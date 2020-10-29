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Дорожные соли мешают жить растениям и планктону

Противогололёдные реагенты с солями убивают планктонных рачков и тормозят рост корней у растений.

Экологические последствия от противогололёдных реагентов обсуждают не первый год – тем более, что во многих городах России их в последнее время стали применять особенно активно. Соли, которые в них содержатся, вызывают большие вопросы у экологов: влияние антигололёдных солей на животных и растений может быть, мягко говоря, не очень хорошим.

Дорожные соли мешают жить растениям и планктону
Машина, разбрасывающая дорожную соль. (фото: Gudella / Depositphotos) Открыть в полном размере ‹ ›

Результаты сотрудников Красноярского научного центра Сибирского отделения РАН (КНЦ СО РАН) лишний раз это подтверждают. Исследователи экспериментировали с противогололёдной солевой смесью «Бионорд», содержащей в своем составе хлориды натрия и кальция. Ею обрабатывали ветвистоусых рачков Moina macrocopa и растения репчатого лука. Оказалось, что если антигололёдная смесь в растворе будет в концентрации около пяти граммов на литр, то в течение двух суток погибнет половина рачков, а при более высоких концентрациях – все. А вот более низкая концентрация смеси не оказывает значимого влияния ни на среднюю продолжительность жизни рачков, ни на их рост, ни на плодовитость рачков. В экспериментах с луком дорожная соль в концентрации пять граммов на литр в два раза уменьшала длину корней и количество делящихся клеток в них. То есть с солью корни росли медленнее, чем без неё.

Противоголёдные соли постепенно растворяются в воде и смываются в почву или в водоёмы. Сравнив полученные результаты с нормативами использования противогололёдной смеси, авторы работы установили, что сток с одного квадратного метра обработанной солью поверхности может испортить 8–13 л пресной воды. Результаты исследований опубликованы в «Вестнике Томского государственного университета. Биология».

Очевидно, дорожные соли действуют не только на лук, но и на другие растения. Что до ветвистоусых рачков, то они служат кормом множеству водных животных. По словам Егора Задереева, кандидата биологических наук, ведущего научного сотрудника Института биофизики СО РАН и одного из авторов работы, «если солесодержащий реагент не убирать с дорог, как это предписано инструкцией, то весной на газоне, скорее всего, ничего не вырастет. Соль, попавшая в окрестные водоёмы, может сделать их не особо пригодными для жизни привычных обитателей. Так что вывозить снег, лёд и реагент с дорог нужно оперативно и не куда-нибудь, а на специально подготовленные полигоны, откуда растворы солей не попадут в грунтовые воды».

Стоит также учитывать, что соли хлориды могут накапливаться в экосистемах, в том числе и в водоёмах. В связи с этим последствия химического загрязнения там, где солесодержащие антигололёдные средства применяли в течение продолжительного времени, необходимо рассматривать в долгосрочной перспективе.

Исследование выполнено при поддержке Красноярского краевого фонда науки.

По материалам пресс-службы Федерального исследовательского центра КНЦ СО РАН

29 октябрь 2020 /
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