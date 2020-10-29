Часть орнаментов на сосуды бронзового века наносили левши

Об этом говорят результаты эксперимента с копиями сосудов фатьяновской культуры.

Результаты эксперимента с копиями сосудов фатьяновской культуры подтвердили, что часть их украшали орнаментами левши. Об этом на круглом столе «Современные проблемы изучения древней керамики (к 90-летию А.А. Бобринского)», рассказала Елена Витальевна Волкова, старший научный сотрудник Института археологии РАН.

Она копировала орнаменты с сосудов Волосово-Даниловского могильника. Некоторые из них – «ромбы» с левым наклоном – получались у неё с трудом. Тогда она предположила, что их могли нанести левши.

Чтобы проверить гипотезу, исследовательница набрала группу из 64 человек. В неё вошли люди разного возраста – от 11 до 73 лет, как правши (31 человек), так и левши (33, среди них – один амбидекстер и одна левша, переученная в детстве). Испытуемым вручили зубчатые штампы и предложили нанести на копии сосудов разные орнаменты: «ромбы», «горизонтальную ёлочку» и «горизонтальный ряд наклонных линий». Каждый из орнаментов имел две вариации – с наклоном влево и вправо. Испытуемые работали как левой, так и правой рукой.

Потом их попросили оценить, насколько им удобно было наносить тот или иной орнамент по пятибалльной шкале. Как оказалось, как левшам, так и правшам было удобнее наносить «ромбы» с левым наклоном отпечатков левой рукой (83% участников эксперимента), а с правым наклоном – правой рукой (61%). То есть гипотеза подтвердилась.

«Ромбы» часто встречаются на фатьяновской керамике. Например, в Волосово-Даниловском могильнике такой узор есть на 163 сосудах – это больше половины (55,3%) всей орнаментированной керамики. «Ромбы» с левым наклоном есть на 14 сосудах из 163. Датировка погребений позволила установить, что орнаменты оставили как минимум два поколения левшей.

Фатьяновской называют археологическую культуру эпохи средней бронзы. Её ареал охватывал обширные территории современной северо-западной части России (Тверская, Ярославская, Ивановская, Костромская, Московская, Калужская, Смоленская, Владимирская, Новгородская области). Своё название культура получила по деревне Фатьяново в ярославском Поволжье, возле которой в 1873 году археолог Алексей Сергеевич Уваров – один из создателей и первый Председатель Московского археологического общества – нашел первый некрополь.

Находки из могильников стали основным источником изучения фатьяновской культуры. Она входит в большую общность культур шнуровой керамики и боевых топоров – эта группа была распространена на территориях современной Германии, Польши, Прибалтики, Финляндии, Белоруссии и западной части России. Название группа получила по традиции класть в мужские погребения боевой каменный топор.

Исследователи относят фатьяновцев к европеоидному антропологическому типу, и, как полагают некоторые исследователи, представители этой культуры говорили на языке, который относится к периоду балто-славянского единства. Однако споры о происхождении фатьяновской культуры, ее периодизации, хронологии и этноса не утихают до сих пор.

В середине III тысячелетия до нашей эры восточные племена культуры боевых топоров начали продвигаться на восток по долинам рек, встречая по пути местных жителей – охотников, рыболовов и собирателей, в частности, племена волосовской культуры, жившие здесь ранее. Фатьяновцы стали первыми людьми в лесной зоне Русской равнины, которые разводили скот, освоили подсечно-огневое земледелие и металлургию меди и бронзы. Именно с их приходом на этой территории начинается новая эпоха – бронзовый век.

Считалось, что соседство с местными племенами не всегда было мирным. Так, в могильнике фатьяновской культуры Николо-Перевоз на реке Дубне, который находится недалеко от открытого на Истре нового некрополя, было обнаружено захоронение фатьяновцев, в которых находились наконечники от волосовских стрел – их интерпретировали как застрявшие в теле орудия убийства. Так или иначе, но три тысячелетия назад фатьяновцы исчезают, растворившись среди других племен Волго-Окского междуречья.



По материалам пресс-службы Института археологии РАН