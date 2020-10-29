Как навсегда избавиться от тараканов в квартире
Ошибочно думать, что насекомые появляются только в квартирах нечистоплотных хозяев. Они могут выползти от соседей, появиться с новой мебелью из магазина или "приехать" с чемоданом из отпуска. Опасность их появления заключается в том, что самка может производить 300 тараканов в месяц. Насекомым нужна вода, чтобы выжить, и они могут есть всё, включая бумагу и мусор.
Почему тараканов надо уничтожать?
Неприятно, когда они перемещаются повсюду и оставляют везде черные пятна с противным запахом.
Основные причины
- перенос инфекционных заболеваний;
- испорченная еда;
- провоцирует кожные патологии;
- распространение вредных бактерий, яиц глистов;
- поломка бытовой техники;
- подвергают опасности маленьких детей;
- вызывают аллергию.
Профессиональную дезинсекцию можно порекомендовать тем, кто всегда задумывался о том, как избавиться от тараканов в квартире. Хотя борьба с этими насекомыми обходится дорого, но в отличие от дешевых ловушек или спреев, эти методы эффективны и безопасны. Предпочтительно использовать такие методы, при следующих условиях:
- большое количество насекомых;
- необходимость обработки нескольких помещений;
- уничтожение паразитов в многоквартирном доме.
Дезинсекция проводится с помощью инсектицидных жидкостей или аэрозолей, которые распыляются на поверхности в помещениях. Для уничтожения используются специальные установки, позволяющие обрабатывать самые труднодоступные уголки не только в квартире, но и в частных объектах любого назначения - складах, гаражах.
Согласно правилам, современная обработка помещения должна пройти следующие этапы:
- Перед уничтожением тараканов сотрудники СЭС должны осмотреть помещение и определить степень заражения.
- Выявление других видов насекомых. В комнату вторгаются не только прусаки, но и клопы.
- Комплексный поиск гнёзд тараканов, наиболее зараженных участков. Это включает поиск возможных путей проникновения насекомых в комнату.
- Определение подходящего типа инсектицида для конкретных условий.
- По завершении поиска сотрудники должны подписать договор с владельцем и согласовать все вопросы, включая плату за обслуживание.
- Подготовка комнаты или квартиры к химической обработке.
- Сама дезинсекция.
- Уборка обрабатываемых участков.
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