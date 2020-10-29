Что шимпанзе могут рассказать о дружбе между людьми?

На фото знаменитая исследовательница шимпанзе Джейн Гудолл, 1960 год

На протяжении более чем двух десятилетий ученые внимательно наблюдали за тем, как шимпанзе формируют и поддерживают свои самые тесные социальные связи. Беспрецедентное проникновение в социальную жизнь наших ближайших родственников проистекает из 78 000 часов видеоматериалов, собранных в течение 21 года. Примечательно, что выводы, полученные благодаря наблюдениям имеют важное значение для всех нас. Так, согласно результатам работы, опубликованной в журнале Science, наши социальные связи не так уж сильно отличаются от тех, что строят между собой шимпанзе. Оказалось, что по сравнению с подростками, социальные группы пожилых людей, как правило, тесно связаны, а с возрастом мы, как и шимпанзе, теряем аппетит к ссорам и драмам, предпочитая позитивные отношения. Но почему?

Шимпанзе и Homo Sapiens

На самом деле шимпанзе более тесно связаны с людьми, чем с гориллами и другими приматами. Но сходство, которое мы разделяем, выходит далеко за рамки нашей генетической структуры. Прямо как и мы, первые пять лет жизни шимпанзе проводят в играх, общении и развитии сильной связи между ребенком и матерью. А еще шимпанзе также делятся друг с другом пищей и инструментами.

Несмотря на то, что человеческий мозг больше, он структурно идентичен мозгу шимпанзе. Это означает, что шимпанзе способны к рациональному мышлению, абстракции и обобщению. Их зрение, обоняние, слух и осязание тоже очень похожи на наши. К тому же, они могут узнать себя в зеркале – а на это большинство животных не способны.

Примечательно, что даже тело шимпанзе очень похоже на человеческое – у нас одинаковые кости, мышцы, нервная система и одинаковое количество пальцев рук и ног. И все же, между шимпанзе и человеком много различий – мы ходим на двух ногах, наш мозг больше и мы не такие волосатые. Но по мере того, как мы все больше и больше узнаем о наших умных и игривых родственниках в животном мире, невозможно не задуматься о поразительном количестве общих черт, а не о различиях, которые нас разделяют.

При всех заментых отличиях между двумя видами, люди и шимпанзе невероятно похожи

Социальные связи в животном мире

Британский приматолог, этолог и антрополог Джейн Гудолл является одним из лучших в мире специалистов по нашим ближайшим сородичам. Больше 45 лет Гудолл проводит исследования социальной жизни и интеллектуальных способностей шимпанзе. Именно благодаря Джейн мы знаем, что эти удивительные животные, как говорит она сама, «целуются и обнимаются, приветствуя друг друга, хлопают по плечу, выражая поддержку и одобрение. Они жмут руки. Они прикасаются друг к другу, когда хотят снять нервозность и стресс. Они так похожи на нас!»

Но в то время как социальные взаимодействия между шимпанзе были задокументированы ранее, исследователям было интересно почему динамика дружеских отношений с течением времени снижается и что это говорит о социально-эмоциональной избирательности шимпанзе.

Как пишут авторы нового исследования, «у людей старость характеризуется возрастающей избирательностью к позитивным, значимым социальным взаимодействиям. Согласно преобладающей теории, центральным процессом, порождающим сдвиги продолжительности жизни в социуме, является явное ощущение будущего личного времени и смертности».



По сути, по мере того как мы, люди, стареем, нас все больше заботит максимальное использование оставшегося времени. Для этого мы культивируем только те социальные взаимодействия, которые имеют для нас наибольшее значение. Наблюдая за дружбой шимпанзе на протяжении десятилетий, ученые надеялись обнаружить ключи к эволюционной истории этого человеческого феномена.

Что происходит с возрастом?

В ходе исследования ученые просмотрели 78 000 часов видеозаписи 21 самца шимпанзе в возрасте от 15 до 58 лет, живущего в Национальном парке Кибале в Уганде. Для шимпанзе в дикой природе 58 лет – это очень почтенный возраст. В среднем исследователи проанализировали данные за 10,6 лет на одного шимпанзе. В ходе анализа исследователи хотели выяснить, изменились ли социальные связи шимпанзе с близкими друзьями с возрастом, а также какому общению наши ближайшие родственники отдавали наибольшее предпочтение.

Поскольку шимпанзе не выражают дружбу так же, как люди, исследователи полагались на аналогичные действия, такие как нахождение рядом с одной и той же особью несколько раз в день (в пределах 5 метров) или выбор где сидеть – рядом с определенными особями. Позитивное поведение выражалось в груминге, в то время как негативное поведение включало акты агрессии, например, удары или погоня.

Примечательно, что авторы работы не учитывали родственные отношения между шимпанзе. Причина, как это ни странно, заключалась в том, что у взрослых самцов было очень мало братьев по материнской линии, если таковые вообще имелись. Ученые также исключили самок шимпанзе, потому что они, как правило, менее общительны, чем самцы. Шимпанзе в возрасте демонстрировали предпочтение позитивным действиям (груминг), а не агрессивным (укусы, погоня). Когда исследователи сравнили, как эти социальные действия выполнялись как младшими, так и старшими шимпанзе, то увидели поразительное сходство с тем, что ученые уже наблюдали у людей.

Так, число общих друзей (знакомых) у шимпанзе с возрастом увеличивается, в то время как односторонние отношения уменьшаются. Например, у шимпанзе-подростков в возрасте 15 лет было в среднем 2,1 друга и 0,9 общих друзей, в то время как у 40-летних шимпанзе было в среднем 0,6 односторонних связей и 3,0 общих друзей.

Интересно, что исследователи не наблюдали общего увеличения активности груминга между друзьями с течением времени, но наблюдали снижение агрессивного поведения. По их словам, старшие шимпанзе предпочитали более спокойные и взаимовыгодные занятия. Ученые полагают, что старшие шимпанзе продолжают социализироваться в более старшем возрасте, потому что их связи основаны не только на родстве.

Как полагают авторы исследования, шимпанзе демонстрируют сходные тенденции в социально-эмоциональной избирательности по отношению к людям. Но причины этого могут быть совершенно разными. Так, прочно установленные отношения могут быть более надежными для более старых шимпанзе, чем для других приматов.

Предыдущие исследования показали, что другие приматы проявляют большую социальную замкнутость в пожилом возрасте. Причина может заключаться в том, что, в отличие от людей, шимпанзе строят свои самые близкие отношения в значительной степени на родстве. После смерти членов семьи этим видам может быть трудно установить новые социальные связи. Но как насчет нас с вами?

Известно, что люди также отдают приоритет близким, позитивным отношениям по мере старения, а теория социально-эмоциональной избирательности предполагает, что этот сдвиг зависит от способности думать о собственном будущем. Так что если с возрастом у вас стало меньше друзей, удивляться не стоит, так как те, кто рядом с вами, являются самыми близкими и надежными людьми.