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Новые датировки сузили время существования культуры Кловис

Одна из ярких американских культур последнего ледникового периода, как оказалось, существовала всего три столетия.

Новые радиоуглеродные датировки показали, что орудия культуры Кловис изготавливали всего около 300 лет. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Science Advances, её краткий пересказ приводится на сайте Техасского университета A&M.

Новые датировки сузили время существования культуры Кловис
Орудия Кловис. фото: Center for the Study of the First Americans / Texas A&M University
Новые датировки сузили время существования культуры Кловис
Памятники Кловис в Северной Америке. Рисунок: Waters M.R. et al. The age of Clovis—13,050 to 12,750 cal yr B.P. // Science Advances. Vol. 6, no. 43. ‹ › Открыть в полном размере

Культура Кловис названа так по городу в штате Нью-Мексико, рядом с которым в 1930-х годах были открыты её орудия. Ими она и выделяется – в частности, хорошо обработанными симметричными наконечниками. Какое-то время считалось, что именно люди Кловис первыми заселили обе Америки. Однако потом в Южной Америке нашли несколько стоянок, которые датируются временем до Кловис. Например, стоянку Монте Верде в южной части Чили относят ко времени около 14 тысяч лет назад.

Авторы новой статьи использовали для радиоуглеродного анализа кости, угли и обгоревшие остатки растений из 10 хорошо известных памятников Кловис в Южной Дакоте, Колорадо, Пенсильвании, Огайо, Вирджинии, Монтане, Оклахоме и Вайоминге. «Радиоуглерод» везде указал на период между 13050 и 12750 годами назад.

Новые даты наводят на ряд интересных мыслей. Во-первых, время исчезновения орудий Кловис совпадает с датой вымирания в Северной Америке мамонтов и мастодонтов. Так что, может быть, знаменитые орудия предназначались именно для охоты на этих последних на континенте представителей мегафауны.

Во-вторых, три столетия – это слишком небольшой срок, чтобы заселить обе Америки. В-третьих, новые даты показывают, что люди Кловис существовали в то же время, что и другие археологические культуры на западе США и в Южной Америке.

29 октябрь 2020 /
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