крестьян.

Казалось бы, такой представительский орган должен был продемонстрировать «загнивающему царскому режиму» способность эффективно решать все ключевые вопросы в стране. Но в реальности Госдума проявила поразительную для современников некомпетентность и неумение договариваться.

Помимо трудностей в самоорганизации, главным требованием депутатов стала амнистия для участников борьбы с самодержавием. Это требование было априори неприемлемо для императора, причём не только в силу его оскорбительного характера. В конце концов, в беспощадном революционном терроре 1905 года он потерял родного дядю



Удивительно, но представители высших слоёв общества имели далёкое представление о правовой системе империи и о процессе подготовки нормативных актов. Например, юрист Владимир Набоков (отец будущего лауреата Нобелевской премии по литературе) с уверенностью утверждал, что любой закон можно составить за один или пару дней.

Безусловно, в Думе было немало достойных людей. Например, в первый состав были избраны известные за рубежом учёные — Максим Ковалевский, Фёдор Кокошкин, Лев Петражицкий. Но вместе с ними присутствовали безграмотные крестьяне, которые отправляли всё жалованье в деревню, а потом нанимались чернорабочими и разводили живность на служебной жилплощади.

Закономерный роспуск

Деятельность Думы первого созыва сводилась к популизму и блокировке законопроектов царской власти. Конечно, подобное положение дел отчасти объясняется отсутствием опыта у новоизбранных депутатов и революционной суматохой, которая ещё не спала в 1906 году. Депутатам казалось, что если ещё немного надавить на режим, то самодержавие падёт.

В то же время первую ГД при всём благожелательном отношении сложно назвать дееспособным институтом. У Думы было немало сторонников в окружении Николая II, но балаган, который устроили парламентарии, сыграл в пользу тех, кого в СССР было принято называть «реакционерами» и «ретроградами».

Историки считают, что за роспуском ГД первого созыва стоял тогдашний премьер-министр империи Иван Горемыкин. Сам Николай II находился между двух огней и колебался. Зная переменчивый характер императора, глава правительства России пошёл хитрость: он добился от царя подписания манифеста о роспуске Думы, а потом, как говорится в наши дни, «пропал с радаров»



Из источников подтверждается, что Николай II в итоге решил повременить с роспуском ГД, однако из-за «исчезновения» Горемыкина манифест автоматически вступил в силу. Естественно, царь отправил такого главу правительства в отставку. Премьер-министром империи он назначил Петра Столыпина.

19 июля 1906 года Дума была распущена. Депутаты, собравшиеся в Выборге (на тот момент входил в Финляндию), призвали население империи в знак протеста отказаться от уплаты податей.

Однако прямые налоги государству платили земства, а крестьяне и вовсе были злостными уклонистами. Это воззвание к народу лишний раз обнаружило некомпетентность и полное непонимание ГД первого созыва ситуации в России. Нелепая ирония «выборгского воззвания» заключатся ещё и в том, что большинство депутатов как раз были членами земских управ.

На фоне продолжавшихся революционных волнений второй созыв Думы оказался радикальнее первого. И только в третьем и четвёртом составах воцарились лояльные императору настроения.

Вывод из бесславной истории царской Госдумы напрашивается только один — к созданию первого полноценного парламента в России не было готово ни общество, ни царский режим



Николай II стремился подавить вольнодумие, а депутаты спекулировали на своём особом статусе в государстве и не пытались выступать с конструктивными предложениями. В каком-то смысле император был вынужден создать лояльный представительный орган в законодательной системе страны.

Госдума 1905-1907 годов невольно напоминает историю постсоветской ГД, проявившей себя в 1990-е годы как место для идиотских разборок и популистской критики Ельцина.

Прекращение бессмысленного для развития России депутатского вольнодумства при Владимире Путина и появление «Единой России» стали во многом следствием объективной неспособности нашей страны усвоить нормы парламентаризма и цивилизованных дискуссий. Возможно, сейчас ситуация круто изменилась, но, как и в 1917 году, нынешняя Дума не отражает ни настроения в обществе, ни реальных потребностей государства в обновлении.

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