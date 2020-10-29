Как навсегда избавиться от тараканов в квартире

Почему тараканов надо уничтожать?

Ошибочно думать, что насекомые появляются только в квартирах нечистоплотных хозяев. Они могут выползти от соседей, появиться с новой мебелью из магазина или "приехать" с чемоданом из отпуска. Опасность их появления заключается в том, что самка может производить 300 тараканов в месяц. Насекомым нужна вода, чтобы выжить, и они могут есть всё, включая бумагу и мусор.

Неприятно, когда они перемещаются повсюду и оставляют везде черные пятна с противным запахом. Основные причины уничтожения тараканов следующие:

перенос инфекционных заболеваний;

испорченная еда;

провоцирует кожные патологии;

распространение вредных бактерий, яиц глистов;

поломка бытовой техники;

подвергают опасности маленьких детей;

вызывают аллергию.

Профессиональную дезинсекцию можно порекомендовать тем, кто всегда задумывался о том, как избавиться от тараканов в квартире. Хотя борьба с этими насекомыми обходится дорого, но в отличие от дешевых ловушек или спреев, эти методы эффективны и безопасны. Предпочтительно использовать такие методы, при следующих условиях:

большое количество насекомых;

необходимость обработки нескольких помещений;

уничтожение паразитов в многоквартирном доме.

Дезинсекция проводится с помощью инсектицидных жидкостей или аэрозолей, которые распыляются на поверхности в помещениях. Для уничтожения используются специальные установки, позволяющие обрабатывать самые труднодоступные уголки не только в квартире, но и в частных объектах любого назначения - складах, гаражах.

Согласно правилам, современная обработка помещения должна пройти следующие этапы: