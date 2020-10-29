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Как навсегда избавиться от тараканов в квартире

Ошибочно думать, что насекомые появляются только в квартирах нечистоплотных хозяев. Они могут выползти от соседей, появиться с новой мебелью из магазина или "приехать" с чемоданом из отпуска. Опасность их появления заключается в том, что самка может производить 300 тараканов в месяц. Насекомым нужна вода, чтобы выжить, и они могут есть всё, включая бумагу и мусор.

Почему тараканов надо уничтожать?

Неприятно, когда они перемещаются повсюду и оставляют везде черные пятна с противным запахом. Основные причины уничтожения тараканов следующие:

  • перенос инфекционных заболеваний;
  • испорченная еда;
  • провоцирует кожные патологии;
  • распространение вредных бактерий, яиц глистов;
  • поломка бытовой техники;
  • подвергают опасности маленьких детей;
  • вызывают аллергию.

Профессиональную дезинсекцию можно порекомендовать тем, кто всегда задумывался о том, как избавиться от тараканов в квартире. Хотя борьба с этими насекомыми обходится дорого, но в отличие от дешевых ловушек или спреев, эти методы эффективны и безопасны. Предпочтительно использовать такие методы, при следующих условиях:

  • большое количество насекомых;
  • необходимость обработки нескольких помещений;
  • уничтожение паразитов в многоквартирном доме.

Дезинсекция проводится с помощью инсектицидных жидкостей или аэрозолей, которые распыляются на поверхности в помещениях. Для уничтожения используются специальные установки, позволяющие обрабатывать самые труднодоступные уголки не только в квартире, но и в частных объектах любого назначения - складах, гаражах.

Согласно правилам, современная обработка помещения должна пройти следующие этапы:

  • Перед уничтожением тараканов сотрудники СЭС должны осмотреть помещение и определить степень заражения.
  • Выявление других видов насекомых. В комнату вторгаются не только прусаки, но и клопы.
  • Комплексный поиск гнёзд тараканов, наиболее зараженных участков. Это включает поиск возможных путей проникновения насекомых в комнату.
  • Определение подходящего типа инсектицида для конкретных условий.
  • По завершении поиска сотрудники должны подписать договор с владельцем и согласовать все вопросы, включая плату за обслуживание.
  • Подготовка комнаты или квартиры к химической обработке.
  • Сама дезинсекция.
  • Уборка обрабатываемых участков.
29 октябрь 2020 /
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