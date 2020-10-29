В Антарктиде найдены новые окаменелости гигантских острозубых птиц

Художник изобразил древних альбатросов, которые сопровождают пелагорнитидов, в то время как пингвины резвятся в океане возле Антарктиды 50 миллионов лет назад. © Brian Choo

Палеонтологи описали новые окаменелости пелагорнитидных птиц из формации Submeseta среднего эоцена на острове Сеймур в Антарктиде.

Пелагорнитиды – это вымершая группа крупных летающих птиц с летописью окаменелостей от позднего палеоцена до позднего плиоцена и глобальным распространением.

Также известные как острозубые птицы или пелагорнисы, у них были костлявые выступы или “стойки” на челюстях, которые напоминают острые зубы, хотя это не настоящие зубы.

Названные псевдозубами, такие выступы помогали птицам ловить кальмаров и рыбу в море, когда они, возможно, неделями парили над большей частью океанов Земли.

Хотя гораздо меньшая окаменелость пелагорнитидов датируется 62 миллионами лет назад, один из недавно описанных образцов – часть птичьей лапки (tarsometatarsus) возрастом 50 миллионов лет – показывает, что более крупные пелагорнитиды возникли сразу после того, как закончилось массовое вымирание 66 миллионов лет назад, когда вымерли динозавры.

Вторая окаменелость пелагорнитидов с острова Сеймур, часть кости челюсти, датируется примерно 40 миллионами лет.

«Наше открытие окаменелостей с оценкой размаха крыльев 5-6 метров показывает, что птицы относительно быстро эволюционировали до поистине гигантских размеров после исчезновения динозавров и правили океанами в течение миллионов лет, – сказал ведущий автор работы Питер Клосс из Калифорнийского университета в Беркли.

Окаменелости, описанные Клоссом и его коллегами, были среди многих, собранных в середине 1980-х годов на острове Сеймур, у самой северной оконечности Антарктического полуострова.

Ученые исследовали tarsometatarsus пелагорнитид и пришли к выводу, что он произошел из более древнего геологического образования, чем первоначально предполагалось.

Это означало, что возраст окаменелости около 50 миллионов лет, а не 40 миллионов лет. Это самый крупный экземпляр из всей вымершей группы пелагорнитид.

У другой переоткрытой окаменелости, средней части нижней челюсти, сохранились части псевдозуба. Когда птица была жива, они были бы в длину до 3 см. Сохранившаяся часть челюсти длиной примерно 12 см была получена от очень большого черепа, который был до 60 см в длину.

Используя измерения размера и расстояния между этими зубами и аналитическое сравнение с другими окаменелостями пелагорнитидов, палеонтологи смогли показать, что этот фрагмент принадлежит отдельной птице, такой же большой, если не больше, чем самые большие известные скелеты костнозубых птиц.

«Эти антарктические окаменелости демонстрируют раннюю эволюцию гигантских размеров тела в этой кладе (около 50 миллионов лет назад)», – заявили исследователи.

«Вероятно, они представляют собой не только самых крупных летающих птиц периода эоцена, но и некоторых из самых крупных летающих птиц, которые когда-либо жили».

«Кроме того, распределение окаменелостей пелагорнитид гигантских размеров в геологических отложениях Антарктики более 10 миллионов лет указывает на длительное выживание пелагорнитидов гигантских размеров в южных морях и их успех в качестве пелагического (живущего рядом с водой) хищного компонента морских и прибрежных экосистем наряду с ранними пингвинами».

Статья исследователей была опубликована в журнале Scientific Reports.