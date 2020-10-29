Впервые подробно изучена жизнь рыб-прилипал

Реморы (лат. Remora) — род лучепёрых рыб из семейства прилипаловых. Обитают в тропических и умеренных водах всех океанов

Ремора, известная своей способностью цепляться за более крупных морских животных с помощью мощных присосок на голове, – это рыба, которые издавна очаровывала ученых-биологов. Новое исследование изучило их поведение с беспрецедентными подробностями, впервые в истории непрерывно наблюдая за действиями этих так называемых рыб-присосок или прилипал, демонстрируя, как они бороздят воду, кормятся и даже общаются на поверхности синего кита.

Хотя ученые некоторое время изучали ремор и сделали открытия, которые могут привести к созданию усовершенствованных присосок и клеев, наши знания об их поведении под водой были ограничены.

Появляются неподвижные изображения и смешные свидетельства уникального поведения рыбы, которое часто включает в себя захват акул для бесплатного проезда и возможность получения остатков еды, но теперь международная исследовательская группа занялась гораздо более пристальным их изучением.

Исследователи фактически изучали гидродинамику синих китов у побережья Калифорнии с помощью биосенсорных меток и двойных камер, которые были прикреплены к морским млекопитающим с помощью набора присосок.

© Stanford University & Cascadia Research Collective

Эти устройства использовались для сбора информации о поверхностном давлении и силе жидкости при движении китов по воде, а также о таких вещах, как их местоположение по GPS и скорость передвижения, в то время как камеры записывали все действия с разрешением 720p. Затем появились реморы.

«Благодаря удачному совпадению наши записи зафиксировали, как реморы взаимодействуют в этой среде», – говорит Брук Фламманг из Технологического института Нью-Джерси и соавтор исследования. «Это невероятно, потому что мы практически ничего не знаем о том, как реморы ведут себя на своих хозяевах в дикой природе в течение длительного периода времени».

В итоге команда ученых получила первую в истории непрерывную запись ремор, прикрепляющихся к хозяину, в данном случае к синему киту, более чем в 30 раз превышающему их размер. Анализ показал, что рыбы разумно определяют свое положение на хозяине, выбирая места с меньшим сопротивлением, например, за дыхало кита, где сопротивление уменьшается на целых 84 процента.

© Stanford University & Cascadia Research Collective

Было изучено 27 ремор в 61 различных местах на китах, и исследование показало, что большую часть времени они перемещались между тремя точками, которые были благоприятны для противодействия сопротивлению воды; позади дыхала, рядом с спинным плавником или за ним, а также на боку над грудным плавником. По словам ученых, причины для “переезда” включают кормление и даже общение.

Кроме того, реморы путешествовали по этой среде, «перемещаясь» внутри тонкого слоя жидкости вокруг тела кита, где сила сопротивления снижается до 72 процентов. Это позволяет им скользить по поверхности кита, используя очень мало энергии и не отделяясь полностью от своего хозяина, даже когда кит двигался со скоростью, в семь раз превышающей скорость рыб.

Исследование было опубликовано в Journal of Experimental Biology.