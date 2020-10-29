ТОП самых маленьких пауков на планете

Некоторых пауков трудно заметить невооруженным взглядом и именно о них мы сегодня и поговорим

На нашей планете обитает около 24 000 видов пауков. Многие люди их боятся, потому что в их представлении пауки — это большие, волосатые и ядовитые существа, которые так и хотят на них наброситься. Их страхи вполне обоснованы, потому что в мире действительно есть агрессивные пауки, укус которых может привести к смерти. Но в мире также есть огромное количество крошечных пауков. Например, в Колумбии можно встретить так называемых симфитогнатных пауков, которые не вырастают больше 580 микрометров. По размерам они сравнимы с головкой булавки. Поэтому, чтобы разглядеть их, нужен микроскоп. И таких крошечных разновидностей пауков в мире очень много. В этой статье вы узнаете, как они выглядят, где их можно встретить и насколько они опасны для людей.

Кто такие пауки?

Пауки — это членистоногие создания, которые обитают во всех уголках нашей планеты. Большинство пауков являются хищниками, которые питаются насекомыми или другими небольшими организмами. Но есть и исключения вроде так называемой Багиры Киплинга (Bagheera kiplingi), которая питается растениями. Большинство пауков ведет ночной образ жизни и живет в норах и гнездах. Но некоторые виды не имеют постоянного места обитания.

Тело пауков состоит из трех частей:

, с конечностями для захвата пищи, а также дыхательной системой;, в которой спрятаны половая и пищеварительная система, паутинная железа и другие важные органы.

У пауков, как и у большинства живых существ, хорошо развита нервная система. Головной мозг занимает около 30% объема головогруди. Размеры тела у всех разные и составляют от нескольких миллиметров до десятков сантиметров. Ниже речь пойдет о самых маленьких пауках.

Боязнь пауков называется

арахнофобией

Самые маленькие пауки в мире

Строение тела маленьких пауков практически не отличается от особенностей более крупных видов. Некоторые из них так же ядовиты и практически все умеют плести паутину. Большинство обладает маленькими размерами тела, потому что того требуют окружающие условия. А иногда размеры тела нужны им для выживания — птицы и другие естественные враги пауков попросту не могут их обнаружить. Некоторые пауки видны только под микроскопом.

Небольшие размеры тела помогают паукам оставаться незаметными

Симфитогнатный паук

Самыми маленькими пауками в мире считаются представители семейства симфитогнатные (Symphytognathidae). В это семейство входит 44 паука и самыми крошечными из них признаны Patu digua. Они встречаются в тропических лесах Колумбии — страны, расположенной на северо-западе Южной Америки. К большому удивлению, эти пауки до сих пор плохо изучены. Что странно, потому что они уже давно считаются самыми маленькими и ученым стоило бы уделить их изучению больше внимания. Но некоторые факты о них все-таки известны.

Паук Patu digua под микроскопом

Отличить самца от самки можно по их размерам — самки обычно крупнее. Размер самцов составляет около 370 микрометров, а самки вырастают до 580 микрометров. Чтобы было понятно, насколько они маленькие, представьте себе головку булавки. Несмотря на свои крошечные размеры, пауки Patu digua обладают очень развитой нервной системой, которая занимает 80% их тела. Само собой разумеется, что у этих созданий очень большой относительно их тела мозг . Некоторые ученые считают, что Patu digua являются самыми «мозговитыми» в своем роде.

Гималайский скакун

А об этих крохотных пауках вы наверняка уже слышали. Эти пауки-скакуны известны тем, что живут выше всех остальных себе подобных существ. Гималайские скакуны (Euophrys omnisuperstes) были открыты в 1924 году на горе Эверест. С момента открытия их обнаруживали даже на высоте 6700 метров, где очень холодно и мало кислорода. Но при этом в их организмах нет ничего такого, что помогало бы им обитать в таких экстремальных условиях. Просто живут и все, а ученые до сих пор не могут разгадать их тайну.

Пауки-скакуны названы так, потому что способны прыгать на большие расстояния. Гималайские скакуны окрашены в темно-коричневый цвет, а размеры их тела составляют около 5 миллиметров. Они являются дневными охотниками и питаются мелкими мухами. Для человека они совершенно не опасны но, возможно, в их телах все-таки есть яд, помогающий убивать крошечных жертв.

Марписса мшистая

Еще одним маленьким пауком нашей планеты является марлисса мшистая (Marpissa muscosa), которая получила название из-за поверхности тела, напоминающую мох. Этот паук тоже относится к семейству скакунов. Его можно встретить в Европе, Северной Африке и даже в России. Представители этого вида преимущественно обитают в стволах погибших деревьев. Иногда на одном дереве можно найти до 100 расположенных близко друг к другу гнезд. На своих жертв они нападают, запрыгивая на них сверху.

Самки марписсы мшистой крупнее самцов. Размеры их тела достигают максимум 11 миллиметров. Как и остальные скакуны, эти создания отлично приспособлены к прыжкам на дальние (относительно их тела) расстояния. Также отличительной особенностью пауков-скакунов является то, что они отлично карабкаются по стеклу. Остальные пауки справляются с эти с большим трудом или же вовсе этого не умеют.

Муравьиный паук

Муравьиные пауки (Myrmarachne plataleoides) — это не только самые маленькие, но и самые необычные пауки. Они обитают в Индии и Китае, а внешне очень похожи на муравьев-ткачей (Oecophylla), которым очень характерна агрессивность. Считается, что такая схожесть нужна паукам для защиты. Сами по себе они не опасны и очень пугливы, поэтому в любых рискованных ситуациях стараются быстрее скрыться из виду. Причем от муравьев они переняли не только внешний вид, но и походку.

Длина их тела не превышает 12 миллиметров и, как и у большинства видов, самки обычно крупнее самцов. Чтобы защититься от птиц и других естественных врагов, они копируют не только внешний вид муравьев. Иногда их наглость доходит до того, что они селятся рядом с муравейниками. А муравьи, судя по всему, не отличают их от своих или просто игнорируют.

Домовый паук

Домовых пауков (Tegenaria domestica) можно встретить везде, даже в России. Как можно догадаться из названия, эти создания часто поселяются в жилищах людей. В них пауки плетут гнезда в виде воронок. Для охоты они выбирают темное время суток и питаются небольшими насекомыми. Для людей эти создания не опасны. Если их спровоцировать, они могут укусить. Но яда в них нет, а укус не болезненный и тем более не смертельный.

Размеры тела домовых пауков опять же зависят от пола особи. Самцы не вырастают больше 9 миллиметров, но самки могут достигать 12-миллиметровой длины. Распознать их можно по расцветке тела. Оно окрашено в желтоватый цвет и имеет бурый рисунок.

Самый маленький паук России

Самым маленьким пауком России можно считать фолькуса фаланговидного (Pholcus phalangioides). Представителей этого вида можно встретить как на Дальнем Востоке, так и в хвойных лесах Калининградской области. Вы наверняка их видели. Среди других крошечных пауков их можно распознать по очень длинным конечностям. А так они, как и многие другие пауки, окрашены в коричневый цвет.

Длина тела фолькуса фаланговидного не превышает 9 миллиметров. Как правило, эти пауки строят гнезда в темных местах. Причем им важно, чтобы окружающие условия были теплыми, поэтому их можно встретить в жилых домах. Как правило, они встречаются на чердаках и в подвалах. А в природе, в летнее время, они могут жить в дуплах деревьев. Для людей они не представляют опасности.

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