Циклопропенилиден обнаружен в атмосфере Титана

Титан, спутник Сатурна © NASA / JPL-Caltech / Space Science Institute

Используя высокочувствительные спектроскопические наблюдения с телескопов ALMA, астрономы обнаружили небольшую циклическую молекулу под названием циклопропенилиден (C3H2) в атмосфере Титана, крупнейшего спутника Сатурна.

«Когда я понял, что смотрю на циклопропенилиден, моей первой мыслью было: «Ну, это действительно неожиданно», – сказал доктор Конор Никсон, планетолог из Центра космических полетов имени Годдарда НАСА . «Это очень странная маленькая молекула, поэтому о ней не узнают в химии в старших классах или даже на бакалавриате».

«Здесь, на Земле, вы не столкнетесь с этим».

«Но обнаружение таких молекул, как циклопропенилиден, действительно важно для понимания Титана в целом. Каждый маленький кусочек или деталь, которые вы можете обнаружить, может помочь вам собрать огромную головоломку обо всем, что там происходит».

Хотя астрономы ранее находили циклопропенилиден в облаках газа и пыли, таких как Молекулярное облако Тельца, по всей галактике Млечный Путь, его обнаружение в атмосфере было неожиданностью.

Это потому, что эта молекула может легко реагировать с другими молекулами, с которыми она вступает в контакт.

Ученые смогли идентифицировать небольшие количества циклопропенилидена на Титане, вероятно, потому, что они изучали верхние слои атмосферы, где меньше других газов, с которыми циклопропенилиден может взаимодействовать.

«Титан уникален в нашей Солнечной системе. Это оказалось сокровищницей новых молекул. Мы пытаемся выяснить, пригоден ли для жизни Титан», – говорят исследователи.

«Поэтому мы хотим знать, какие соединения из атмосферы попадают на поверхность, а затем, сможет ли этот материал пройти через ледяную кору в океан внизу, потому что мы думаем, что океан – это то место, где есть условия для существования жизни».

Типы молекул, которые могут находиться на поверхности Титана, могут быть теми же самыми, что сформировали строительные блоки жизни на Земле.

В начале своей истории, от 3,8 до 2,5 миллиардов лет назад, когда воздух Земли заполнялся метаном вместо кислорода, условия здесь могли быть похожи на те, что на Титане сегодня.

«Мы думаем о Титане как о реальной лаборатории, где мы можем увидеть химию, аналогичную химии древней Земли, когда здесь зародилась жизнь», – сказала Мелисса Трейнер, астробиолог из Центра космических полетов имени Годдарда НАСА .

«Мы будем искать молекулы большего размера, чем циклопропенилиден, но нам нужно знать, что происходит в атмосфере, чтобы понять химические реакции, которые приводят к образованию сложных органических молекул и выпадению дождя на поверхность».

Циклопропенилиден – единственная циклическая молекула, помимо бензола, которая до сих пор была обнаружена в атмосфере Титана.

Хотя неизвестно, что циклопропенилиден используется в современных биологических реакциях, такие циклические молекулы важны, потому что они образуют каркасные кольца для азотистых оснований ДНК, сложной химической структуры, несущей генетический код жизни, и РНК, еще одного важного элемента для жизненных функций.

Статья о результатах была опубликована в Astronomical Journal.